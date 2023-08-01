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  • Повышение утильсбора приведёт к подорожанию машин в РФ: это затронет параллельный импорт

Повышение утильсбора приведёт к подорожанию машин в РФ: это затронет параллельный импорт

01.08.2023 295 3 0

Индексация утилизационного сбора коснётся как новых, так и подержанных автомобилей, которые импортируют как «частники», так и юрлица.

Пересмотренные правила уплаты утильсбора на автомобили, вводимые в эксплуатацию в РФ, вступили в силу сегодня, 1 августа 2023 года. В результате ощутимо выросли ставки для ряда категорий транспорта. Так, на легковушки утильсбор был проиндексирован в среднем в 1,7-3,7 раза (повышение ставки зависит от объёма двигателя), на лёгкие коммерческие автомобили – в 2,5-3,4 раза, на грузовики – в 1,7 раза, на автобусы – в 2,2–4,8 раза, а на электробусы – в 8,7 раза.

На фото: Toyota RAV4

Как сообщает Autonews.ru, на сегменте легковых автомобилей, продаваемых в стране официально, повышение отразилось не столь заметно, так что машины российских и многих китайских брендов подорожать из-за повышения ставок утильсбора не должны. Хотя, не стоит забывать о том, что они всё ещё могут получить переписанные ценники из-за ослабления рубля. Напомним, власти РФ компенсируют местным автопроизводителям уплату утильсбора при высокой степени локализации.

Ожидается сравнительно небольшое подорожание новых иномарок, которые ввозятся в страну официально. Дело в том, что абсолютное большинство из них – это китайские импортируемые автомобили, которые почти в полном составе оснащаются двигателями объёмом от 1,0 до 2,0 литра. Ставка утильсбора для юрлиц выросла с 178 400 до 306 000 рублей.

На фото: Kia Sportage

По данным издания, те немногие официально поставляемые в страну автомобили, у которых объём мотора больше двух литров, уже начали дорожать. Отметим, для машин с двигателями от 2,0 до 3,0 литра ставка утилизационного сбора выросла с 259 600 до 844 800 рублей. А для моделей с двигателями объёмом от 3,0 до 3,5 литра этот показатель вырастет с 281 600 до 970 000 рублей; от 3,5 литра – с 445 000 до 1 235 000 рублей.

Как отмечает издание, повышение утильсбора повлияет на параллельный импорт, который сейчас в том числе зависит и от частных лиц. Нововведения серьёзно отразятся на цене автомобилей с двигателями объёмом от 3,0 и более, которые ввозятся частными лицами для их перепродажи в РФ. Стоит отметить, что ранее ставка для физлиц (независимо от категории ввозимой машины) составляла всего 3400 рублей. Теперь такой утильсбор распространяется только на тех, кто ввозит электрокар и автомобиль с двигателем объёмом до трёх литров; если он ввозит не более одной машины в год и не продаёт её в течение 12 месяцев после покупки. В других случаях действуют ставки для юрлиц.

На фото: дореформенная Hyundai Sonata

В издании отметили, что заметнее всего из-за повышения ставок утилизационного сбора подорожают такие импортируемые модели как Hyundai Sonata (прибавка может составить четверть от нынешней стоимости, сейчас у дилеров можно найти минимум за 2,9 млн рублей), Kia Sportage, Toyota Camry и RAV4, Mazda 6 и CX-5, а также Mitsubishi Outlander. Отметим, многие из перечисленных моделей в докризисные годы входили в ТОП-25 самых востребованных автомобилей в России.

Сейчас в первой десятке наиболее продаваемых машин числятся только Лады и модели самых популярных поднебесных брендов. Напомним, по итогам июня в список вернулась Lada Vesta, производство которой было возобновлено минувшей весной после годового вынужденного отпуска.

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3 комментария
01.08.2023 13:22
Максим

С одной стороны протекционистские меры хорошо для наших автопроизводителей, с другой стороны многие отечественные машины теперь без должного оснащения и удорожание иномарок плохо скажется на кошельке обычного потребителя.

01.08.2023 13:23
[email protected]

Повышение утиль сбора - уже второй раз за последний год. Занимаюсь продажей спец. техники - по нам это хорошо ударило с 1 января, но могу сказать, что на продажах сильно не отразилось. Поворчали/погудели, но так и продолжают брать.

01.08.2023 17:34
Иннокентий Мамикон

Я уже перестал чему-либо удивляться

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