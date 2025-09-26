Флагманский кроссовер Belgee X80 PHEV выходит на рынок

На данный момент гибридный паркетник Belgee доступен только на производственной родине. Там модель предложена в единственной богатой комплектации. Впоследствии завод Белджи может вывести новинку и на российский рынок.

В Беларуси состоялся полноценный запуск анонсированного несколько недель назад флагманского кроссовера Belgee X80 PHEV локальной сборки. Как и остальные модели бренда, паркетник сделан на базе Geely (завод Белджи – это совместный проект правительства соседней страны и китайской компании). Донором для X80 стал Geely Galaxy Starship 7, который стартовал в Китае осенью прошлого года.

В плане дизайна от исходника кроссовер Belgee X80 отличается лишь другими эмблемами и шильдиками. Габариты тоже совпадают. Длина – 4740 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2755 мм. Паспортный дорожный просвет новинки Belgee – 172 мм.

Силовая установка переднеприводного кроссовера работает по последовательно-параллельной схеме. Бензиновый мотор работает в основном в режиме генератора, но при этом он может подключаться к колесам. Как и донорский паркетник, X80 PHEV имеет атмосферник 1.5, но на модели Belgee двигатель выдает 99 л.с. и 125 Нм против 112 л.с. и 136 Нм у Galaxy Starship 7. Отдача единственного электромотора – те же 218 л.с. и 262 Нм, что и у исходника. Belgee X80 PHEV оснащен батареей емкостью 18,4 кВт*ч, тогда как паркетнику Geely в Китае положен аккумулятор на 8,5 или 19,1 кВт*ч. В Belgee указали только суммарную дальнобойность – 940 км.

На белорусском рынке Belgee X80 PHEV сейчас предложен в единственной богатой комплектации Max. В списке оборудования модели значатся: светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, электропривод багажной двери, панорамный люк, подогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, раздельные экраны приборки (10,2 дюйма) и мультимедиа (15,4 дюйма), проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев руля и всех сидений, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Belgee X80 PHEV оценили в 89 900 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 2 470 000 наших рублей. Для сравнения, рестайлинговый Belgee X70 там стоит 77 900 – 81 900 рублей (2 141 000 – 2 251 000 российских рублей по текущему курсу). Кстати, как и в России, в Беларуси еще доступен родственный гибриду полноценный электрический кроссовер Geely EX5 (в Китае это Geely Galaxy E5), нашим соседям он обойдется в 73 900 – 79 900 рублей (2 031 000 – 2 196 000 российских рублей).

Местные СМИ сообщают, что Белджи рассматривает возможность организации поставок X80 PHEV, в том числе, на российский рынок. Пока же у нас решено продавать гибридный кроссовер под родным брендом – в России модель появится под именем Geely EX5 EM-i.