Анонсирован новый кроссовер Geely на платформе Volvo: возможно, это следующий Atlas

Новый паркетник предложат в виде гибрида, хотя «традиционные» версии тоже, скорее всего, будут. На домашний рынок SUV выйдет до конца текущего года.

Упакованный в плотный камуфляж этот кроссовер Geely уже не раз попадался шпионам в Китае: местные СМИ считали, что марка тестирует следующий Boyue (в РФ модель представлена под именем Atlas). И вот опубликованы первые официальные изображения. Правда, пока неизвестно, как именно Geely будет позиционировать такой SUV – в качестве «второго» Boyue или же как совершенно новую модель, ведь кросс на картинках обозначен лишь под внутризаводским индексом FX11. Напомним, Geely Boyue в строю с 2016-го, он уже пережил несколько модернизаций, и сегодня на родине марки представлены два варианта: стандартный и с икс-образным передком (у такой версии литера X в названии). Но вернемся к новинке.

Geely FX11 1 / 2 Geely FX11 2 / 2

Объявлено, что в основе FX11 лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), созданная Geely вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). На этой «тележке» также построены флагманский паркетник Xingyue L (в России его будут продавать под именем Monjaro), кросс-купе Xingyue (у нас это Tugella), седан Preface, большинство машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и Volvo XC40. Габариты FX11 еще не раскрыты. Длина актуального «просто» Boyue для Китая составляет 4519 мм, показатель Boyue X – 4544 мм, колесная база едина для обеих версий – 2670 мм.



Geely FX11

Внешне грядущий SUV перекликается с прошлогодним концептом Geely Vision Starburst: у кроссовера аналогичные вертикальные диодные «клыки» ходовых огней, похожим образом оформлены и задние фонари. Другие особенности дизайна экстерьера FX11 – широкая радиаторная решетка со светодиодными же «штрихами», «парящая» крыша и «грани» по бокам.



Интерьер марка не показала, однако вездесущим папарацци ранее удалось заглянуть в салон тестового образца: внутри установят мультимедиа-система с огромным вертикальным тачскрином (опять же, как у шоу-кара Vision Starburst).

Прошлогодний концепт Geely Vision Starburst 1 / 3 Прошлогодний концепт Geely Vision Starburst 2 / 3 Прошлогодний концепт Geely Vision Starburst 3 / 3

В Китае Geely FX11 будет доступен с гибридной установкой. О технике производитель пока умолчал, впрочем, скорее всего, кроссовер получит новую систему, как у соплатформенных Geely Xingyue L и Link & Co 01: в состав установки этих SUV входят бензиновый трехцилиндровый двигатель 1.5 (150 л.с.), который способен работать по экономичному циклу Миллера, мотор-генератор и тяговый электромотор. Совокупная отдача гибридных Geely Xingyue L и Link & Co 01 – 245 л.с. Система может работать в последовательном или параллельном режимах. «Традиционные» версии только с ДВС у FX11 тоже наверняка будут.



Актуальные Geely Boyue и Boyue X для Китая 1 / 5 Актуальные Geely Boyue и Boyue X для Китая 2 / 5 Актуальные Geely Boyue и Boyue X для Китая 3 / 5 Актуальные Geely Boyue и Boyue X для Китая 4 / 5 Актуальные Geely Boyue и Boyue X для Китая 5 / 5

Полноценную премьеру новый кроссовер Geely должен справить в ближайшее время, на родине марки модель стартует до конца текущего года.

