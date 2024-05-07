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  • Кроссовер Geely Galaxy E5 представлен в статусе глобальной модели

Кроссовер Geely Galaxy E5 представлен в статусе глобальной модели

07.05.2024 489 0 0

Дебютным рынком для нового паркетника станет родной Китай, там продажи стартуют уже в этом году. Для модели пока заявлена только одна модификация, но позже гамму могут расширить.

В виде замаскированного прототипа кроссовер Geely Galaxy E5 показали еще в марте, потом в Сеть выложили сертификационные снимки. Ну а теперь сам производитель распространил полноценные фотографии серийной модели. Напомним, паркетник станет четвертой моделью семейства Galaxy, которое было создано в прошлом году специально для электрифицированных машин: E5 присоединится к гибридным седану Galaxy L6 и кроссу Galaxy L7 и чисто электрической четырехдверке Galaxy E8. При этом новый SUV изначально разработан для глобального рынка – у него будет, в том числе, праворульная версия.

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Geely Galaxy E5 – это электрокар. По предварительным данным, в его основе лежит платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), на которой построен и седан E8, тогда как гибриды L6 и L7 базируются на «тележке» E-CMA (разновидность CMA, Compact Modular Architecture). Длина нового кроссовера равна 4615 мм, ширина – 1901 мм, высота – 1670 мм, расстояние между осями – 2750 мм. То есть по своим габаритам он сопоставим с бензиновым Geely Atlas второго поколения.

Внешность оформили в стиле родственного электроседана Galaxy E8. Паркетник получил аналогичные «изломанные» ходовые огни и светящийся нос: в глухую переднюю часть встроено множество светодиодов. Среди других особенностей дизайна экстерьера – выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

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В пятиместном салоне Geely Galaxy E5 – усеченное двухспицевое рулевое колесо и двухэтажный центральный тоннель. А вот единый 45-дюймовый дисплей, как у седана E8, паркетнику не достался: у него отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. Также сообщается, что кроссовер имеет операционную систему Flyme Auto от компании Meizu. В списке оборудования еще заявлены панорамный люк, кресла с вентиляцией, подогревом и функцией массажа, беспроводная зарядка. Ну и конечно, в арсенале кроссовера значатся все самые современные электронные ассистенты вождения.

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В опубликованном ранее сертификате у Galaxy E5 была одна заднеприводная версия – с электромотором мощностью 218 л.с. Данных о батареях пока нет. Впрочем, техническая презентация еще впереди. «Простые» версии соплатформенного седана Geely Galaxy E8 имеют 400-вольтовую электросистему и 272-сильный электромотор на задней оси, топовая четырехдверка – это 800-вольтовая система и двухмоторный полный привод, суммарная отдача такой модели составляет 646 л.с. Для E8 предусмотрена батарея емкостью 62 или 76 кВт*ч, запас хода – от 550 до 665 км по циклу CLTC.

Кроссовер Geely Galaxy E5 стартует в Китае во второй половине текущего года. Другие рынки модель, вероятно, начнет осваивать уже в 2025-м. Кстати, на маскировочной пленке засвеченного прежде прототипа была надпись на русском – «здравствуйте». Однако, как ранее рассказали Kolesa.ru в российском офисе Geely, компания пока не планирует привозить модели серии Galaxy в нашу страну.

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