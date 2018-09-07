Под контроль Джили компания Proton, крупнейший автопроизводитель Малайзии, перешла год назад, тогда же китайцы приобрели и британский Lotus (принадлежит Протону с 1996 года). Новые «лотусы», созданные под крылом Geely, должны появиться после 2020-го, а первая «совместная» с Джили модель Proton дебютировала сегодня, 7 сентября. Новинкой оказался перелицованный «паркетник» Boyue (причем это первый кроссовер в линейке Протона) – так SUV зовется в Поднебесной, у нас же он известен под именем Atlas.

1 / 2 Proton X70 2 / 2 Proton X70

Кроссовер Proton назвали X70. Отметим, «паркетник» с таким индексом имеется у другой китайской марки — Lifan. Впрочем, в Малайзии Лифан не представлен, да и имя для новинки Proton выбрали путем опроса. Пользователям соцсетей было предложено несколько вариантов: PX70, X7, X70 и X700. За «икс-семидесятый» проголосовали 60%, а всего в опросе приняли участие почти 90 000 человек. Кстати, индекс в названии модели компания использует впервые.

1 / 2 Proton X70 2 / 2 Proton X70

За основу для Proton X70 взяли рестайлинговый Geely Boyue, который в Китае появился в начале 2018 года. От модели Джили «паркетник» отличается радиаторной решеткой. Кроме того, между задними фонарями вместо хромированной плашки с эмблемой китайской марки теперь красуется матовая полоска с названием малазийского бренда. Если не считать расположение руля, то салон X70 почти полностью копирует интерьер Boyue, разве что для задних пассажиров предусмотрено два воздуховода вместо единой решетки у «китайца».

В Малайзии Proton X70 будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.8 мощностью 181 л.с. (285 Нм), которая сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод – передний или полный. В Китае Geely Boyue предлагается с тем же двигателем 1.8T, но мощностью 184 л.с. (крутящий момент тот же), плюс в Поднебесной у двигателя еще есть 163-сильная версия (250 Нм). Также в Поднебесной кроссовер можно купить с «атмосферником» 2.0 мощностью 141 л.с. (178 Нм).

1 / 6 Обновленный Geely Boyue для Китая 2 / 6 Обновленный Geely Boyue для Китая 3 / 6 Обновленный Geely Boyue для Китая 4 / 6 Дореформенный Geely Boyue, такой кросс в России продают под именем Atlas 5 / 6 Дореформенный Geely Boyue, такой кросс в России продают под именем Atlas 6 / 6 Дореформенный Geely Boyue, такой кросс в России продают под именем Atlas

Продажи X70 стартуют в ближайшее время, цены пока не объявлены. На первом этапе кроссоверы будут завозить в Малайзию из Китая, а в следующем году наладят локальную сборку. Компания Proton также планирует поставлять свой «паркетник» в другие страны Юго-Восточной Азии, то есть X70 станет глобальной моделью.

В России сегодня продают дореформенный кроссовер Geely, обновление нам пока не светит — в РФ «паркетник» появился не так давно. В нашу страну Атласы поставляют из Беларуси – их производят на заводе «Белджи». На российском рынке кросс представлен с «атмосферниками» 2.0 (139 л.с., 191 Нм) и 2.4 (149 л.с., 225 Нм). Первый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой», второй работает в паре с 6АКП. Кроссовер с двухлитровым мотором у нас доступен только с передним приводом, у Atlas 2.4 есть полноприводная версия. Цена «китайца» — от 1 049 990 рублей. Скоро до РФ должен добраться Atlas с турбомотором 1.8.