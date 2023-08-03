В РФ больше не будут поступать американские и европейские автомобили из Грузии

Автомобили из США нельзя ввозить в Россию уже с 1 августа, а из Старого Света – с 26 сентября. Запрет на реэкспорт машин также затронет Беларусь.

Российский авторынок продолжает меняться из-за запретов на экспорт автомобилей, которые вводят другие страны, а также из-за возросшей активности брендов стран, продолжающих сотрудничество с РФ; кроме того, «руку приложили» местные производители, частично восстановившие выпуск машин на своих заводах. В результате на российском рынке наблюдается прирост (по отношению к низким прошлогодним показателям), а в списке «самых продаваемых» числятся машины только российских и китайских марок.

На фото: Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid

Как стало известно, Грузия ввела запрет на реэкспорт американских и европейских автомобилей в Россию, об этом сообщает издание Business Media со ссылкой на налоговую службу Министерства финансов Грузии. Согласно принятой норме, американские машины перестали поставлять в РФ с 1 августа, а европейские не будут отправлять с 26 сентября. Аналогичный запрет действует и для реэкспорта автомобилей в Беларусь.



При этом в Минфине Грузии пояснили, что из страны в РФ можно будет отправлять европейские автомобили до 25 сентября в случае, если экспортное соглашение на них было подписано до 25 июня.

На фото: Ford Explorer ST

Согласно данным издания, легковые автомобили являются третьим по величине экспортным товаром Грузии, поставляемым на российский рынок. Известно, что за первую половину текущего года в Россию было отправлено в общей сложности 3786 машин, их совокупная стоимость составила 53 млн долларов. При этом за первое полугодие 2023-го объём поставок автомобилей в РФ увеличился на 274% (по сравнению с показателем января-июня прошлого года).



Грузия ввела запрет на реэкспорт автомобилей в соответствии с одиннадцатым пакетом санкций Евросоюза: согласно этому документу в РФ нельзя ввозить машины с двигателями, объём которых превышает 1900 куб. см (1,9 литра), а также автомобили с гибридными установками и полностью электрической «начинкой».

На фото: Peugeot e-208 GT

Напомним, в конце прошлого месяца Япония также ввела запрет на экспорт в Россию всех гибридов, электрокаров, а также бензиновых и дизельных автомобилей с моторами объёмом более 1,9 литра. Под этот запрет попали как новые, так и подержанные машины. Ещё в список вошли некоторые автокомпоненты – автозамки, автокресла и шины для крупногабаритных ТС. Ограничения вступят в силу на следующей неделе, 9 августа. До этого Япония запретила поставки роскошных автомобилей.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, ещё весной 2022-го ограничения на поставку машин в РФ ввели Штаты и Европа. В Старом Свете под запрет попали автомобили, цена которых превышает 50 тыс. евро (эквивалентно примерно 5,13 млн рублей по текущему курсу). В свою очередь документ, подготовленный Министерством торговли США, предполагает, что ограничения распространяются вообще на все легковые автомобили американского производства.