Хождение за три гидростанции: путешествие в Рузский округ

Аббревиатура «ГЭС» обычно ассоциируется с циклопическими бетонными сооружениями, турбинными колёсами весом в сотни тонн и героическими подвигами при перекрытии могучих рек. Но бывают и другие ГЭС, где есть места и для прогулок, и для любования историческими постройками XVI века. В этом легко убедиться, отъехав всего на сотню километров от Москвы.

Начнём мы всё-таки именно с ГЭС. Их достоинства и недостатки вполне очевидны: они не так зависимы от погоды, как солнечные, и работают в более постоянном режиме, нежели ветровые. Однако их строительство требует серьёзных вложений, а сооружение плотин приводит к затоплению значительных территорий.

Первой относительно крупной гидроэлектростанцией СССР стала запущенная в 1927 году Волховская ГЭС, в том же году началось строительство ДнепроГЭСа. Но продукция строящихся гигантов энергетики нужна была строящимся промышленным гигантам, а в крестьянской стране были десятки тысяч намного более мелких потенциальных потребителей. Поэтому в стране началось строительство малых ГЭС. В 1937 году в СССР насчитывалось как минимум 750 таких сооружений, к 1941-му году их количество выросло до 660.

8 февраля 1945 года СНК СССР принял постановление о сельской электрификации, и тут как плотину прорвало: малые ГЭС, колхозные и районные строились чуть ли не по тысяче в год. Но в 1954 году бум очень резко завершился – энергетикам дали разрешение подключать сельхозпредприятия к общей энергосистеме, малые ГЭС стали не нужны, и их начали одну за одной выводить из эксплуатации. Но у всякого правила есть исключения, и даже сегодня в Рузском муниципальном округе Московской области есть две действующих малых – мощностью менее 50 МВт – гидроэлектростанции, построенных и введённых в строй относительно недавно, и одна заброшенная. Вот глянуть на них я и отправился, ну а заодно и посмотреть на расположенные неподалеку местные достопримечательности.

Храм остается в строю

Верхнерузская станция (ГЭС-33) построена в 1978 году около села Черленково и имеет мощность 2 МВт. Казалось бы, зачем понадобилась такая маломощная станция, когда в стране уже вовсю действовали и станции волжского каскада, и целая сеть тепловых электростанций? Дело в том, что и для Рузской, и для Верхне-Рузской ГЭС электричество – это, так сказать, побочный продукт, дополнительный бонус. Станция принадлежит не концерну «РусГидро», а Мосводоканалу, и является частью Вазузской гидротехнической системы. Именно в него поступает вода из рек верхневолжского бассейна, а далее по Рузе она идет к Рублёвскому гидроузлу столицы. В общем, главное действующее лицо здесь – сама земляная насыпная плотина. Ну раз она есть, то грех было не заставить воду крутить турбины: в относительно небольшом машинном зале установлены два турбоагрегата, каждый – в составе поворотно-лопастной турбины и генератора. Примечательно, что ещё в конце XIX прилегающие к плотине земли были приобретены «для устроения мельницы» волоколамским мещанином Михаилом Лаврицким, но по каким-то причинам он мельницу так и не построил, хотя место явно оказалось подходящим.

Когда-то через плотину шла общедоступная дорога, территория гидроузла огорожена и серьёзно охраняется. Зато в верхней части образовавшегося водохранилища – рай для рыбаков! Водоем богат щукой, окунем, густерой, карасем, линём, лещом и налимом, а на берегах построены дома рыбака.

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Но рядом есть ещё один интересный объект совсем другого рода – полузаброшенный Никольский храм, официально – церковь Николая Чудотворца. Строительство каменного (точнее, кирпичного) храма было завершено к 1562 году, и с тех пор храм на долгие годы остается сельской приходской церковью, правда, очень большой.

В середине XIX века храм был капитально перестроен. Верхнюю часть разобрали до нижней отметки храмового карниза, перелицевали все окна, перебрали своды и арки алтарной части, переделали внутренний интерьер, пристроили трёхъярусную колокольню.

Храм пережил революцию 1917 года и был закрыт уже в 1938 году. Во время Великой Отечественной войны здание серьёзно пострадало во время обстрелов и бомбежек – говорят, на колокольне размещался наблюдательный пункт сначала РККА, а затем вермахта. Тем не менее здание оставалось ещё достаточно крепким, и в нём устроили овощехранилище и склад, а повреждённую взрывом тяжелой авиабомбы колокольню окончательно разобрали.

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В настоящее время храм передан Московской епархии, включён в список «порушенных святынь» и ожидает реставрации. Около него даже регулярно проводятся службы. Около – потому что здание продолжает разрушаться, и находиться внутри попросту опасно. По этой причине церковь окружена забором, а калитка закрыта на замок – дабы внутрь не лезли доморощенные сталкеры и жаждущая геростратовой славы молодёжь, вооружённая баллончиками с краской. Но вообще храм производит очень сильное впечатление.

На берегах водохранилища

Вторая станция каскада, Рузская, расположена в деревне Палашкино в десятке километров от города Руза. В здании ГЭС смонтированы два гидроагрегата мощностью по 1,6 МВт с поворотно-лопастными турбинами, которые приводят в действие генераторы производства Екатеринбургского УЭТМ. Станция введена в эксплуатацию в 1964 году. Плотина – земляная, из однородных насыпных моренных суглинков, но есть блок бетонных сооружений, в том числе – подводящий и отводящий напорные туннели. На здании красуется аббревиатура «МВК», то есть «Мосводоканал». Собственно, и для этой станции электричество – побочный продукт, а основной – чистая вода для Москвы. А это значит – объект режимный, охрана, колючка, грозные предупреждения… Я полюбовался станцией и поехал знакомиться с окрестностями.

Водохранилище получилось очень живописным. Есть места, где можно подъехать вплотную к воде. А ещё, если верить Яндексу, вокруг есть немало достопримечательностей, на которые можно было бы посмотреть. Например, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Бражниково. С точки зрения архитектуры смотрится простовато, но это реальный памятник, возведенный в 1713-1715 годах в имении Прозоровских. Но новая история здания была столь же тяжёлой, как и у многих храмов: во время войны церковь была серьёзно повреждена, немцы устроили в ней лагерь для советских военнопленных, после войны в ней обжигали проволоку и катали валенки. Возрождение храма началось в 2000 году и продолжается до сих пор. Собственно, осталось оштукатурить стены и вызолотить купол.

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Еще один удивительно элегантный храм нашелся в деревне Комлево. Это Знаменский храм, официально – Церковь иконы Божьей Матери «Знамение». Построена она владевшим Комлево Григорием Никитичем Орловым, и историки архитектуры считают храм настоящей жемчужиной русского классицизма. Увы, фамилия архитектора до нас не дошла, но историки уверены, что это был кто-то из учеников великого Казакова.

За время существования храма ему немало досталось: сначала его разорили французы в 1812 году, потом по нему прошлась революция (впрочем, богослужения шли до 1934 года), потом страшным катком прокатилась Великая Отечественная. Сложно совместить развалины на послевоенных фотографиях с современным состоянием памятника архитектуры, полностью восстановленного в 2002 году.

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Ну а потом у меня начался период разочарований. На Яндекс Картах обозначено место, где рядышком расположены музей Афганской кампании СССР, фототочки и арт-инсталляция «Камни желаний». Подъезжаешь – и утыкаешься в закрытые ворота санатория «Русь». Охрана абсолютно категорична: вход только по путевкам санатория. Или получайте заранее разрешение у большого начальства. Еду в другую точку, где, согласно Яндексу, расположено некое «Капище», где можно познакомиться с древнеславянской культурой и традициями, проводятся обряды и ритуалы. И снова закрытые ворота и непробиваемая охрана.

Во время этих метаний GAC GS3 успел показать себя как с очень хорошей, так и не с самой лучшей стороны. На самом деле, вести эту машину по извилистым и практически пустым районным дорожкам – чистое наслаждение. Рулится она просто отменно, а если выставить спортивный режим настройки рулевого, то и отклик на руле будет вполне приемлемый. Опять же, дорожки эти не слишком загружены, а значит, можно включить адаптивный круиз-контроль, выставить условно ненаказуемые 108 км/ч и наслаждаться. Тут только вот какой момент: на подходе к первому же быстрому повороту я вцепился в руль и приготовился проходить, не снижая скорость, в стиле «крепче за баранку держись, шофёр». Но едва колёса повернулись на нужный угол, как круиз сам сбросил скорость до 89-85.

Но вот пара километров по щебнистому грейдеру, который вёл к тому самому «Капищу», буквально вытряхнули из меня душу: платой за управляемость стала жёсткость подвески, и каждый камешек отдавался в позвоночник. Ничуть не лучше обстояли дела и на «лежачих полицейских», которых хватает в населенных пунктах, в том числе – в самом городе Рузе.

Микроскоп в зале древностей

В Рузе я по сложившейся традиции навестил краеведческий музей. Он маленький, всего три небольших зала – древностей, новой истории и военный. Самые интересные экспонаты я обнаружил в зале древностей: на одном из стендов был выставлен дореволюционный итальянский микроскоп с бронзовым тубусом. Вещь, конечно, старая, но ведь не древность же! Оказалось, что в окрестностях Рузы на озере Глубокое стараниями профессора зоологии Московского университета Николая Юрьевича Зографа в 1891 была организована гидробиологическая станция, которой ещё в 1916-м было присвоено его имя. Это его микроскоп и его старинные очки.

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В военном зале меня заинтересовали два экспоната: передвижной индивидуальный стрелковый щит типа ЗБШ, судя по всему, изготовленный на Ижорском заводе. На кадры фронтовой фотохроники они попадали очень редко, а живьём такой щит я видел только в музее «Свирская Победа» в Лодейном Поле.

Второй – искорёженная груда металла с шестернями и торчащими из них поршнями, которая на самом деле представляет собой остатки звездообразного авиамотора двигателя М-88 бомбардировщика ДБ-3. Машину нашли поисковики в 2009 году, и тогда же подняли останки трёх погибших членов экипажа. Но вот установить их имена так и не удалось.

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А вообще «эхо войны» ощущается в Рузе буквально на каждом шагу. В сквере около музея – мемориал с вечным огнём. За ним – обелиск погибшим партизанам и мраморные доски с именами жителей Рузы, не вернувшихся с войны. Рядом – четыре бюста Героев Советского Союза: летчика Невкипелого, капитана и командира эскадрильи, партизана-разведчика Солнцева, генерал-майора кавалериста Доватора и Зои Космодемьянской. Ну а с другой стороны сверкают на солнце золочёные купола Собора Воскресения Словущего, главного храма города. Строительство храма началось ещё при Петре I, с 1925 по 2009 год в здании что только не размещалось – и клуб, и кинотеатр, и спортшкола, но сегодня собор возвращён церкви и в нём идут службы.

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И даже в парке культуры и отдыха «Городок», разбитом на месте Рузского кремля (от которого остались только земляные валы), на смотровых площадках с роскошными видами на речку Руза развёрнуты экспозиции фотографий военных лет.

Валуны и новоделы

Еще одна Рузская тема – валуны. Все, конечно, знают, что валуны есть продукт движения ледника в периоды великих оледенений. Конечно, здесь – Средне-Русская равнина, а не Карелия, где мегалиты размером с садовый домик запросто валяются рядом с дорогами. Ледник прошёл тут раньше, и оставленные им оглаженные со всех сторон обломки скальных пород оказались погребены под наносами речного песка. Но встречаются они тут повсеместно, хоть и не на каждом шагу, и на Яндекс Картах очень многие местные достопримечательности обозначены как «Камень». Один такой валун лежит на газоне около магазина «Пятёрочка», и периодически к нему кто-нибудь подъезжает и фотографируется.

Другой мегалит можно увидеть в деревне Лызлово. Действительно, здоровенная каменюка весом около 50 тонн! Нашли её в песчаном карьере, и инициатором перемещения валуна в Лызлово стал отец Александр, настоятель новенькой, построенной в 2014 году церкви иконы Божией Матери «Живоносный источник», около которой валун и разместился. Во всех путеводителях камень обозначен как «самый большой валун Московской области». Может быть, так оно и есть. В любом случае валун тут же стал местом паломничества разнообразных родноверов, язычников, эзотериков и прочего странного люда. Не знаю, как уж это сочетается с христианством и соседством с храмом.

Заброшки ищут хозяина

Ну а в завершение – два заброшенных объекта с неясным будущим. Первый – усадьба Любвино. Усадьба эта из «новых», купеческих. Построена она была в 1911 году молодым адвокатом Пыльцовым. Потом была революция, хозяева эмигрировали и канули в пучину истории, а в усадьбе была организована оздоровительная лесная школа санаторного типа, которая и проработала до 2006 года. Ну а в 2006-м началась чехарда. Здание переходило из рук в руки, но ни у кого из новых хозяев не нашлось ни серьёзных планов, ни средств на реставрацию, а в 2018 после поджога были серьёзно повреждены и интерьеры.

Но главная ценность усадьбы – даже не само здание, хотя оно действительно построено очень неплохо с точки зрения архитектуры. Усадьбу окружает роскошный парк с буквально бунинскими «тёмными аллеями», по которым так приятно прогуляться в жаркий летний день. Сейчас доступ в усадьбу открыт, местные жители приезжают на машинах, чтобы погулять в парке. Вот уже почти 20 лет прекрасное здание ветшает (хотя до стадии «руинируется» дело ещё не дошло), а толковый хозяин, который нашёл бы ему применение, все никак не отыщется.

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Ещё один объект пребывает примерно в том же состоянии, что и герои грустного мультфильма «Мы идём искать», то есть в состоянии поиска хозяина. Речь идёт о ещё одной малой гидроэлектростанции, которой вполне уместно завершить рассказ о поездке в Рузу и ее окрестности – Горбовской ГЭС. Эта станция мощностью 0,5 МВт была построена на излёте «золотого века» малых ГЭС в 1953 году. Станция была нужна для обеспечения электричеством самого города Руза, Горбовской фабрики технического картона, а также для обеспечения энергией местных сельхозпредприятий. В 1964 году станция была остановлена, но уже в 1986-м Минэнерго СССР был утверждён проект восстановления станции. Затем начались неспешные ремонтно-восстановительные работы, в итоге плотина была поставлена «под напор» и даже проводился пробный пуск гидроагрегатов. И всё же в 2002 году ГЭС была окончательно остановлена, хотя разговоры о вводе её в эксплуатацию ведутся по сей день. Об этом мне рассказал дедушка-сторож, единственный сотрудник станции. «Регулярно приезжают какие-то люди, смотрят, но дальше этого дело не идёт», – сообщил он мне, подхватил банку с наловленной рыбной мелочью и ушёл кормить своих котов. Ну а я забрал из машины камеру и пошел снимать этот объект техноистории.

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Нужно сказать, что плотина отлично видна с трассы 46К-1220, и напрямую к ней уходит грунтовая дорога. Но дорога это частично заросшая и спускается вниз по крутому склону. Проехать по ней на GAC GS3 я всё же не решился – автомобиль хоть и называется кроссовером, но реально является стилизованным под кроссовер хэтчбеком. Так что я сначала заехал в само Горбово, и потом пробирался к плотине хоть и по грунтовке, но всё же без уклонов. И хорошо, что перед этим не было дождей.

Хотелось бы, чтобы судьба плотины все-таки сложилась сколь-нибудь позитивно. Здесь можно было бы организовать музей малой гидроэнергетики и возить сюда туристов. Можно было бы восстановить станцию в статусе действующей. Ну а пока стены становятся холстом для вездесущих любителей граффити, бетон ветшает, металлические конструкции ржавеют, а плотина привлекает любителей техногенных артефактов да рыбаков: по словам всё того же сторожа, здесь прекрасно клюет язь, жерех и голавль.