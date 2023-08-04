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  • Авторынок РФ в июле: самый высокий результат в этом году, Веста вернулась в первую тройку

Авторынок РФ в июле: самый высокий результат в этом году, Веста вернулась в первую тройку

04.08.2023 45 0 0

На российском рынке легковых автомобилей по итогам первых семи месяцев текущего года зафиксирован значительный прирост – на 28,2%. За указанный период на учёт было поставлено немногим менее 500 тыс. новых машин.

Для своей статистики по российскому рынку «Автостат» использует информацию о госрегистрации новых машин в РФ, а не данные о дилерских отгрузках: это позволяет агентству в том числе учитывать автомобили, ввезённые в страну по схеме параллельного импорта. Судя по опубликованному сегодня отчёту, в прошлом месяце в РФ было продано 95 654 новых легковых автомобиля, этот результат в 2,7 раза выше, по сравнению с тем же месяцем прошлого года (или на 61 070 экземпляров больше).

Июльский результат на 16% больше по сравнению с показателем июня 2023-го (в предыдущем месяце на учёт было поставлено 82 407 новых машин). Как отметили аналитики, объём продаж во втором летнем месяце является самым высоким за последние почти 1,5 года (разве что в феврале прошлого года было реализовано больше – 99,1 тыс. единиц).

На фото: Lada Vesta и Vesta SW Cross

Большая часть проданных в России новых легковушек – 49% – распределена между тремя марками. Так, на долю машин Lada приходится 28,6% от общего объёма авторынка. «Народный автомобиль» Granta по-прежнему возглавляет первую десятку самых продаваемых моделей в стране (только на одну эту модель приходится 17% рынка в июле). На втором месте теперь располагается Vesta (доля – 5,3%), производство обновлённой версии которой стартовало минувшей весной. Кроме того, пара внедорожников – Niva Travel и Niva Legend занимают в списке 7 и 8 строчки соответственно (они занимают 3,2% и 3,1% авторынка в прошлом месяце).

МестоМаркаПродажи в июле 2023 года, шт.Продажи в июле 2022 года, шт.Разница, %
1Lada27 37610 400+ 163,2
2Chery10 7352577+ 316,6
3Geely87852323+ 278,2
4Haval85482155+ 296,7
5Changan5248169+ 3005,3
6Omoda4558--
7Exeed36601012+ 261,7
8Kia31984004- 20,1
9Hyundai26633397- 21,6
10Toyota23291059+ 119,9

«Серебро» среди брендов у Chery: доля этой китайской марки на российском рынке по итогам прошлого месяца составила 11,2%. Автомобили Чери занимают две позиции в первой десятке: на третьем месте располагается Tiggo 7 Pro Max (доля рынка РФ – 5%), а на девятом – Tiggo 4 Pro (3,1%).

Замыкает тройку самых востребованных в РФ марок ещё один «китаец» – Geely. На долю этого бренда приходится 9,2% от всех поставленных на учёт новых легковушек в прошлом месяце. Джили тоже привнесла в список наиболее продаваемых автомобилей в июле пару моделей. Так, на пятой строке располагается Coolray (доля рынка – 4,1%), на десятой позиции – Tugella (на этот кроссовер приходится 2%).

На фото: Geely Tugella (модель вернулась в ТОП-10 после отсутствия в июне)

В рейтинге марок в первую пятёрку ещё входят Haval (доля – 8,9%) и Changan (5,5%). Кстати, в июльском ТОП-10 автомобилей от Хавейла засветился только Jolion (доля 4,5%). В списке популярных поднебесных брендов числятся ещё Omoda (доля – 4,8%) и Exeed (3,8%) – оба принадлежат компании Chery. В июльской первой десятке моделей в РФ числится кроссовер Omoda C5 (доля – 4%).

Ещё в списке востребованных брендов есть пара корейских марок – Kia (доля на рынке от общего объёма продаж в прошлом месяце составила 3,3%) и Hyundai (2,8%), а также японская Toyota (2,4%). Любопытно, что минус зафиксирован только у «корейцев», а у Тойоты отмечена положительная динамика.

МестоМодельПродажи в июле 2023 года, шт.Продажи в июле 2022 года, шт.Разница, %
1Lada Granta16 2506525+ 149,0
2Lada Vesta50412135+ 136,1
3Chery Tiggo 7 Pro Max4815--
4Haval Jolion43041162+ 270,4
5Geely Coolray39311219+ 222,5
6Omoda C53809--
7Lada Niva Travel3046379+ 703,7
8Lada Niva Legend2989196+ 1425,0
9Chery Tiggo 4 Pro2978--
10Geely Tugella1892516+ 266,7

Напомним, в конце минувшего месяца стало известно, что Япония перестанет поставлять в РФ машины с бензиновыми и дизельным двигателями объёмом более 1,9 литра, а также с гибридными установками и полностью электрической «начинкой». А совсем недавно запрет на реэкспорт американских и европейских машин в Россию ввела Грузия.

Можно предположить, что в августе российский авторынок ждёт спад (по отношению к результату июля), ведь из-за повышения ставок утильсбора и ослабления рубля многие автомобили подорожали: сейчас дилеры переписывают прайс-листы.

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