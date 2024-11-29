Линейку белорусской марки Belgee пополнил седан S50

Как и уже продающиеся на нашем рынке кроссоверы Belgee, четырехдверка представляет собой модель Geely с другими эмблемой и шильдиками.

В прошлом году белорусский завод Белджи (совместное предприятие правительства соседней страны и китайской Geely) запустил собственный бренд – Belgee. Первенцем стал компактный паркетник X50, то есть дореформенный Geely Coolray. Затем гамму пополнил старший кроссовер X70, он же Geely Atlas предыдущей генерации с приставкой Pro. Ну а теперь на производственной родине дебютировал седан Belgee S50 – переименованный Geely Emgrand актуального поколения.

Как и в случае с кроссоверами Belgee, превращение Эмгранда в белорусскую модель провели малой кровью: S50 достались лишь другие эмблема и шильдики. Длина четырехдверки равна 4638 мм, ширина – 1822 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2650 мм. Объем багажника – 500 литров.

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Техника тоже перешла с донорского Geely Emgrand. Седан Belgee S50 оснащен бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 мощностью 122 л.с. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом.

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В соседней стране Belgee S50 сейчас доступен вместе с исходным Эмграндом, причем у машин одинаковые комплектации и цены. Но при этом, как и в России, там бренды Belgee и Geely разделены – каждый имеет собственную дилерскую сеть. Как бы то ни было, топовому седану S50 положены светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, люк в крыше, подогрев руля и сидений, виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, аналогичного размера планшет мультимедиа, камера заднего вида и круиз-контроль.

За Belgee S50 просят 57 600 – 67 800 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1 749 000 – 2 059 000 российских рублей (по актуальному курсу).

В России сегодня продают оба кроссовера марки Belgee. Вероятно, седан S50 до нас тоже доберется. Ну а пока в РФ можно купить исходный Geely Emgrand.