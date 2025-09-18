Рестайлинг ×

Обновлённый Belgee X70 добрался до России: комплектации и цены

18.09.2025 277 0 1

Кроссоверу белорусской марки слегка освежили внешность. На данный момент модернизированный паркетник предложен в России в двух комплектациях с передним приводом, причем наполнение одной из версий пересмотрено. Позже гамму расширят.

В Беларуси обновленный кроссовер Belgee X70 стартовал всего несколько дней назад. Теперь же такой SUV стал доступен к покупке и в России. Напомним, модель с индексом X70 в гамме собственного бренда белорусского завода Белджи (совместное предприятие правительства соседней страны и китайской Geely) появилась в прошлом году, она представляет собой Geely Atlas предыдущего поколения с приставкой Pro.

Было — стало

Обновок немного. Belgee X70 обрел другую радиаторную решетку – с вертикальными клиньями вместо «колец». Аналогичная решетка была в Китае у модели Geely образца 2022 года. Также доработана мультимедийная система X70. Как отметили в российском офисе Belgee, она «стала более производительной и обзавелась функцией интеграции смартфона на платформе iOS».

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На старте продаж модернизированный Belgee X70 предложен в России только с передним приводом. Как и прежде, такой кроссовер оснащен бензиновой турботройкой 1.5 мощностью 150 л.с. и классическим шестиступенчатым автоматом. На полноприводном SUV та же турботройка дополнена 48-вольтовым стартер-генератором, она выдает уже 177 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Обновленный Belgee X70 2WD доступен в двух комплектациях – Active и Style. Базовая версия в целом осталась прежней. В списке оборудования самого дешевого паркетника значатся: галогеновые фары, 17-дюймовые диски, обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, задний парктроник, датчик дождя, подогрев руля, передних и задних сидений, виртуальная приборка (7 дюймов), упомянутая выше мультимедиа (12,3 дюйма), камера заднего вида, фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль.

1 / 2
2 / 2

А вот наполнение комплектации Style пересмотрено. Этот вариант теперь тоже имеет 17-дюймовые колеса, тогда как у дореформенного кроссовера 18-дюймовые. Еще убрали электропривод складывания наружных зеркал, электрорегулировки водительского кресла и камеры кругового обзора (отныне у X70 Style тоже одна камера). Как и раньше, в арсенале такого исполнения также значатся светодиодные фары, передний парктроник, датчик света, шторки безопасности, система бесключевого доступа.

Переднеприводный модернизированный Belgee X70 Active без учета акций стоит 2 575 990 рублей, версию Style оценили в 2 595 990 рублей. Сроки появления в РФ обновленного кроссовера с полным приводом и расширенным оснащением пока не озвучены.

Дореформенный X70 еще присутствует в продаже: прежний паркетник с передним приводом сейчас стоит 2 825 990 – 2 946 190 рублей, полноприводный обойдется в 3 121 190 – 3 426 190 рублей.

кроссовер Россия Беларусь Китай авторынок новинки рестайлинг Belgee Belgee X70 Geely Geely Atlas Geely Atlas Pro
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тест-драйв Отнюдь не элементарно: опыт владения Honda Element Эта немного чудная машинка встречается на российских дорогах нечасто, однако до сих пор удерживает вокруг себя дружное сообщество поклонников. Многие уважают её за выдающуюся рационализацию... 295 1 0 18.09.2025
Статьи / Авто с пробегом Volvo ХС90 с пробегом: подарок от GM и ремень, который отправляет мотор в капитальный ремонт Многие считают, что Volvo ХС90 – отличный автомобиль, которые не ржавеет и не ломается, а лучший мотор у него – атмосферный. В первой части нашего обзора мы уже часть мифов развенчали: гниё... 2962 3 0 17.09.2025
Статьи / Выбор авто Покупаем Hongqi HS7: что это за автомобиль и почему именно он Совсем недавно мы размышляли о том, почему Hongqi HS3 остается интересным автомобилем для покупки даже спустя год после премьеры. Однако Hongqi не отстает от других по оперативности доставк... 388 0 0 17.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9291 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 7971 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Немцы бросили, китайцы подхватили: тест-драйв Haval F7x Как известно, во втором поколении кроссовера F7 версия с буквой «икс» вообще не предполагалась – дизайнеры Haval и так сделали базовую модель достаточно купеобразной. Тем не менее она всё-та... 6610 7 3 12.08.2025
Обсуждаемое
17 Диагноз твоей жизни – никому не нужен: когда наиграются с электричеств...
7 5 причин покупать и не покупать Opel Meriva B
7 Packard Excellence: помпезный седан на базе старого Bentley Flying Spu...
Новые комментарии
Change privacy settings