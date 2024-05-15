Дрифт ×

Маскировка под сток: тюнинг Toyota Supra для RDS GP

15.05.2024 23 0 0

Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 стартовал на трассе Moscow Raceway, где коллектив VSTeamCarX представили три пилота, двое из которых выступают на Toyota Supra четвертого поколения в кузове A80. Сегодня мы расскажем о машине Алексея Вахтина – одного из основателей команды.

Команда «VSTeamCarX» была создана в 2022 году, а в этом сезоне к команде присоединился третий пилот – Анатолий Щербак. Анатолий выступает на Nissan 200SX, а Алексей Вахтин и Евгений Спирин пилотируют Toyota Supra A80. Оба пилота выбрали Супру в качестве базы для постройки болида для дрифта, поскольку это спортивное купе имеет изначально «правильную» подвеску и обладает огромным потенциалом. Ну и внешность, которой до сих пор восторгаются ценители, тоже сыграла свою роль в выборе. Более того, Алексею она настолько нравится, что он решил оставить автомобиль без экстремальных обвесов, сохранив аутентичный внешний вид – даже спойлер здесь «заводского образца». Если снять с болида ливрею, Toyota с тридцати шагов может успешно замаскироваться под сток: гоночную сущность выдает лишь колея передних колес. Но на самом деле ни снаружи, ни внутри, по сути, не осталось ничего заводского.

Снаружи

Toyota Supra в кузове A80 не нуждается в дополнительном представлении. Ее «дутый», но при этом обтекаемый кузов узнается не менее легко, чем характерный рисунок фонарей, а высокий спойлер в заводской стилистике придает динамичной форме еще больше оригинальной спортивности. Так что в команде здраво рассудили: кардинально менять внешний вид не стоит. Кузов максимально облегчили до веса, разрешенного регламентом, – 1215 кг. Для увеличения жесткости кузова и безопасности сварены баш-бары.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Несмотря на оригинальную внешность, почти все внешние детали здесь – облегченные. Двери и дверные карты теперь карбоновые, остальные элементы кузова, кроме крыши – пластик. Пластиковыми стали даже задние крылья. Внешность Супры оставили максимально стандартной, но с расширением колеи под подвеску от Wisefab. Спойлер изготовили из карбона, но в соответствии с заводскими формами, добавили лишь губу, пороги и «клыки» на оригинальный задний бампер. Дизайн винила разработан в Peerform.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Внутри

Если внешность постарались сохранить, то внутри об этом, конечно, не могло идти и речи: в салоне осталось только то, что необходимо для соревнований. Каркас безопасности, водительский ковш Recaro, 6-точечные ремни безопасности OMP, спортивный руль – вот и весь интерьер. Торпедо, как и перегородка-файервол, отделяющая пилота от задней части автомобиля и бензобака, изготовлена из карбона. За информацию для пилота отвечает электронная приборная панель eDash, а за его безопасность – система пожаротушения.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Железо

Стремление к сохранению оригинальности автомобиля продолжается под капотом: ведь здесь расположился 2JZ-GTE, который устанавливался на эту модель с завода. Изначально выдающий 330 л.с., он имеет огромный потенциал по доработкам. В Супре Алексея Вахтина мотор кардинально перестроен.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Список доработок двигателя выглядит следующим образом:

  • кованые поршни Diamond Pistons,
  • шатуны Carrillo,
  • доработка ГБЦ,
  • тарелки клапанов и пружинки из титана,
  • распредвалы GSC Power-Division S2,
  • шпильки ARP,
  • турбина Precision,
  • форсунки Injector Dynamics ID2600,
  • разрезные шестерни HKS,
  • усиленный ремень ГРМ HKS,
  • катушки зажигания от двигателя VR38DETT,
  • свечи зажигания HKS,
  • кастомный впускной коллектор, воздушный фильтр нулевого сопротивления,
  • кастомная выпускная система с прямоточной магистралью диаметром 89 мм,
  • топливный бак ATL,
  • система охлаждения в составе радиатора и двух вентиляторов перенесена в заднюю часть автомобиля.
1 / 2
2 / 2

На роль ЭБУ выбран традиционный Motec, и мотор настроен под спортивное топливо E85+ с 85% этанола. Мощность двигателя составляет 850 л.с. с потенциалом форсировки и перенастройки свыше 1000 л.с. Крутящий момент – 850 Нм.

Фото: VSTeamCarX
1 / 3
Фото: VSTeamCarX
2 / 3
Фото: VSTeamCarX
3 / 3

Автомобиль оснащен секвентальной КП от компании Samsonas, трехдисковым керамическим сцеплением OS Giken R3C и, конечно же, редкутором Winters, столь популярным у дрифт-пилотов. Установлена подвеска Wisefab, стойки Nitron и тормоза AP Racing. Сзади – по два суппорта на диск: один на рабочую систему, второй на гидроручник. Используется гидроручник HGK и педальный узел Tilton 900-Series.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Черная Supra щеголяет черными дисками Rays Gram Lights, спереди установлены шины Achilles 255/35/18, сзади – LingLong 265/35/18.

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Япония спортивные авто тюнинг автоспорт дрифт Toyota Toyota Supra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты «Бочонок с оптической стабилизацией камеры»: видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi Неплохо иметь видеорегистратор с ультракомпактным корпусом, камерой с оптической стабилизацией, умением работать со смартфоном через Wi-Fi и мобильное приложение, а также… смешной ценой. Вот... 1811 0 0 13.05.2024
Статьи / Безопасность Всё про автомобильную аптечку: что в неё входит, где проверяют и можно ли собрать самому Автомобильная аптечка – как огнетушитель: никто толком не знает, как ею пользоваться, но возить с собой надо. И быть в машине она должна обязательно, но наказать за её отсутствие никто не мо... 304 0 2 13.05.2024
Статьи / Авторынок Только параллельные: 10 самых дешевых дизельных полноприводных кроссоверов и внедорожников Дизели на легковушках в России никогда не были особенно популярны, но вот у дизельных кроссоверов и внедорожников своя аудитория была. Увы, вместе с уходом крупных брендов выбор возможных ва... 8151 2 0 12.05.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 75726 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 14472 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 11814 18 171 14.03.2024
Change privacy settings