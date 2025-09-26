Гибридные авто ×

Флагманский кроссовер Belgee X80 PHEV выходит на рынок

26.09.2025 595 0 1

На данный момент гибридный паркетник Belgee доступен только на производственной родине. Там модель предложена в единственной богатой комплектации. Впоследствии завод Белджи может вывести новинку и на российский рынок.

В Беларуси состоялся полноценный запуск анонсированного несколько недель назад флагманского кроссовера Belgee X80 PHEV локальной сборки. Как и остальные модели бренда, паркетник сделан на базе Geely (завод Белджи – это совместный проект правительства соседней страны и китайской компании). Донором для X80 стал Geely Galaxy Starship 7, который стартовал в Китае осенью прошлого года.

В плане дизайна от исходника кроссовер Belgee X80 отличается лишь другими эмблемами и шильдиками. Габариты тоже совпадают. Длина – 4740 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2755 мм. Паспортный дорожный просвет новинки Belgee – 172 мм.

Силовая установка переднеприводного кроссовера работает по последовательно-параллельной схеме. Бензиновый мотор работает в основном в режиме генератора, но при этом он может подключаться к колесам. Как и донорский паркетник, X80 PHEV имеет атмосферник 1.5, но на модели Belgee двигатель выдает 99 л.с. и 125 Нм против 112 л.с. и 136 Нм у Galaxy Starship 7. Отдача единственного электромотора – те же 218 л.с. и 262 Нм, что и у исходника. Belgee X80 PHEV оснащен батареей емкостью 18,4 кВт*ч, тогда как паркетнику Geely в Китае положен аккумулятор на 8,5 или 19,1 кВт*ч. В Belgee указали только суммарную дальнобойность – 940 км.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

На белорусском рынке Belgee X80 PHEV сейчас предложен в единственной богатой комплектации Max. В списке оборудования модели значатся: светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, электропривод багажной двери, панорамный люк, подогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, раздельные экраны приборки (10,2 дюйма) и мультимедиа (15,4 дюйма), проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев руля и всех сидений, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Belgee X80 PHEV оценили в 89 900 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 2 470 000 наших рублей. Для сравнения, рестайлинговый Belgee X70 там стоит 77 900 – 81 900 рублей (2 141 000 – 2 251 000 российских рублей по текущему курсу). Кстати, как и в России, в Беларуси еще доступен родственный гибриду полноценный электрический кроссовер Geely EX5 (в Китае это Geely Galaxy E5), нашим соседям он обойдется в 73 900 – 79 900 рублей (2 031 000 – 2 196 000 российских рублей).

Местные СМИ сообщают, что Белджи рассматривает возможность организации поставок X80 PHEV, в том числе, на российский рынок. Пока же у нас решено продавать гибридный кроссовер под родным брендом – в России модель появится под именем Geely EX5 EM-i.

кроссовер Беларусь Китай авторынок новинки гибридные авто Belgee Belgee X80 Geely Geely Galaxy Starship 7 Geely EX5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Выбор авто Компас покупателя: какая комплектация Exeed Exlantix ES подойдет вам идеально? Владельцы и покупатели электромобилей – это, как правило, люди, стремящиеся быть на острие технического прогресса. Они прекрасно знают, чего они хотят от машины и какие опции она может предл... 406 0 0 25.09.2025
Статьи / Практика Дёргается, троит, потеет и не тормозит: почему осенью машина жалуется на здоровье Стоит только наступить осени, как любой порядочный человек начинает хандрить. То ОРВИ, то грипп, то приступ ревматизма… А у самых тонких натур настроение становится таким, что хочется заверн... 599 0 1 24.09.2025
Статьи / Авто и технологии Liqui Moly – профессиональный спорт как способ тестирования масел Когда немецкие автомобилисты выбирают моторное масло, они редко ориентируются на рекламные обещания и красивые заголовки. В стране, где к технике относятся с инженерной педантичностью, решаю... 3615 2 0 22.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9660 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 8690 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Немцы бросили, китайцы подхватили: тест-драйв Haval F7x Как известно, во втором поколении кроссовера F7 версия с буквой «икс» вообще не предполагалась – дизайнеры Haval и так сделали базовую модель достаточно купеобразной. Тем не менее она всё-та... 6973 7 3 12.08.2025
Обсуждаемое
10 5 причин покупать и не покупать Haval Jolion
6 Продажа номеров: победа над бюрократией или легализация тщеславия?
5 Обновлённый Mercedes-Maybach GLS 600: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings