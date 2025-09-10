Бренд Belgee расширяет модельную гамму: анонсирован кроссовер X80 PHEV

Два года назад белорусский завод Белджи (совместное предприятие правительства соседней страны и китайской Geely) запустил собственный бренд – Belgee. Первенцем стал компактный паркетник Belgee X50, то есть дореформенный Geely Coolray. Затем гамму пополнили старший кроссовер Belgee X70 (Geely Atlas предыдущей генерации) и седан Belgee S50 (актуальный Geely Emgrand). И вот анонсирована еще одна модель белорусской марки – гибридный кроссовер Belgee X80 PHEV.

Анонс кроссовера Belgee X80 PHEV

Донора компания не раскрывает, но на фото, сопровождающем анонс, легко опознается Geely Galaxy Starship 7, который стартовал в Китае осенью прошлого года. Также сообщается, что X80 PHEV представляет собой «первый в линейке СЗАО «Белджи» последовательно-параллельный гибрид», и что белорусским клиентам кроссовер будет доступен в единственной комплектации Max, в которой «акцент сделан на современном оснащении, безопасности и удобстве». В соседней стране прием заказов откроют 15 сентября, характеристики и цена пока не объявлены.

Geely Galaxy Starship 7

Длина китайского исходника равна 4740 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2755 мм. Силовая установка Geely Galaxy Starship 7 включает бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.) и единственный электромотор мощностью 218 л.с. На родине кроссовер доступен с двумя вариантами батареи – емкостью 8,5 или 19,09 кВт*ч. Только на электротяге паркетник Geely способен проехать 55 или 120 км соответственно (по циклу CLTC).

Geely Galaxy Starship 7

Не исключено, что впоследствии Belgee X80 PHEV привезут и в Россию. Кстати, и в РФ, и в Беларуси представлен родственный гибриду полноценный электрический кроссовер Geely EX5 (в Китае это Geely Galaxy E5). Но о переходе этого паркетника под бренд Belgee информации пока нет.