Кроссовер Geely Atlas Pro получил «придушенный» мотор в России и подешевел

В родном Китае этот кроссовер Geely уже перешел в новое поколение, там пятидверка носит имя Boyue. А вот России свежий SUV пока не светит, зато компания решила расширить линейку версий нашей модели, которая сейчас зовется Atlas Pro.

Так, если прежде паркетник был представлен в РФ исключительно со 177-сильной бензиновой турботройкой 1.5, то теперь покупателям вдобавок предложен кросс с младшей версией этого двигателя – мощностью 150 л.с. Крутящий момент не изменился – 255 Нм. Как и более мощный кроссовер, 150-сильный Geely Atlas Pro доступен с классическим шестиступенчатым автоматом и только передним приводом. Полный привод, напомним, положен «мягкогибридному» Атласу (177 л.с.) с 48-вольтовым стартер-генератором и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

1 / 2 2 / 2

Объявлено, что первую «сотню» 150-сильный паркетник наберет за 11 секунд, тогда как 177-сильный проделает это упражнение за 10,5 секунды (паспортный показатель «мягкого» гибрида – 9,9 секунды). Максимальная скорость едина для всех вариантов – 200 км/ч.



Geely Atlas Pro с дефорсированным мотором предложен в двух комплектациях – Comfort и Luxury (у модели с двигателем на 177 л.с. аналогичные версии, гибридный кросс можно купить в исполнениях Luxury, Flagship и Flagship+). «В базе» есть передние и боковые подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, подогрев руля и всех сидений, виртуальная приборка (7 дюймов), мультимедиа-система с экраном диагональю 12,3 дюйма, камера заднего вида и круиз-контроль. Начиная с версии Luxury появляются светодиодная оптика, шторки безопасности, система бесключевого доступа и камеры кругового обзора. Топовый «мягкогибридный» паркетник – это еще электропривод багажной двери, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.



Цена Geely Atlas Pro Comfort со 150-сильным турбомотором – 2 688 990 рублей, версия Luxury обойдется в 2 808 990 рублей. То есть кросс на 70 000 рублей доступнее 177-сильной модели в аналогичных комплектациях. «Мягкогибридный» Atlas Pro сегодня стоит 3 013 990 – 3 318 990 рублей. При этом в июне при покупке SUV действует безусловная скидка (300 000 – 370 000 рублей, в зависимости от версии), плюс можно воспользоваться программой Трейд-ин.

