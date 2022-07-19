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  • Седан Geely Preface с начинкой Volvo обрёл новую топ-версию после рестайлинга

Седан Geely Preface с начинкой Volvo обрёл новую топ-версию после рестайлинга

19.07.2022 569 1 1

Как и прежде, «четырехдверка» предложена с безальтернативным турбомотором 2.0, коробку выбрать тоже не получится.

 

Модель Preface длиной 4785 мм дебютировала в 2020 году (китайское название – Xingrui), она стала первой «четырехдверкой» непосредственно марки Geely, в основу которой легла платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная китайцами вместе с Volvo (шведская компания принадлежит Джили). Седан пришелся по нраву клиентам в Поднебесной: в 2021-м, в свой первый полный год на рынке, он разошелся тиражом свыше 133 000 экземпляров. И все же Geely решила освежить модель.

Обновленный Geely Preface
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Обновленный Geely Preface
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Обновленный Geely Preface
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Обновленный Geely Preface
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Обновленный Geely Preface
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«Четырехдверка» получила новую радиаторную решетку: она теперь не вогнутая и лишена «кругов», вертикальных клиньев на ней меньше, но при этом они толще и крупнее. Кроме того, подретуширован передний бампер – на нем появились Т-образные хромированные элементы. А еще Geely Preface обрел новую топ-версию (она-то и запечатлена на фирменных картинках), ее «фишки» — темно-зеленый цвет кузова, небольшой черный спойлер на крышке багажника и сдвоенные круглые патрубки выпускной системы (у стандартной модели овальные одинарные патрубки, но тоже разнесенные по сторонам). К слову, дорогое исполнение со спортивными акцентами было и у дореформенного седана.

Обновленный Geely Preface
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Обновленный Geely Preface
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Обновленный Geely Preface
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В салоне другими стали лишь материалы отделки, ну и еще мультимедийная система вроде бы теперь шустрее. У топового седана передняя панель, кресла и карты дверей обиты алькантарой, плюс у такого Geely Preface внутри есть декор зеленого цвета. Некоторые местные СМИ пишут, что улучшены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Как и прежде, в список оборудования также входят виртуальная «приборка», камеры кругового обзора, автопарковщик и двухзонный климат-контроль.

Обновленный Geely Preface

Двигатель менять не стали: в Китае Geely Preface доступен с бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 семейства Drive-E, которая выдает 190 л.с. и 300 Нм. Мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод исключительно передний.

На родине за обновленный седан просят примерно 17 000 – 21 500 долларов.

Дореформенный Geely Preface
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Дореформенный Geely Preface
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Дореформенный Geely Preface
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В России Preface не продают, о планах привезти «четырехдверку» в нашу страну компания Geely не заявляла.

Между тем китайская марка вот-вот представит еще одну новинку – кроссовер, который пока известен под внутризаводским индексом FX11. Паркетник тоже построен на «тележке» CMA.

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1 комментарий
19.07.2022 19:50
kashkashmary@mail.ru

выглядит даже покрасивее вольво; мне кажется, если к нам привезут по неплохой цене, то раскупать будут. старшие модели уже покупают активно

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