Новый кроссовер Geely на платформе Volvo раскрылся досрочно

Пару затемненных изображений нового кросса, который пока известен под внутризаводским индексом FX11, компания Geely распространила на прошлой неделе. Теперь же китайские СМИ растиражировали более качественные картинки: судя по всему, они из базы местного минпрома (сами документы сертификационного органа на момент публикации новости обнаружить не удалось). Напомним, прежде считалось, что SUV будут позиционировать в качестве Geely Boyue следующего поколения (в РФ модель представлена под именем Atlas). Однако сейчас профильные медиа в этом уже не так уверены – не исключено, что FX11 окажется совершенно новой самостоятельной моделью.
Официально объявлено, что паркетник построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной Geely вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). Эта «тележка» также лежит в основе флагманского кроссовера Xingyue L (в России его будут продавать под именем Monjaro), кросс-купе Xingyue (у нас это Tugella), седана Preface, большинства машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и Volvo XC40.
Китайцы пишут, что длина FX11 равна 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2777 мм. Если габариты указаны верно, то в линейке марки новый кросс расположится между Boyue X (длина – 4544 мм, расстояние между осями – 2670 мм) и Xingyue L (4770 и 2845 мм соответственно).
Дизайн экстерьера FX11 явно выполнен с оглядкой на прошлогодний концепт Geely Vision Starburst: у серийного паркетника аналогичные вертикальные диодные «клыки» ходовых огней, похожим образом оформлены и задние фонари. Другие особенности внешности – внушительная радиаторная решетка, «парящая» крыша и «грани» на боках. В салон ранее заглянули фотошпионы, так вот внутри установят мультимедийную систему с огромным вертикальным экраном.
По предварительным данным, Geely FX11 предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (181 л.с.) и 2.0 (218 л.с.). Кроме того, кроссовер будет доступен в виде гибрида — скорее всего, паркетник получит новую систему, как у соплатформенных Geely Xingyue L и Lynk & Co 01: в состав установки этих SUV входят бензиновый трехцилиндровый двигатель 1.5 (150 л.с.), который способен работать по экономичному циклу Миллера, мотор-генератор и тяговый электромотор. Совокупная отдача гибридных родственников – 245 л.с. Система может работать в последовательном или параллельном режимах.
В Китае новый паркетник Geely стартует уже в этом году. Об экспорте говорить пока рано.
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