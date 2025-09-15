Гибридные авто ×
  • Не Belgee: кроссовер Geely Galaxy Starship 7 появится в России под родным брендом

15.09.2025 386 0 0

Российский офис Geely анонсировал расширение модельного ряда. Совсем скоро покупателям станет доступен подзаряжаемый гибридный паркетник под именем EX5 EM-i.

В соседней Беларуси сегодня начали принимать предварительные заказы на новый кроссовер местного бренда Belgee – подзаряжаемый гибрид X80 PHEV. Как и остальные машины марки, этот SUV представляет собой модель Geely с другими эмблемой и шильдиками: в Belgee X80 PHEV превратили Geely Galaxy Starship 7, который стартовал в Китае осенью прошлого года. Можно было бы предположить, что новинка Belgee доберется и до российского рынка. Однако у нас паркетник решено продавать под родным брендом – по крайней мере, пока. Как сообщили в местном офисе Geely, в РФ кроссовер появится под именем EX5 EM-i.

Geely EX5 EM-i для России

Напомним, ближайшим родственником Geely EX5 EM-i является чисто электрический паркетник Geely EX5 (в Китае это Geely Galaxy E5), который в России стартовал весной 2025-го. Дизайн гибрида выполнен в стиле электрокара, но клоном EV-версии модель с ДВС все же не является. Так, у бензоэлектрического варианта двухъярусная головная оптика, оригинальные бамперы и задние фонари, обычные ручки дверей вместо выдвижных.

Geely EX5 EM-i для России

Интерьер нашего гибрида еще не показали. Скорее всего, салон такой же, как у Galaxy Starship 7 в Китае. То есть внутри установлены сплющенный двухспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедиа.

Характеристики предназначенного для России Geely EX5 EM-i тоже пока не раскрыты (как и белорусского аналога). Длина модели для КНР равна 4740 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2755 мм. В Китае силовая установка EM-i (Electric Motor Intelligence) включает бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.) и единственный электромотор мощностью 218 л.с. На родине кроссовер Geely Galaxy Starship 7 доступен с двумя вариантами батареи – емкостью 8,5 или 19,09 кВт*ч. Только на электротяге паркетник Geely способен проехать 55 или 120 км соответственно (по циклу CLTC).

Geely Galaxy Starship 7 для Китая
1 / 3
Geely Galaxy Starship 7 для Китая
2 / 3
Geely Galaxy Starship 7 для Китая
3 / 3

В продажу гибридный Geely EX5 EM-i поступит в ближайшее время. Чисто электрический кроссовер Geely EX5 в России без учета акций сегодня стоит 4 099 990 – 4 399 990 рублей. Гибрид должен оказаться доступнее.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely Galaxy Starship 7 Geely EX5 Belgee Belgee X80
