Япония запретит поставки в РФ автомобилей с моторами объёмом более 1,9 литра

Япония намерена ввести дополнительные ограничения в отношении РФ, они напрямую затронут местный автомобильный рынок. На этот раз речь идёт о введении запрета на экспорт всех гибридов, электрокаров, а также бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 литра. Важно и то, что под этот запрет попадают как новые, так и подержанные машины.
О новых ограничениях рассказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Нисимура Ясутоси. Известно, что в список также войдут некоторые автокомпоненты: речь идёт об автозамках, автокреслах, а также о шинах для крупногабаритных транспортных средств. Полный список запрещённой к экспорту продукции ведомство намерено опубликовать на следующей неделе, 2 августа. Также определена дата вступления ограничений в силу – 9 августа 2023 года.
Напомним, весной прошлого года Япония приняла решение запретить экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе люксовых автомобилей и мотоциклов. На тот момент речь также шла о новых и подержанных машинах, чья рыночная стоимость превышает 6 млн иен (эквивалентно примерно 3,9 млн рублей по текущему курсу). Предельный ценник для мотоциклов – 600 000 иен (около 390,7 тыс. рублей).
Как сообщалось ранее, до введения ограничений на поставки продукции в РФ, на долю автомобилей и запчастей к ним приходилось более половины годового объёма японского экспорта в РФ; так, в 2021-м он составил 862,4 млрд иен. Теперь этот показатель, очевидно, в разы меньше.
Также весной 2022-го ограничения на поставку машин в РФ ввели Штаты и Европа. Так, в Старом Свете под этот запрет попали автомобили, цена которых превышает 50 тыс. евро (эквивалентно примерно 4,98 млн рублей по текущему курсу). А согласно документу, подготовленному Министерством торговли США, ограничения распространяются вообще на все легковые автомобили американского производства.
За последние полтора года российский рынок новых легковых автомобилей ощутимо просел. Так, по подсчётам «Автостата», за 2022 год было продано 626,3 тыс. экземпляров, что на 58,7% меньше, чем в докризисном 2021-м. Из-за низкой базы в текущем году наблюдается прирост: результат первого полугодия 2023-го составляет 401,6 тыс. легковушек (на 14% больше, чем в январе-июне 2022 года).
Согласно прогнозу, авторынок РФ закончит текущий год в плюсе. Базовый сценарий предполагает, что по итогам 2023 в стране будет продано около 815 тыс. новых легковых машин (этот показатель на 30% больше по сравнению с низким результатом 2022-го). При пессимистичном сценарии россияне за этот год купят порядка 780 тыс. новых единиц (прирост – 25%). Согласно оптимистичному сценарию, результат составит примерно 850 тыс. единиц (на 36% больше).
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