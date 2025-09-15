Рестайлинг ×

Кроссовер Belgee X70 пережил скромный рестайлинг

15.09.2025 726 0 0

Паркетнику марки Belgee слегка изменили внешность, еще появилась модернизированная мультимедиа. Кроме того, на производственной родине перетряхнули состав комплектаций. Техника же прежняя.

Кроссовер Belgee X70 дебютировал в прошлом году, он стал второй моделью в гамме собственного бренда белорусского завода Белджи (совместное предприятие правительства соседней страны и китайской Geely). Модель представляет собой Geely Atlas предыдущего поколения (с приставкой Pro), на который навесили другие эмблемы и шильдики. И вот сегодня марка Belgee объявила о старте продаж в Беларуси модернизированного SUV.

Было — стало

Такой Belgee X70 именуют рестайлинговым, но обновок немного. Кроссоверу досталась иная радиаторная решетка – с вертикальными клиньями вместо «колец». К слову, аналогичная решетка была в Китае у модели Geely образца 2022 года. Также доработана мультимедиа-система X70 – она теперь поддерживает Apple CarPlay.

Технику менять не стали. Согласно официальному прайс-листу, на производственной родине кроссовер все так же имеет бензиновую турботройку 1.5 мощностью 177 л.с. При этом посвежевший Belgee X70 в Беларуси сейчас представлен лишь в двух комплектациях. Базовая отныне называется Comfort Plus, такой SUV предложен с классическим шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Вторая версия – Luxury Plus. Это исполнение имеет 48-вольтовый стартер-генератор, семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями и полный привод. Дореформенный кроссовер пока еще в строю, у него пять версий: переднеприводные Comfort и Luxury, полноприводные Luxury, Flagship и Flagship с люком.

Наполнение комплектаций пересмотрено. Список оборудования базового Belgee X70 пополнили светодиодные фары (у самого дешевого дореформенного X70 – галогенки), передний парктроник, датчик дождя, беспроводная зарядка для смартфона, шторки безопасности. Как и прежде, в базе еще значатся виртуальная приборка на 7 дюймов, мультимедиа с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль. Обновленный Belgee X70 Luxury Plus отличается лишь наличием дополнительного режима вождения (Off-road плюс стандартные Eco, Comfort и Sport). Обе версии имеют 17-дюймовые диски. Между тем белорусские профильные СМИ, в свою очередь, уточняют, что позже паркетник предложат в топ-версии Flagship. Оснащение этого варианта пока не раскрыто. Не исключено, что такой кроссовер получит более крупные колеса (для дореформенного X70 предусмотрены 18-дюймовые диски), панорамный люк и расширенный комплекс водительских ассистентов.

Без учета акций модернизированный Belgee X70 обойдется в 77 900 – 81 900 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 2 147 000 – 2 258 000 наших рублей по текущему курсу. Очевидно, впоследствии рестайлинговый кроссовер станут поставлять и в РФ. У нас прежний переднеприводный Belgee X70 сегодня доступен со 150-сильным турбомотором 1.5 и 6АТ, полноприводный имеет 177-сильную версию этого мотора, мягкогибридный довесок и 7DCT. В России комплектации изначально называются иначе: Active, Style, Prestige и Prestige+. Цена без учета спецпредложений лежит в диапазоне от 2 825 990 до 3 426 190 рублей.

Между тем сегодня в Беларуси открыли прием заказов на новый гибридный кроссовер Belgee X80 PHEV, донором для которого стал Geely Galaxy Starship 7. А вот в России гибрид появится под родной маркой – у нас это будет Geely EX5 EM-i.

кроссовер Беларусь авторынок новинки рестайлинг Belgee Belgee X70 Geely Geely Atlas Geely Atlas Pro

 

