Новинки ×

Компактный кроссовер Belgee X50 поступил в продажу

11.08.2023 53 0 0

Стартовая цена модели в Беларуси составляет 62 815 местных рублей, что эквивалентно примерно 2,47 млн российских рублей по текущему курсу.

Производство китайского паркетника Geely Coolray было налажено на мощностях завода «БелДжи» в Жодино (Беларусь) осенью 2020 года. Напомним, на родине бренда, в Китае, эта модель, в основу которой легла платформа BMA (B-segment Modular Architecture), продаётся с 2018 года под именем Binyue. Теперь кроссовер «беларусифицировали»: он выпускается на том же предприятии, но под именем Belgee X50 и с соответствующими логотипами.

На фото: кроссовер Belgee X50

СМИ Беларуси сообщили о первых отгрузках паркетника Belgee X50 дилерам несколько дней назад, при этом официально кроссовер появился на сайте производителя только сейчас. Кстати, сам сайт компании обновился.

Цена «икс пятидесятого» в стартовом исполнении Comfort составляет 62 815 белорусских рублей (эквивалентно примерно 2,47 млн российских рублей по текущему курсу). За средний вариант Luxury просят не менее 65 875 белорусских рублей (около 2,6 млн рублей). А покупка топовой версии Flagship обойдётся не менее чем в 73 950 белорусских рублей (около 2,9 млн рублей). Для сравнения, в России цена Geely Coolray, согласно актуальному прайс-листу, варьируется в диапазоне от 2 329 990 до 2 739 990 рублей.

Судя по свидетельствам тех, кто уже познакомился с «новинкой» лично, Belgee X50 практически полностью повторяет донора – Geely Coolray – за исключением разве что эмблем и аккумулятора: как сообщает издание abw.by, место АКБ китайской марки Leoch занял вариант производства российской фирмы «Аком». Пока что неизвестно, планирует ли БелДжи впоследствии углублять локализацию этой модели.

На фото: салон кроссовера Belgee X50

Под капотом у Belgee X50 / Geely Coolray находится бензиновая 1,5-литровая турботройка мощностью 150 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод у такого кроссовера может быть только передним.

Пока что не было и официальных сообщений о том, будут ли такие паркетники поставляться в РФ. Стоит отметить, что Coolray на сегодняшний день остаётся одной из самых востребованных моделей на российском рынке. К примеру, по итогам прошлого месяца этот кроссовер оказался на пятой строчке в первой десятке наиболее продаваемых автомобилей; а в апреле Coolray и вовсе оказался на втором месте и стал самой продаваемой иномаркой в стране.

На фото: кроссовер Geely Coolray

Сегодня в ходе посещения Национального аэропорта Минск, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что собственные белорусские автомобили будут выпускать в рамках партнёрства с двумя китайскими брендами (речь идёт о лицензионном производстве). Один из поднебесных партнёров, очевидно, Geely, а то, кто является вторым, глава государства не уточнил.

Отметим, Belgee взяла название для своего кроссовера не «с потолка». Дело в том, что в Малайзии сейчас предлагается кроссовер Proton X50 – эта модель представляет собой слегка переделанный Coolray (в частности, у него другая радиаторная решётка). При этом сама марка Proton является малазийской, а её акциями владеет китайский холдинг Geely.

кроссовер Беларусь Китай авторынок производство новинки Geely Geely Coolray Proton Belgee Belgee X50

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Фен, уксус, микроволновка: что делать, если залил свечи зажигания Иногда кажется, что заливать свечи было намного проще раньше, в эпоху карбюраторных моторов. Однако, во-первых, залить их можно и с инжекторной системой питания, а во-вторых, не будем зарека... 286 2 0 11.08.2023
Статьи / Авто и общество Мусор, лазер, батарейка: как в глубинке научились «выключать» дорожные камеры Регулярные ошибки дорожной камеры, присылающей штрафы водителям, не нарушавшим, по их мнению, скоростной режим. Так начинается история одного незаконного «изобретения», которому трудно отказ... 8203 12 4 10.08.2023
Статьи / Авто с пробегом Audi Q5 I с пробегом: пластиковые крылья против ржавчины и фары-аквариумы Эта модель должна была стать сверхпопулярной на вторичном рынке: у нее удачные габариты и отличный внешний вид, все еще актуальная платформа и раскрученная марка. Но вот если новой Audi Q5... 1728 28 1 09.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 22329 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 21792 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 17415 9 0 14.07.2023
Change privacy settings