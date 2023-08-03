В РФ больше не будут поступать американские и европейские автомобили из Грузии

Российский авторынок продолжает меняться из-за запретов на экспорт автомобилей, которые вводят другие страны, а также из-за возросшей активности брендов стран, продолжающих сотрудничество с РФ; кроме того, «руку приложили» местные производители, частично восстановившие выпуск машин на своих заводах. В результате на российском рынке наблюдается прирост (по отношению к низким прошлогодним показателям), а в списке «самых продаваемых» числятся машины только российских и китайских марок.
Как стало известно, Грузия ввела запрет на реэкспорт американских и европейских автомобилей в Россию, об этом сообщает издание Business Media со ссылкой на налоговую службу Министерства финансов Грузии. Согласно принятой норме, американские машины перестали поставлять в РФ с 1 августа, а европейские не будут отправлять с 26 сентября. Аналогичный запрет действует и для реэкспорта автомобилей в Беларусь.
При этом в Минфине Грузии пояснили, что из страны в РФ можно будет отправлять европейские автомобили до 25 сентября в случае, если экспортное соглашение на них было подписано до 25 июня.
Согласно данным издания, легковые автомобили являются третьим по величине экспортным товаром Грузии, поставляемым на российский рынок. Известно, что за первую половину текущего года в Россию было отправлено в общей сложности 3786 машин, их совокупная стоимость составила 53 млн долларов. При этом за первое полугодие 2023-го объём поставок автомобилей в РФ увеличился на 274% (по сравнению с показателем января-июня прошлого года).
Грузия ввела запрет на реэкспорт автомобилей в соответствии с одиннадцатым пакетом санкций Евросоюза: согласно этому документу в РФ нельзя ввозить машины с двигателями, объём которых превышает 1900 куб. см (1,9 литра), а также автомобили с гибридными установками и полностью электрической «начинкой».
Напомним, в конце прошлого месяца Япония также ввела запрет на экспорт в Россию всех гибридов, электрокаров, а также бензиновых и дизельных автомобилей с моторами объёмом более 1,9 литра. Под этот запрет попали как новые, так и подержанные машины. Ещё в список вошли некоторые автокомпоненты – автозамки, автокресла и шины для крупногабаритных ТС. Ограничения вступят в силу на следующей неделе, 9 августа. До этого Япония запретила поставки роскошных автомобилей.
Как Kolesa.ru сообщал ранее, ещё весной 2022-го ограничения на поставку машин в РФ ввели Штаты и Европа. В Старом Свете под запрет попали автомобили, цена которых превышает 50 тыс. евро (эквивалентно примерно 5,13 млн рублей по текущему курсу). В свою очередь документ, подготовленный Министерством торговли США, предполагает, что ограничения распространяются вообще на все легковые автомобили американского производства.
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Не велика проблема, будут таможить на армению, она как раз член таможенного союза, а оттуда в рф
Китайские автопроизводители будут рады.
Пусть радуются... здравомыслящие люди не будут покупать их ведра за 3-5 млн. руб.!