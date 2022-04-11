Грядёт Geely Atlas нового поколения: скорее всего, родня флагманского Monjaro

В Китае застукали замаскированный кроссовер Geely, снимки опубликовало местное издание Autohome. Портал полагает, что в объектив угодил Boyue нового поколения (в России SUV известен как Atlas). Напомним, паркетник в строю с 2016-го, он уже пережил несколько модернизаций, и сегодня на родине марки представлены два варианта: стандартный, то есть просто Boyue, и с икс-образным передком – Boyue X. Последний в Поднебесной пришел на смену Pro-версии (в РФ, напротив, Atlas Pro должен вытеснить обычный паркетник). К слову, кроссовер остается одной из самых популярных моделей марки, хотя по итогам прошлого года он в «минусе»: на домашнем рынке реализовано почти 225 000 единиц (-7%).

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Китайцы пишут, что в новом поколении Boyue переедет на платформу CMA (Compact Modular Architecture), созданную Geely вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). На этой «тележке» также построены флагманский паркетник Xingyue L (в РФ его будут продавать под именем Monjaro), кросс-купе Xingyue (у нас это Tugella), седан Preface, большинство машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и Volvo XC40.



Из-за плотного камуфляжа судить о дизайне пока сложно, видно лишь, что следующему Boyue достанутся более узкие фары. Не исключено, что внешне кросс будет перекликаться с упомянутым выше Xingyue L/Monjaro, то есть облик станет более спокойным. Салон Boyue тоже наверняка перекроят.

Geely Boyue X и актуальный базовый кроссовер для Китая 1 / 4 Geely Boyue X и актуальный базовый кроссовер для Китая 2 / 4 Geely Boyue X и актуальный базовый кроссовер для Китая 3 / 4 Geely Boyue X и актуальный базовый кроссовер для Китая 4 / 4

О технике информации нет. Нынешний Boyue X в Китае доступен исключительно с бензиновой «турбочетверкой» 1.8 мощностью 184 л.с., стандартному паркетнику еще положена 163-сильная версия этого мотора. На родине марки SUV имеет только передний привод. В России переднеприводный Geely Atlas Pro оснащается «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), а полноприводный кросс у нас представлен в виде «мягкого» гибрида, у которого тот же полуторалитровый движок дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Обычный Geely Atlas (дореформенный, без приставки) в РФ пока еще можно купить с «атмосферниками» 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (148 л.с.), полный привод предусмотрен для модели со старшим мотором.

Geely Atlas Pro для России 1 / 2 Geely Atlas Pro для России 2 / 2

Китайцы считают, что новый Geely Boyue справит премьеру до конца текущего года. Сроки появления такой модели в других странах пока неизвестны.

