Рестайлинг ×
  • Geely Boyue X: третья молодость Атласа с хорошо знакомым выражением «лица»

Geely Boyue X: третья молодость Атласа с хорошо знакомым выражением «лица»

30.08.2021 327 0 0

Компания Geely представила на автосалоне в китайском Чэнду обновлённую версию своей самой продаваемой модели — кроссовера Boyue, который в России известен под именем Atlas. Ключевые изменения отражены в названии Boyue X: на передок кроссовера «натянули» пресловутый икс-фейс, многократно воспетый моделями Lada и Mitsubishi.

 

Geely Boyue выпускается с 2016 года и до сих пор в строю — по меркам китайского автопрома с его стремительными обновлениями модельных рядов, кроссовер находится уже в постпенсионном возрасте, но на покой пока не собирается, потому что пользуется высоким спросом. За первую половину текущего года Boyue, по данным ресурса CarSalesBase, у себя на родине разошёлся тиражом 119 751 шт. Из исконно китайских кроссоверов лучше продаются только Haval H6 (за первое полугодие реализовано 196 685 шт.) и Changan CS75 (174 059 шт.), а среди кроссоверов-иномарок лучше Boyue продаётся только Honda CR-V (127 250 шт.).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Нынешний рестайлинг для Boyue — второй по счёту, если принимать во внимание только крупные обновления, потому что в Китае так принято, что дорестайлинговые версии остаются в строю и по-своему тоже эволюционируют. Boyue X будет продаваться параллельно с дебютировавшим в 2019 году Boyue Pro и слегка подретушированным в 2018 году дорестайлинговым Boyue.

Икс-фейс на языке китайских маркетологов называется Energy Storm (энергетический шторм) и выражается он характерными серебристыми загогулинами на передке. Фальшрадиаторная решётка с фирменным паутинобразным рисунком теперь двухуровневая и в нижней части «паутина» своими зигзагами напоминает скорее молнии или ёлочки. В углублениях по бокам переднего бампера и на порогах красуются оранжевые вставки, в такой же цвет окрашены тормозные суппорты. Задний бампер стал более агрессивным и обзавёлся псевдодиффузором, а фальшивые выхлопные патрубки теперь даже не пытаются походить на настоящие и просто контурно обозначены серебристой накладкой. Светотехника — такая же, как у Boyue Pro, салон тоже — разве что добавлена контрастная двухцветная обивка.

1 / 2
2 / 2

Силовой агрегат, как пишут китайский СМИ, у Boyue X будет только один — 1,8-литровая бензиновая «турбочетвёрка» JLE-4G18TDC (184 л.с., 300 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DCT и передним приводом. Продажи начнутся в ближайшее время, минимальная цена — 126 800 юаней или 1,45 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ.

В России Boyue X вряд ли появится, потому что на наш рынок совсем недавно вышел Boyue Pro под именем Atlas Pro, который стоит сейчас от 2 019 990 рублей. Вместе с тем у дилеров ещё остались дорестайлинговые Атласы по цене от 1 401 990 рублей. Полагаем, что, учитывая задержку в выходе китайских новинок на наш рынок, Boyue X к нам просто не успеет, так как через пару лет Boyue в Китае всё-так сменит поколение. В России за первую половину 2021 года Geely Atlas разошёлся тиражом 3481 шт., но младший кроссовер Coolray всё же популярнее — реализовано 4555 шт. Кстати, в Китае Coolray тоже недавно пережил рестайлинг.

кроссовер Китай новинки рестайлинг Geely Geely Boyue Geely Atlas

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Посигналил – получил штраф: когда можно и нельзя подавать звуковой сигнал Звуковой сигнал в городе давно стал чем-то привычным, ежедневно мы слышим его множество раз. Приветствия, прощания, благодарности, привлечение внимания отдельных пешеходов (обычно женского п... 197 0 1 30.08.2021
Статьи / Авто с пробегом Nissan Murano I с пробегом: глубокая разнообразная коррозия и мутные фары Без малого 20 лет назад Мурано считался настоящим «лакшери» – крупный (по российским меркам) кроссовер с броской внешностью и столь же эффектным с виду интерьером, мощным V6 – это был почти... 4319 0 3 25.08.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Suzuki Jimny III поколения Очень маленький и тесный, не слишком комфортабельный и тряский, медлительный, но маневренный и обладающий потрясающим потенциалом на бездорожье. Все это об одном и том же «могучем маленьком... 7766 0 4 24.08.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 56558 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 56511 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 31852 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings