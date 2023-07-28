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  • Япония запретит поставки в РФ автомобилей с моторами объёмом более 1,9 литра

Япония запретит поставки в РФ автомобилей с моторами объёмом более 1,9 литра

28.07.2023 64 1 0

Также действие нормы распространится на все машины с гибридными силовыми установками и полностью электрической «начинкой».

Япония намерена ввести дополнительные ограничения в отношении РФ, они напрямую затронут местный автомобильный рынок. На этот раз речь идёт о введении запрета на экспорт всех гибридов, электрокаров, а также бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 литра. Важно и то, что под этот запрет попадают как новые, так и подержанные машины.

На фото: Nissan Note

О новых ограничениях рассказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Нисимура Ясутоси. Известно, что в список также войдут некоторые автокомпоненты: речь идёт об автозамках, автокреслах, а также о шинах для крупногабаритных транспортных средств. Полный список запрещённой к экспорту продукции ведомство намерено опубликовать на следующей неделе, 2 августа. Также определена дата вступления ограничений в силу – 9 августа 2023 года.

Напомним, весной прошлого года Япония приняла решение запретить экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе люксовых автомобилей и мотоциклов. На тот момент речь также шла о новых и подержанных машинах, чья рыночная стоимость превышает 6 млн иен (эквивалентно примерно 3,9 млн рублей по текущему курсу). Предельный ценник для мотоциклов – 600 000 иен (около 390,7 тыс. рублей).

На фото: Mazda 6

Как сообщалось ранее, до введения ограничений на поставки продукции в РФ, на долю автомобилей и запчастей к ним приходилось более половины годового объёма японского экспорта в РФ; так, в 2021-м он составил 862,4 млрд иен. Теперь этот показатель, очевидно, в разы меньше.

Также весной 2022-го ограничения на поставку машин в РФ ввели Штаты и Европа. Так, в Старом Свете под этот запрет попали автомобили, цена которых превышает 50 тыс. евро (эквивалентно примерно 4,98 млн рублей по текущему курсу). А согласно документу, подготовленному Министерством торговли США, ограничения распространяются вообще на все легковые автомобили американского производства.

На фото: Toyota RAV4

За последние полтора года российский рынок новых легковых автомобилей ощутимо просел. Так, по подсчётам «Автостата», за 2022 год было продано 626,3 тыс. экземпляров, что на 58,7% меньше, чем в докризисном 2021-м. Из-за низкой базы в текущем году наблюдается прирост: результат первого полугодия 2023-го составляет 401,6 тыс. легковушек (на 14% больше, чем в январе-июне 2022 года).

Согласно прогнозу, авторынок РФ закончит текущий год в плюсе. Базовый сценарий предполагает, что по итогам 2023 в стране будет продано около 815 тыс. новых легковых машин (этот показатель на 30% больше по сравнению с низким результатом 2022-го). При пессимистичном сценарии россияне за этот год купят порядка 780 тыс. новых единиц (прирост – 25%). Согласно оптимистичному сценарию, результат составит примерно 850 тыс. единиц (на 36% больше).

Россия Япония авторынок бизнес

 

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1 комментарий
28.07.2023 13:17
Яшка

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