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На российский рынок готовится выйти кроссовер Geely EX5 с новой техникой

29.07.2026 2884 0 0
На российский рынок готовится выйти кроссовер Geely EX5 с новой техникой

Китайская марка намерена выпустить на российский рынок вариант с прибавкой EM-R к названию, который оснащается последовательной гибридной установкой типа range extended.

На домашнем рынке полностью электрический паркетник Geely появился в июле 2024 года, там он продаётся под именем Galaxy E5. В РФ модель решили предлагать под экспортным именем – Geely EX5, до дилеров он добрался в марте 2025-го. В ноябре того же года семейство пополнилось за счёт варианта Geely EX5 EM-i, который оснащается гибридной системой параллельно-последовательного типа. Отметим, у этой модификации есть близнец, выпускаемый под белорусской маркой Belgee – X80 PHEV.

На фото: Geely EX5 EM-R

Теперь местный офис Geely собирается пополнить семейство за счёт ещё одной версии кроссовера – EX5 EM-R. Этот вариант оснащается последовательной гибридной установкой REEV (Range Extended Electric Vehicle). В её состав входит 99-сильный атмосферник объемом 1,5 литра, который не имеет механической связи с колёсами и служит для привода генератора, чтобы подзаряжать тяговую литий-железо-фосфатную батарею.

Ёмкость аккумулятора в компании пока не раскрыли, известно, что его можно заряжать от бытовой сети переменного тока, а также от станций постоянного тока, во втором случае на подзарядку с 30 до 80% потребуется всего 20 минут. ДВС работает в тандеме с трансмиссией E-DHT и электромотором мощностью 218 л.с. (максимальный крутящий момент – 262 Нм). На разгон с места до «сотни» такому паркетнику требуется 8,1 секунды. Запас хода, вероятно, станет известен позже.

Geely EX5 EM-R базируется на модульной платформе GEA (Global Electric Architecture). Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх у модели равен 0,288: так, кроссоверу достались специально разработанные колёсные диски, обтекаемый кузов, передний бампер с низким аэродинамическим сопротивлением и плоское днище без выступающих элементов.

На фото: салон Geely EX5 EM-i

Салон анонсированной новинки может быть оформлен в двух цветовых вариантах – либо тёмно-синей, либо светло-коричневой экокожей. Перед водителем располагается двухспицевое рулевое колесо со «сплющенным» ободом, а за ним установлен виртуальный щиток приборов диагональю 10,2 дюйма. На передней панели также располагается тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 15,4 дюйма. Ещё паркетнику досталась аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками и сабвуфером.

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Объём багажника у Geely EX5 EM-R равен 528 литрам, а при сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 2065 литров. Помимо этого предусмотрены рейлинги на крыше – максимальная допустимая нагрузка составляет 50 кг, а в салоне есть различные ниши для хранения мелочевки.

Geely EX5 EM-R оснастили системами активной безопасности и комплексом водительских ассистентов ADAS, который включает в себя систему предотвращения фронтального столкновения, интеллектуальный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и т.д. Информация о комплектациях и стоимости новой гибридной версии в РФ будет обнародована позднее.

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