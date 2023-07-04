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Востребованный в РФ кроссовер Geely Coolray превратится в BelGee X50

04.07.2023 222 0 0

Производство «новинки» наладят там же, на белорусском заводе «БелДжи», в компании рассчитывают, что SUV появится до конца текущего года.

Компактный кроссовер Geely Coolray присутствует на домашнем рынке с 2018 года (правда, здесь он продаётся под именем Binyue). До РФ паркетник, в основу которого легла платформа BMA (B-segment Modular Architecture), добрался в 2020-м. На сегодняшний день это одна из наиболее популярных моделей в РФ: к примеру, по итогам мая этот SUV замыкал первую тройку лидеров, пропустив вперёд только Lada Granta и Haval Jolion (по данным «Автостата»).

На фото: актуальный кроссовер Geely Coolray для РФ

Производство этой модели налажено на мощностях белорусского завода «БелДжи», здесь же выпускаются ещё кроссоверы Geely Atlas Pro и Tugella, которые также присутствуют на российском рынке. Как в эфире телеканала СТВ рассказал гендиректор завода Геннадий Свидерский, компания «БелДжи» собирается выпустить первый легковой автомобиль под собственной маркой – BelGee.

На самом деле речь идёт о расширении лицензии на производство китайских кроссоверов. По словам Геннадия Свидерского, отказ от китайской марки даст возможность углублять уровень локализации производства без согласования с Geely. Он пояснил, что помимо местных сварки, окраски и сборки, производитель сможет использовать ещё и локализованные компоненты.

В ходе встречи белорусских владельцев автомобилей Geely заместитель директора СЗАО «БелДжи» Сергей Худоешко сказал о том, что на заводе начиная со второй половины текущего года будет выпускаться  «полюбившийся всем автомобиль, который раньше называли Coolray», при этом ему дадут новое название – BelGee X50.

На фото: салон актуального кроссовера Geely Coolray (для РФ)

Кстати, название для новинки, вероятно, взято не «с потолка». Дело в том, что в Малайзии сейчас продаётся кроссовер Proton X50: эта модель представляет собой слегка переделанный Coolray. Сама марка Proton является малазийской, акциями владеет китайский холдинг Geely. Здесь под именами Proton X70 и Proton X90 продаются ещё Geely Boyue (в РФ это Atlas Pro) и Geely HaoYue (экспортное название – Okavango, но на российском рынке он не представлен).

Пока неизвестно, получит ли белорусский кроссовер BelGee X50 какие-либо отличия от исходного Geely Coolray, кроме, очевидно, логотипов (и обещанных локализованных компонентов).

На российском рынке актуальный кроссовер Geely Coolray представлен только с одним двигателем, речь идёт о бензиновой 1,5-литровой «турботройке» мощностью 150 л.с., которая идёт в комплекте с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – только передний. Согласно официальному сайту бренда, рекомендованная розничная цена базовой версии равна 2 299 990 рублей, а покупка топового варианта обойдётся в 2 709 990 рублей.

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