Geely Boyue X: третья молодость Атласа с хорошо знакомым выражением «лица»

Компания Geely представила на автосалоне в китайском Чэнду обновлённую версию своей самой продаваемой модели — кроссовера Boyue, который в России известен под именем Atlas. Ключевые изменения отражены в названии Boyue X: на передок кроссовера «натянули» пресловутый икс-фейс, многократно воспетый моделями Lada и Mitsubishi.

Geely Boyue выпускается с 2016 года и до сих пор в строю — по меркам китайского автопрома с его стремительными обновлениями модельных рядов, кроссовер находится уже в постпенсионном возрасте, но на покой пока не собирается, потому что пользуется высоким спросом. За первую половину текущего года Boyue, по данным ресурса CarSalesBase, у себя на родине разошёлся тиражом 119 751 шт. Из исконно китайских кроссоверов лучше продаются только Haval H6 (за первое полугодие реализовано 196 685 шт.) и Changan CS75 (174 059 шт.), а среди кроссоверов-иномарок лучше Boyue продаётся только Honda CR-V (127 250 шт.).

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Нынешний рестайлинг для Boyue — второй по счёту, если принимать во внимание только крупные обновления, потому что в Китае так принято, что дорестайлинговые версии остаются в строю и по-своему тоже эволюционируют. Boyue X будет продаваться параллельно с дебютировавшим в 2019 году Boyue Pro и слегка подретушированным в 2018 году дорестайлинговым Boyue.



Икс-фейс на языке китайских маркетологов называется Energy Storm (энергетический шторм) и выражается он характерными серебристыми загогулинами на передке. Фальшрадиаторная решётка с фирменным паутинобразным рисунком теперь двухуровневая и в нижней части «паутина» своими зигзагами напоминает скорее молнии или ёлочки. В углублениях по бокам переднего бампера и на порогах красуются оранжевые вставки, в такой же цвет окрашены тормозные суппорты. Задний бампер стал более агрессивным и обзавёлся псевдодиффузором, а фальшивые выхлопные патрубки теперь даже не пытаются походить на настоящие и просто контурно обозначены серебристой накладкой. Светотехника — такая же, как у Boyue Pro, салон тоже — разве что добавлена контрастная двухцветная обивка.



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Силовой агрегат, как пишут китайский СМИ, у Boyue X будет только один — 1,8-литровая бензиновая «турбочетвёрка» JLE-4G18TDC (184 л.с., 300 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DCT и передним приводом. Продажи начнутся в ближайшее время, минимальная цена — 126 800 юаней или 1,45 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ.



В России Boyue X вряд ли появится, потому что на наш рынок совсем недавно вышел Boyue Pro под именем Atlas Pro, который стоит сейчас от 2 019 990 рублей. Вместе с тем у дилеров ещё остались дорестайлинговые Атласы по цене от 1 401 990 рублей. Полагаем, что, учитывая задержку в выходе китайских новинок на наш рынок, Boyue X к нам просто не успеет, так как через пару лет Boyue в Китае всё-так сменит поколение. В России за первую половину 2021 года Geely Atlas разошёлся тиражом 3481 шт., но младший кроссовер Coolray всё же популярнее — реализовано 4555 шт. Кстати, в Китае Coolray тоже недавно пережил рестайлинг.

