Авторынок РФ в июле: самый высокий результат в этом году, Веста вернулась в первую тройку

На российском рынке легковых автомобилей по итогам первых семи месяцев текущего года зафиксирован значительный прирост – на 28,2%. За указанный период на учёт было поставлено немногим менее 500 тыс. новых машин.

Для своей статистики по российскому рынку «Автостат» использует информацию о госрегистрации новых машин в РФ, а не данные о дилерских отгрузках: это позволяет агентству в том числе учитывать автомобили, ввезённые в страну по схеме параллельного импорта. Судя по опубликованному сегодня отчёту, в прошлом месяце в РФ было продано 95 654 новых легковых автомобиля, этот результат в 2,7 раза выше, по сравнению с тем же месяцем прошлого года (или на 61 070 экземпляров больше).

Июльский результат на 16% больше по сравнению с показателем июня 2023-го (в предыдущем месяце на учёт было поставлено 82 407 новых машин). Как отметили аналитики, объём продаж во втором летнем месяце является самым высоким за последние почти 1,5 года (разве что в феврале прошлого года было реализовано больше – 99,1 тыс. единиц).

На фото: Lada Vesta и Vesta SW Cross

Большая часть проданных в России новых легковушек – 49% – распределена между тремя марками. Так, на долю машин Lada приходится 28,6% от общего объёма авторынка. «Народный автомобиль» Granta по-прежнему возглавляет первую десятку самых продаваемых моделей в стране (только на одну эту модель приходится 17% рынка в июле). На втором месте теперь располагается Vesta (доля – 5,3%), производство обновлённой версии которой стартовало минувшей весной. Кроме того, пара внедорожников – Niva Travel и Niva Legend занимают в списке 7 и 8 строчки соответственно (они занимают 3,2% и 3,1% авторынка в прошлом месяце).



Место Марка Продажи в июле 2023 года, шт. Продажи в июле 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada 27 376 10 400 + 163,2 2 Chery 10 735 2577 + 316,6 3 Geely 8785 2323 + 278,2 4 Haval 8548 2155 + 296,7 5 Changan 5248 169 + 3005,3 6 Omoda 4558 - - 7 Exeed 3660 1012 + 261,7 8 Kia 3198 4004 - 20,1 9 Hyundai 2663 3397 - 21,6 10 Toyota 2329 1059 + 119,9

«Серебро» среди брендов у Chery: доля этой китайской марки на российском рынке по итогам прошлого месяца составила 11,2%. Автомобили Чери занимают две позиции в первой десятке: на третьем месте располагается Tiggo 7 Pro Max (доля рынка РФ – 5%), а на девятом – Tiggo 4 Pro (3,1%).



Замыкает тройку самых востребованных в РФ марок ещё один «китаец» – Geely. На долю этого бренда приходится 9,2% от всех поставленных на учёт новых легковушек в прошлом месяце. Джили тоже привнесла в список наиболее продаваемых автомобилей в июле пару моделей. Так, на пятой строке располагается Coolray (доля рынка – 4,1%), на десятой позиции – Tugella (на этот кроссовер приходится 2%).

На фото: Geely Tugella (модель вернулась в ТОП-10 после отсутствия в июне)

В рейтинге марок в первую пятёрку ещё входят Haval (доля – 8,9%) и Changan (5,5%). Кстати, в июльском ТОП-10 автомобилей от Хавейла засветился только Jolion (доля 4,5%). В списке популярных поднебесных брендов числятся ещё Omoda (доля – 4,8%) и Exeed (3,8%) – оба принадлежат компании Chery. В июльской первой десятке моделей в РФ числится кроссовер Omoda C5 (доля – 4%).



Ещё в списке востребованных брендов есть пара корейских марок – Kia (доля на рынке от общего объёма продаж в прошлом месяце составила 3,3%) и Hyundai (2,8%), а также японская Toyota (2,4%). Любопытно, что минус зафиксирован только у «корейцев», а у Тойоты отмечена положительная динамика.

Место Модель Продажи в июле 2023 года, шт. Продажи в июле 2022 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 16 250 6525 + 149,0 2 Lada Vesta 5041 2135 + 136,1 3 Chery Tiggo 7 Pro Max 4815 - - 4 Haval Jolion 4304 1162 + 270,4 5 Geely Coolray 3931 1219 + 222,5 6 Omoda C5 3809 - - 7 Lada Niva Travel 3046 379 + 703,7 8 Lada Niva Legend 2989 196 + 1425,0 9 Chery Tiggo 4 Pro 2978 - - 10 Geely Tugella 1892 516 + 266,7

Напомним, в конце минувшего месяца стало известно, что Япония перестанет поставлять в РФ машины с бензиновыми и дизельным двигателями объёмом более 1,9 литра, а также с гибридными установками и полностью электрической «начинкой». А совсем недавно запрет на реэкспорт американских и европейских машин в Россию ввела Грузия.



Можно предположить, что в августе российский авторынок ждёт спад (по отношению к результату июля), ведь из-за повышения ставок утильсбора и ослабления рубля многие автомобили подорожали: сейчас дилеры переписывают прайс-листы.