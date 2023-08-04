Авторынок РФ в июле: самый высокий результат в этом году, Веста вернулась в первую тройку

Для своей статистики по российскому рынку «Автостат» использует информацию о госрегистрации новых машин в РФ, а не данные о дилерских отгрузках: это позволяет агентству в том числе учитывать автомобили, ввезённые в страну по схеме параллельного импорта. Судя по опубликованному сегодня отчёту, в прошлом месяце в РФ было продано 95 654 новых легковых автомобиля, этот результат в 2,7 раза выше, по сравнению с тем же месяцем прошлого года (или на 61 070 экземпляров больше).
Июльский результат на 16% больше по сравнению с показателем июня 2023-го (в предыдущем месяце на учёт было поставлено 82 407 новых машин). Как отметили аналитики, объём продаж во втором летнем месяце является самым высоким за последние почти 1,5 года (разве что в феврале прошлого года было реализовано больше – 99,1 тыс. единиц).
Большая часть проданных в России новых легковушек – 49% – распределена между тремя марками. Так, на долю машин Lada приходится 28,6% от общего объёма авторынка. «Народный автомобиль» Granta по-прежнему возглавляет первую десятку самых продаваемых моделей в стране (только на одну эту модель приходится 17% рынка в июле). На втором месте теперь располагается Vesta (доля – 5,3%), производство обновлённой версии которой стартовало минувшей весной. Кроме того, пара внедорожников – Niva Travel и Niva Legend занимают в списке 7 и 8 строчки соответственно (они занимают 3,2% и 3,1% авторынка в прошлом месяце).
|Место
|Марка
|Продажи в июле 2023 года, шт.
|Продажи в июле 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|27 376
|10 400
|+ 163,2
|2
|Chery
|10 735
|2577
|+ 316,6
|3
|Geely
|8785
|2323
|+ 278,2
|4
|Haval
|8548
|2155
|+ 296,7
|5
|Changan
|5248
|169
|+ 3005,3
|6
|Omoda
|4558
|-
|-
|7
|Exeed
|3660
|1012
|+ 261,7
|8
|Kia
|3198
|4004
|- 20,1
|9
|Hyundai
|2663
|3397
|- 21,6
|10
|Toyota
|2329
|1059
|+ 119,9
«Серебро» среди брендов у Chery: доля этой китайской марки на российском рынке по итогам прошлого месяца составила 11,2%. Автомобили Чери занимают две позиции в первой десятке: на третьем месте располагается Tiggo 7 Pro Max (доля рынка РФ – 5%), а на девятом – Tiggo 4 Pro (3,1%).
Замыкает тройку самых востребованных в РФ марок ещё один «китаец» – Geely. На долю этого бренда приходится 9,2% от всех поставленных на учёт новых легковушек в прошлом месяце. Джили тоже привнесла в список наиболее продаваемых автомобилей в июле пару моделей. Так, на пятой строке располагается Coolray (доля рынка – 4,1%), на десятой позиции – Tugella (на этот кроссовер приходится 2%).
В рейтинге марок в первую пятёрку ещё входят Haval (доля – 8,9%) и Changan (5,5%). Кстати, в июльском ТОП-10 автомобилей от Хавейла засветился только Jolion (доля 4,5%). В списке популярных поднебесных брендов числятся ещё Omoda (доля – 4,8%) и Exeed (3,8%) – оба принадлежат компании Chery. В июльской первой десятке моделей в РФ числится кроссовер Omoda C5 (доля – 4%).
Ещё в списке востребованных брендов есть пара корейских марок – Kia (доля на рынке от общего объёма продаж в прошлом месяце составила 3,3%) и Hyundai (2,8%), а также японская Toyota (2,4%). Любопытно, что минус зафиксирован только у «корейцев», а у Тойоты отмечена положительная динамика.
|Место
|Модель
|Продажи в июле 2023 года, шт.
|Продажи в июле 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|16 250
|6525
|+ 149,0
|2
|Lada Vesta
|5041
|2135
|+ 136,1
|3
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|4815
|-
|-
|4
|Haval Jolion
|4304
|1162
|+ 270,4
|5
|Geely Coolray
|3931
|1219
|+ 222,5
|6
|Omoda C5
|3809
|-
|-
|7
|Lada Niva Travel
|3046
|379
|+ 703,7
|8
|Lada Niva Legend
|2989
|196
|+ 1425,0
|9
|Chery Tiggo 4 Pro
|2978
|-
|-
|10
|Geely Tugella
|1892
|516
|+ 266,7
Напомним, в конце минувшего месяца стало известно, что Япония перестанет поставлять в РФ машины с бензиновыми и дизельным двигателями объёмом более 1,9 литра, а также с гибридными установками и полностью электрической «начинкой». А совсем недавно запрет на реэкспорт американских и европейских машин в Россию ввела Грузия.
Можно предположить, что в августе российский авторынок ждёт спад (по отношению к результату июля), ведь из-за повышения ставок утильсбора и ослабления рубля многие автомобили подорожали: сейчас дилеры переписывают прайс-листы.
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