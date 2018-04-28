Кроссовер Geely Atlas получит турбомотор в России

Кроссовер Geely Atlas получит турбомотор в России

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Новая версия флагманского вседорожника Geely может добраться до нашего рынка уже в этом году.

Продажи кросса Atlas стартовали в РФ в конце февраля 2018-го. На данный момент модель представлена в нашей стране с «атмосферниками» 2.0 (139 л.с., 191 Нм) и 2.4 (149 л.с., 225 Нм). Первый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой», второй работает в паре с 6АКП. Кроссовер с двухлитровым мотором у нас доступен только с передним приводом, у Atlas 2.4 есть версия 4×4. По собственной информации портала «Колёса.ру», в октябре 2018-го на российский рынок может выйти «паркетник» с бензиновой «турбочетверкой» 1.8.

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Отдача турбомотора российской версии SUV пока неизвестна. В Китае тоже продают кроссовер с двигателем 1.8T (в Поднебесной модель зовется Boyue), там у него два варианта мощности – 163 или 184 л.с. (крутящий момент – 250 и 285 Нм соответственно). У себя на родине Geely Boyue 1.8Т предлагается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», с передним или полным приводом. Скорее всего, в России будет представлен самый мощный вариант 1.8.

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Также, по предварительным данным, у российского Geely Atlas будет новое оборудование: светодиодные фары и камеры кругового обзора. А в следующем году у Атласа еще появится активный круиз-контроль: к испытаниям таких машин в российских условиях планируют приступить этой осенью.

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Напомним, Atlas для российского рынка производят в Беларуси на новом заводе «Белджи». У нас SUV с мотором 2.0 стоит 1 029 990 – 1 129 990 рублей, цена «паркетника» с двигателем 2.4 лежит в диапазоне от 1 239 990 до 1 389 990 рублей. Как сообщалось ранее, в марте Atlas стал самой популярной моделью Geely в РФ – в прошлом месяце было реализовано 74 таких автомобиля.

Кстати, в Китае кроссовер недавно обновился: у Boyue слегка освежили дизайн экстерьера, в салоне появилась модернизированная мультимедиа-система. В России рестайлинговый кросс в этом году продавать не планируют.

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , главные новости , китайская марка , китайские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы , Atlas , Boyue , Geely
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