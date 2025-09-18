Обновлённый Belgee X70 добрался до России: комплектации и цены

Кроссоверу белорусской марки слегка освежили внешность. На данный момент модернизированный паркетник предложен в России в двух комплектациях с передним приводом, причем наполнение одной из версий пересмотрено. Позже гамму расширят.

В Беларуси обновленный кроссовер Belgee X70 стартовал всего несколько дней назад. Теперь же такой SUV стал доступен к покупке и в России. Напомним, модель с индексом X70 в гамме собственного бренда белорусского завода Белджи (совместное предприятие правительства соседней страны и китайской Geely) появилась в прошлом году, она представляет собой Geely Atlas предыдущего поколения с приставкой Pro.

Было — стало

Обновок немного. Belgee X70 обрел другую радиаторную решетку – с вертикальными клиньями вместо «колец». Аналогичная решетка была в Китае у модели Geely образца 2022 года. Также доработана мультимедийная система X70. Как отметили в российском офисе Belgee, она «стала более производительной и обзавелась функцией интеграции смартфона на платформе iOS».

На старте продаж модернизированный Belgee X70 предложен в России только с передним приводом. Как и прежде, такой кроссовер оснащен бензиновой турботройкой 1.5 мощностью 150 л.с. и классическим шестиступенчатым автоматом. На полноприводном SUV та же турботройка дополнена 48-вольтовым стартер-генератором, она выдает уже 177 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Обновленный Belgee X70 2WD доступен в двух комплектациях – Active и Style. Базовая версия в целом осталась прежней. В списке оборудования самого дешевого паркетника значатся: галогеновые фары, 17-дюймовые диски, обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, задний парктроник, датчик дождя, подогрев руля, передних и задних сидений, виртуальная приборка (7 дюймов), упомянутая выше мультимедиа (12,3 дюйма), камера заднего вида, фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль.

А вот наполнение комплектации Style пересмотрено. Этот вариант теперь тоже имеет 17-дюймовые колеса, тогда как у дореформенного кроссовера 18-дюймовые. Еще убрали электропривод складывания наружных зеркал, электрорегулировки водительского кресла и камеры кругового обзора (отныне у X70 Style тоже одна камера). Как и раньше, в арсенале такого исполнения также значатся светодиодные фары, передний парктроник, датчик света, шторки безопасности, система бесключевого доступа.

Переднеприводный модернизированный Belgee X70 Active без учета акций стоит 2 575 990 рублей, версию Style оценили в 2 595 990 рублей. Сроки появления в РФ обновленного кроссовера с полным приводом и расширенным оснащением пока не озвучены.

Дореформенный X70 еще присутствует в продаже: прежний паркетник с передним приводом сейчас стоит 2 825 990 – 2 946 190 рублей, полноприводный обойдется в 3 121 190 – 3 426 190 рублей.