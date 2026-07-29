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Новый флагман: полностью рассекречен полноразмерный кроссовер Audi Q9

29.07.2026 1432 0 0
Новый флагман: полностью рассекречен полноразмерный кроссовер Audi Q9

Производство новинки немецкой марки налажено на заводе в Братиславе (Словакия). Продажи на основном для модели рынке, в США, начнутся четвёртом квартале 2026 года, цены известны.

После череды шпионских снимков и тизеров немецкая марка наконец полностью раскрыла свой новый флагманский кроссовер Audi Q9, а также его «заряженную» версию, которой достался индекс SQ9. Главным рынком для этих новинок являются Штаты, ожидается, что здесь флагман от Ауди поборется за покупателей с большими кроссоверами BMW X7 и Mercedes GLS.

На фото: флагманский кроссовер Audi Q9
На фото: флагманский кроссовер Audi Q9
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На фото: флагманский кроссовер Audi Q9
На фото: флагманский кроссовер Audi Q9
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Габаритная длина Audi Q9 в европейской спецификации равна 5309 мм (на 253 мм больше по сравнению с актуальным Q7), ширина – 2205 мм (аналогичная), высота – 1794 мм (на 14 мм меньше), а расстояние между осями составляет 3138 мм (на 144 мм больше). Объём багажника у семиместного нового флагманского кроссовера равен 547 литрам, при сложенном третьем ряде – 1416 литров, а при сложенных двух задних рядах сидений – 2483 литра.

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Audi Q9 получил традиционный пятидверный кузов с полноценными рейлингами на крыше, обычными наружными зеркалами и стандартными дверными ручками. Ещё модель снабдили полукруглыми накладками на колёсные арки, окрашенными в цвет кузова, а также двухэтажную головную оптику, где в верхней части располагаются узкие матричные ходовые огни, а ниже – основные блоки фар. Между ними находится крупная радиаторная решётка с вертикальными прутьями с подсветкой. Корму украсили двухэтажными фонарями, которые соединены друг с другом тонкой светящейся полоской, а также узкими горизонтальными полосками светоотражателей в нижней части заднего бампера.

На фото: салон Audi Q9
На фото: салон Audi Q9
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На фото: салон Audi Q9
На фото: салон Audi Q9
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На фото: салон Audi Q9
На фото: салон Audi Q9
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У «заряженного» варианта Audi SQ9 радиаторная решётка имеет рисунок в виде крупных ячеек с металлическими вставками, в нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой воздухозаборник с узором из сот, а на корме имеется серебристая вставка в нижней части и четыре овальных патрубка выхлопной системы (по два слева и справа). Размер колёсных дисков у флагмана варьируется от 21 до 23 дюймов.

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Как Колёса.ру сообщали ранее, у Audi Q9 двери оснащены электроприводом, в крышу интегрирован панорамный люк площадью около 1,5 кв.метра с регулируемой прозрачностью и подсветкой (84 светодиода, 30 цветов). Ещё предусмотрена контурная подсветка передней панели и дверей, а светящиеся элементы могут синхронизироваться с ритмом звучащей в салоне музыки. Кроссовер получил обновлённую аудиосистему Bang & Olufsen с 4D-звуком.

На фото: Audi SQ9

На передней панели установлено три дисплея: виртуальная приборка диагональю 11,9 дюйма, центральный мультимедийный тачскрин на 14,5 дюйма, а также сенсорный экран для переднего пассажира – на 12,3 дюйма. Audi Q9 может иметь семиместную и шестиместную компоновку, во втором случае средний ряд состоит из двух капитанских кресел с электрорегулировками и функцией вентиляции. Для сидения водителя и переднего пассажира предусмотрена ещё функция массажа.

На старте продаж в Германии новинку предложат с MHEV-установкой, в основу которой ляжет 3,0-литровый дизель V6 мощностью 299 л.с., а её максимальный крутящий момент равен 630 Нм. На некоторых рынках в качестве стартового мотора предложат вариант с отдачей в 245 л.с. и 500 Нм.

В США Audi Q9 на старте продаж предложат с бензиновой турбошестёркой объёмом 2,9 литра, её максимальная мощность равна 435 л.с., а крутящий момент – 600 Нм. Модели положены восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic и система полного привода quattro. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) новинке требуется 4,9 секунды.

На фото: салон Audi SQ9

Под капотом у «заряженного» флагманского кроссовера Audi Q9 располагается обновлённый 4,0-литровый битурбомотор V8, отдача которого равна 599 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. На разгон от 0 до 100 км/ч такому SUV требуется 4,0 секунды (до 60 миль в час – 3,8 секунды). В стандартное оснащение Q9 и SQ9 вошла адаптивная пневмоподвеска, оба полноразмерных кроссовера могут буксировать прицеп массой до 3500 кг.

Производство Audi Q9 и SQ9 налажено на заводе в Братиславе (Словакия). Приём предзаказов стартует в июле, а живые продажи на основном для модели рынке, в США, начнутся в ноябре 2026-го. Стоимость Audi Q9 здесь начинается с 87 700 долларов (эквивалентно примерно 6,97 млн рублей по текущему курсу), а SQ9 – с 118 000 долларов (около 9,38 млн рублей).

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