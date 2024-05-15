Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 стартовал на трассе Moscow Raceway, где коллектив VSTeamCarX представили три пилота, двое из которых выступают на Toyota Supra четвертого поколения в кузове A80. Сегодня мы расскажем о машине Алексея Вахтина – одного из основателей команды.

Команда «VSTeamCarX» была создана в 2022 году, а в этом сезоне к команде присоединился третий пилот – Анатолий Щербак. Анатолий выступает на Nissan 200SX, а Алексей Вахтин и Евгений Спирин пилотируют Toyota Supra A80. Оба пилота выбрали Супру в качестве базы для постройки болида для дрифта, поскольку это спортивное купе имеет изначально «правильную» подвеску и обладает огромным потенциалом. Ну и внешность, которой до сих пор восторгаются ценители, тоже сыграла свою роль в выборе. Более того, Алексею она настолько нравится, что он решил оставить автомобиль без экстремальных обвесов, сохранив аутентичный внешний вид – даже спойлер здесь «заводского образца». Если снять с болида ливрею, Toyota с тридцати шагов может успешно замаскироваться под сток: гоночную сущность выдает лишь колея передних колес. Но на самом деле ни снаружи, ни внутри, по сути, не осталось ничего заводского.

Снаружи

Toyota Supra в кузове A80 не нуждается в дополнительном представлении. Ее «дутый», но при этом обтекаемый кузов узнается не менее легко, чем характерный рисунок фонарей, а высокий спойлер в заводской стилистике придает динамичной форме еще больше оригинальной спортивности. Так что в команде здраво рассудили: кардинально менять внешний вид не стоит. Кузов максимально облегчили до веса, разрешенного регламентом, – 1215 кг. Для увеличения жесткости кузова и безопасности сварены баш-бары.

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Несмотря на оригинальную внешность, почти все внешние детали здесь – облегченные. Двери и дверные карты теперь карбоновые, остальные элементы кузова, кроме крыши – пластик. Пластиковыми стали даже задние крылья. Внешность Супры оставили максимально стандартной, но с расширением колеи под подвеску от Wisefab. Спойлер изготовили из карбона, но в соответствии с заводскими формами, добавили лишь губу, пороги и «клыки» на оригинальный задний бампер. Дизайн винила разработан в Peerform.

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Внутри

Если внешность постарались сохранить, то внутри об этом, конечно, не могло идти и речи: в салоне осталось только то, что необходимо для соревнований. Каркас безопасности, водительский ковш Recaro, 6-точечные ремни безопасности OMP, спортивный руль – вот и весь интерьер. Торпедо, как и перегородка-файервол, отделяющая пилота от задней части автомобиля и бензобака, изготовлена из карбона. За информацию для пилота отвечает электронная приборная панель eDash, а за его безопасность – система пожаротушения.

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Железо

Стремление к сохранению оригинальности автомобиля продолжается под капотом: ведь здесь расположился 2JZ-GTE, который устанавливался на эту модель с завода. Изначально выдающий 330 л.с., он имеет огромный потенциал по доработкам. В Супре Алексея Вахтина мотор кардинально перестроен.

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Список доработок двигателя выглядит следующим образом:

кованые поршни Diamond Pistons,



шатуны Carrillo,

доработка ГБЦ,

тарелки клапанов и пружинки из титана,

распредвалы GSC Power-Division S2,

шпильки ARP,

турбина Precision,

форсунки Injector Dynamics ID2600,

разрезные шестерни HKS,

усиленный ремень ГРМ HKS,

катушки зажигания от двигателя VR38DETT,

свечи зажигания HKS,

кастомный впускной коллектор, воздушный фильтр нулевого сопротивления,

кастомная выпускная система с прямоточной магистралью диаметром 89 мм,

топливный бак ATL,

система охлаждения в составе радиатора и двух вентиляторов перенесена в заднюю часть автомобиля.

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На роль ЭБУ выбран традиционный Motec, и мотор настроен под спортивное топливо E85+ с 85% этанола. Мощность двигателя составляет 850 л.с. с потенциалом форсировки и перенастройки свыше 1000 л.с. Крутящий момент – 850 Нм.

Фото: VSTeamCarX 1 / 3 Фото: VSTeamCarX 2 / 3 Фото: VSTeamCarX 3 / 3

Автомобиль оснащен секвентальной КП от компании Samsonas, трехдисковым керамическим сцеплением OS Giken R3C и, конечно же, редкутором Winters, столь популярным у дрифт-пилотов. Установлена подвеска Wisefab, стойки Nitron и тормоза AP Racing. Сзади – по два суппорта на диск: один на рабочую систему, второй на гидроручник. Используется гидроручник HGK и педальный узел Tilton 900-Series.

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Черная Supra щеголяет черными дисками Rays Gram Lights, спереди установлены шины Achilles 255/35/18, сзади – LingLong 265/35/18.