Белорусский Belgee X50 пришёл в РФ, а оригинальный Geely Coolray готовится к рестайлингу

Пусть паркетник сменил бренд и имя, однако он предложен с той же техникой, что и исходная модель. Россиянам доступны три комплектации, цены – ниже, чем у Coolray.

В этом году белорусский завод Белджи (совместное предприятие правительства соседней страны и Geely) запустил собственный бренд – Belgee. Первенцем стал кроссовер X50, то есть «импортозамещенный» Geely Coolray образца 2018 года с другими эмблемой и шильдиками. На производственной родине «пятидесятка» официально стартовала в августе, а теперь такой кросс пришел и в Россию. У нас продажами Belgee X50 занимается российское подразделение Geely, причем исходный Coolray все еще в строю. Впрочем, оригинальный паркетник Джили, судя по всему, скоро покинет рынок РФ: ему на смену должна прийти рестайлинговая модель, которую, возможно, будут поставлять уже напрямую из Китая. Но об этом ниже.

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Итак, Belgee X50 доступен с той же техникой, что и исходник. Речь идет о бензиновой турботройке 1.5 мощностью 150 л.с. (255 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

Белорусский кроссовер предложен в трех комплектациях – Active, Style и Prestige. Оснащение в целом такое же, как у Кулрея, вот только у модели Geely версии называются иначе (Comfort, Luxury, Flagship), вдобавок донорский паркетник еще имеет четвертый вариант (Flagship Sport), он отличается двухцветной окраской, а также расширенной отделкой «под карбон» и наличием «спортивного» спойлера.

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В арсенале Belgee X50 Active значатся: 17-дюймовые колеса, светодиодные ходовые огни и противотуманки, задний парктроник, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, обогрев форсунок стеклоомывателей и зоны покоя стеклоочистителей, пара подушек безопасности, система курсовой устойчивости, подогрев передних сидений, цифровая приборка, мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, кондиционер, камера заднего вида, круиз-контроль.



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В версии Style появляются 18-дюймовые диски, панорамный люк в крыше, система бесключевого доступа, однозонный климат-контроль, подогрев руля и задних сидений, боковые подушки безопасности. Топовый Belgee X50 Prestige – это еще светодиодные фары, тормозные суппорты красного цвета, металлические накладки на педалях, «спортивные» сиденья (водительское – с электрорегулировками в шести направлениях), камеры кругового обзора, передний парктроник, шторки безопасности, автопарковщик, система мониторинга слепых зон и штатный видеорегистратор.



Belgee X50 Active оценили в 2 235 990 рублей, версия Style обойдется в 2 345 990 рублей, цена исполнения Prestige – 2 445 990 рублей. Все цены паркетника Белджи указаны без учета акций. Для сравнения, Geely Coolray у нас сейчас по прайсу стоит от 2 329 990 до 2 739 990 рублей, при этом до конца сентября при покупке Кулрея действует прямая скидка в размере от 25 000 до 175 000 рублей (в зависимости от комплектации; есть и другие спецпредложения).



Изображение, опубликованное в соцсетях российского офиса Geely

Ну а теперь перейдем к будущему рестайлингу оригинального паркетника Geely. Несколько дней назад российский офис марки разместил на своих страницах в соцсетях пост с опросом – какую новую модель больше всего ждут в РФ? Среди предлагаемых вариантов был и Coolray, причем сообщение сопровождал тизер как раз-таки рестайлингового кроссовера. И если это изображение не использовали лишь в качестве иллюстрации, то к нам, видимо, собираются привезти Geely Coolray после второй модернизации, то есть образца 2022 года.

