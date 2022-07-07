Обновлён седан Geely Preface с начинкой Volvo: марка интригует, но машину уже застукали

«Четырехдверке» китайской марки подправили внешность, внутри же почти без изменений. Предполагается, что автомобиль по-прежнему будет доступен с двухлитровой «турбочетверкой».

Модель Preface длиной 4785 мм дебютировала в 2020 году (китайское название – Xingrui), она стала первой «четырехдверкой» непосредственно бренда Geely, в основу которой легла платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная китайцами вместе с Volvo (шведская компания принадлежит Джили). Седан получился удачным: в 2021-м, в свой первый полный год на рынке, он разошелся по КНР тиражом свыше 133 000 экземпляров. Тем не менее, Geely решила доработать модель, хотя обновок немного. Сам производитель пока распространил единственный тизер, однако в Сети уже появились шпионские снимки посвежевшей «четырехдверки» без лоскутка камуфляжа.

Geely Preface досталась новая радиаторная решетка: она отныне не вогнутая и лишена «кругов», вертикальных клиньев меньше, зато они толще и крупнее. Также подретушировали передний бампер: на фирменной картинке этого не видно, но у машины на фото папарацци имеются Т-образные декоративные вставки.

Обновленный Geely Preface на фото Cheshi

Салон реформы практически не затронули, поменялись лишь цвета материалов отделки. О появлении новых позиций в списке оборудования пока неизвестно. В арсенале дореформенного Geely Preface значатся двухзонный климат-контроль, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с крупным тачскрином, автопарковщик, системы автоторможения и удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль.



Китайские профильные СМИ полагают, что техника прежняя. Сегодня седан предложен с бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 семейства Drive-E, которая выдает 190 л.с. и 300 Нм. Мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод исключительно передний. Впрочем, не исключено, что позже следом за другими свежими моделями Geely «четырехдверка» обзаведется гибридной версией.

Дореформенный Geely Preface 1 / 4 Дореформенный Geely Preface 2 / 4 Дореформенный Geely Preface 3 / 4 Дореформенный Geely Preface 4 / 4

Премьеру обновленный Geely Preface справит 18 июля, тогда же должны объявить цены. За дореформенный седан просят примерно 17 000 – 23 000 долларов.



Между тем в ближайшее время Geely представит еще одну новинку – кроссовер, который пока известен под внутризаводским индексом FX11. Паркетник тоже создан на «тележке» CMA, по неофициальным данным, этот SUV может оказаться следующим Boyue/Atlas.