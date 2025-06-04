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Красивее, мощнее, дороже: первый обзор лифтбека Hongqi H6

04.06.2025 154 0 1

Компания Hongqi устроила в Москве премьеру первого в своей истории лифтбека – моделей с таким типом кузова в линейке китайской премиальной марки до сих пор не было. Мы побывали на презентации новинки и спешим поделиться личными впечатлениями об автомобиле.

Вообще, лифтбек Hongqi H6 сложно назвать новинкой в привычном смысле: на китайском рынке он дебютировал ещё в конце 2022 года, а в продажу поступил в 2023 году, то есть два года назад. Автомобиль является ближайшим родственником седана H5 и едва уловимо отличается от него габаритами. Так, лифтбек на пять миллиметров длиннее седана (4990 мм), на 11 миллиметров шире (1876 мм) и на 15 миллиметров ниже (1450 мм). Колёсная база в 2920 мм и дорожный просвет в 160 мм у моделей одинаковы.

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Дизайн удался

Облик Н6, о чём так любят напоминать китайцы, разработан командой международных стилистов во главе с бывшим главным дизайнером Rolls-Royce Джайлсом Тейлором. Машина вышла симпатичной, и особенно удался профиль с плавной линией крыши. Фронтальная часть заметно более агрессивна, чем у Н5: здесь появились оригинальный «верхний этаж» светотехники и решётка радиатора с иным рисунком. Хороша и корма с двойными фонарями и парой выхлопных патрубков в средней части бампера – претензия на спорт! 

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Разумеется, передняя и задняя оптика, как нынче модно, умеет исполнять небольшое световое шоу в качестве приветствия и прощания. Кузов получился весьма аэродинамичным: коэффициент лобового сопротивления лифтбека составляет всего 0,27, что является одним из лучших показателей в классе. Не в последнюю очередь, отмечают в Хончи, это стало возможным благодаря активным жалюзи в радиаторной решётке. Странно, что цветов кузова в России будет всего три, и один скучнее другого – белый, серый и чёрный, почти как у GAC Empow. Крыша и стойки в любом случае окрашены в чёрный.

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Спортивные нотки

Интерьер лифтбека в целом такой же, как у седана, но ряд отличий всё-таки есть. Прежде всего это более массивные передние кресла, в спинки которых интегрированы подголовники. Сиденья приятные, с развитой боковой поддержкой и подушкой нормальной длины, хотя регулировок минимум. Но не будем спешить с выводами об удобстве – для этого нужно как следует поездить за рулём. Кстати, руль с толстым ободом и вставкой под карбон в верхнем сегменте понравился. Его нижняя скошенная часть подбита алькантарой (видимо, для цепкости), и в целом он неуловимо напоминает рулевые колёса Porsche.

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Сзади откровенно тесновато по высоте. В этом виноваты и стремительный профиль машины, и панорамная крыша. Запаса над головой нет, сзади подголовники подпирает багажная дверь. Отсек для поклажи большой – 500 литров, есть рулонная шторка. Здесь лифтбек, конечно, выигрывает у седана в одни ворота – у четырёхдверки 430-литровый багажник, но дело ведь ещё и в удобстве его загрузки, а также размере проёма для поклажи. Собственной зоны климата сзади нет, из развлечений – только дефлекторы и разъёмы USB.

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Салон украшен небольшим количеством хромированных деталей и накладками с рисунком под углеволокно. Панель приборов – экран диагональю 12,3 дюйма, центральный дисплей – вертикально ориентированный 12,6-дюймовый тачскрин. На выбор есть две цветовых схемы отделки салона: скучная чёрно-серая и гораздо более эффектная красно-чёрная. В Hongqi подчёркивают качественную шумоизоляцию, но это мы проверим позже – во время полноценного тест-драйва. Материалы приятны на ощупь, собрано всё тоже хорошо.

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Быстрее и богаче

На российском рынке H6 будет продаваться с одним силовым агрегатом. Мотор — тот же турбированный 2,0-литровый, что и у Н5, однако его мощность выросла с 218 до 245 сил, а крутящий момент – с 340 до 380 Н·м. Благодаря этому лифтбек шустрее разгоняется до 100 км/ч – ровно за семь секунд против 7,8 у седана. Заявленная максимальная скорость моделей одинакова – 230 км/ч. Коробка передач в обоих случаях – 8-ступенчатый автомат, привод передний. Пневмоподвески по-прежнему нет, спереди – стойки Макферсона, сзади – многорычажка.

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Лифтбек предлагается в двух версиях. Базовая комплектация Deluxe включает подогрев кресел и руля, девять подушек безопасности, электроприводы и вентиляцию передних сидений, аудиосистему Dynaudio с дюжиной динамиков, панорамную крышу, систему кругового обзора, электропривод багажной двери и набор электронных ассистентов водителя. Такой Н6 обойдётся в 3 890 000 рублей – ровно на 200 000 больше, чем H5 в аналогичном исполнении.

Версия Dynamic вдобавок оборудована подвеской Continuous Damping Control с адаптивными амортизаторами, активными жалюзи в решётке радиатора, проекционным дисплеем, системой автоматической парковки и адаптивным дальним светом. Топовая комплектация лифтбека стоит 4 090 000 рублей. Продажи Н6 стартовали с сегодняшнего дня, но о рыночных перспективах модели говорить сложно, учитывая, что лифтбек – далеко не самый популярный тип кузова. Тем не менее усилия Hongqi по расширению собственного модельного ряда достойны уважения: всевозможными кроссоверами мы уже давно наелись вдоволь.

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