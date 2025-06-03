Иных уж нет, а те далече – Mercedes-AMG, BMW M, Audi RS и даже Lexus с буквой F давно покинули наш рынок. Но интересно, что нишу спортседанов никто из китайцев так и не заполнил. Первая за три года ласточка – дерзкого вида GAC Empow.

За это время нас так приучили к разномастным кроссоверам, что презентация каждого нового седана для российского рынка становится едва ли не целым событием. И все эти новинки, скажем так, пресноваты, отчего и увидеть их без «шашечек» такси можно редко. То ли дело GAC Empow… Хотя и его таксисты жадно разглядывают в пробках, восхищённо цокая языком.

Спорт напоказ

Вообще, Empow (с китайского это переводится как «тень леопарда») в России предлагается в двух версиях: базовой GS и более злой GL. Как раз вторая и досталась нам на тест. По бокам интегрированной в бампер низкой решётки радиатора – большие «ноздри» воздухозаборников, снизу – «лезвие» переднего спойлера, и всё это вдобавок украшено текстурой а-ля карбон.

Рисунок под углеволокно также можно найти на корпусах зеркал и псевдодиффузоре в юбке заднего бампера. Даже странно, что самый эффектный элемент экстерьера – развитое антикрыло на ножках – сделали из обычного чёрного пластика, а не заклеили его в «карбон». Как и накладки на порогах. Ну и жаль, что цвета кузова такие скучные – чёрный, серый, серебристый и белый. Ни одного «спортивного» оттенка.

Впрочем, в данном случае важнее не то, как Empow выглядит, а как он звучит. Четыре круглых патрубка выхлопной системы – настоящие, а не фейковые насадки, в чём легко убедиться, заглянув под задний бампер. Красота! В двух выпускных магистралях из четырёх снизу заметны и электромагнитные клапаны, которые при открытии запускают «прямоток».

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И вот тогда GAC наполняет окрестности басовитым рычанием. Звук получился отличный – низкий, раскатистый, в меру громкий. Причём на любых оборотах, хотя особенно приятно он звучит в диапазоне от 2000 до 3000 об/мин. От 1,5-литровой «турбочетвёрки» едва ли можно было ожидать чего-то большего. И это уж точно лучший саундтрек среди любых китайских автомобилей.

Без изысков

После такой задиристой внешности от интерьера тоже подсознательно ждёшь чего-то энергичного, а здесь – совершенно обычный салон среднестатистического современного седана. Кресла – не какие-нибудь «ковши», а совершенно простенькие сиденья, да ещё и с минимумом регулировок. Даже на поясничном подпоре сэкономили.

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Нет, сидеть удобно, тут вопросов нет – подушка вполне нормальной длины, есть небольшая боковая поддержка, диапазоны регулировок – с приличным запасом. Но спортом тут и не пахнет. Задний диван – плоский и бесформенный. Из развлечений – один воздушный дефлектор и USB-разъём. Ещё можно сложить спинку, по частям или полностью.

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Раз на кузове есть отделка под углеволокно, ожидаешь её найти и внутри, но – увы. На центральном тоннеле и дверях – лишь сомнительного вида пластик с треугольным рисунком. Если это имитация модного «кованого» карбона, то получилось неубедительно. Но он хотя бы не такой маркий, как рояльный лак, и на том спасибо.

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Хочется от души похвалить эргономику – здесь есть нормальные клавиши управления климатом на панели, крупная крутилка громкости на тоннеле, удобные кнопки и металлические барабанчики на руле. Диапазоны регулировок руля – не хуже, чем на «немцах». Серьёзно. Хорош и руль – по-баварски толстый, с приятной кожаной обивкой.

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Приятные моменты

Вообще, материалы в Empow лучше, чем в любом другом GAC. «Кожа» нежная и с приятным ароматом, пластик мягкий. Всё это качественно сшито, собрано и подогнано, без посторонних звуков и люфтов. Непонятна только конструкция центрального подлокотника, крышка которого не закрывает отсек полностью. Ещё более странно, что она перекрывает один из двух подстаканников.

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Мультимедийная система с 10,25-дюймовым тачскрином обладает не всегда понятной логикой интерфейса и традиционно для моделей GAC забавляет ошибками перевода – «рулетка» вместо руля, «выход из здания», «звуковая волна выхлопа», «крутящий момент мощности»… Чего? «Моя твоя не понимать». Но экран живо реагирует на касания, к этому претензий нет.

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Панель приборов – бальзам на душу. У неё есть три варианта дизайна, причём совершенно разных. На любителя есть типично китайский – с машинкой посередине и цифрами по бокам, есть с круглым тахометром и спидометром по центру, но самый приятный – с большой дугой тахометра и цифровым спидометром посередине. Выглядит круто, пользоваться – удобно.

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Самое приятное здесь, как ни странно, это сочетание цветов. Белый изумительно гармонично смотрится с нежно-голубой отделкой передней панели, кресел и дверей – так интерьер выглядит очень воздушно. А чёрный цвет нижней части салона добавляет практичности. Правда, я бы заменил голубой на красный, но это уже вкусовщина.

GAC Empow построен на модульной платформе GPMA с Макферсоном спереди и многорычажкой сзади. В этом плане тут ничего особенного, всё это мы уже видели на других моделях марки. Силовой агрегат – 1,5-литровый турбомотор 4A15J2 мощностью 170 л.с. и 7-ступенчатый робот 7WDCT. Из особенностей двигателя – разве что интеркулер с жидкостным охлаждением.

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На эмоциях

Ездить с закрытыми заслонками в такой выхлопной системе – преступление, а потому немедленно после запуска мотора открываем их нажатием специальной кнопочки на руле. Утробное рычание так и подначивает ускоряться как можно чаще! Но с места седан трогается не особо спортивно – робот бережёт сцепления и смыкает их очень плавно.

Зато потом, спустя секунду-другую, Empow уже готов шлифовать передней осью даже сухой асфальт. И передачи, начиная со второй, включаются как будто уже поживее. Но ускорение всё равно получается нелинейным – заминка, пробуксовка, разгон. Оттого и ощущения не такие яркие, как могли бы быть. Хотя динамика в абсолютных цифрах тоже не поражает воображение – 6,95 секунды до сотни. По ощущениям – меньше, по факту – на секунду больше даже при старте с двух педалей.

Но в городе GAC ощущается очень динамичным и бодрым – вот что значит правильный антураж! Разгон под наглое рычание выхлопа, безусловно, вызывает куда больше эмоций, нежели ускорение под монотонный вой «турбополторашки» с закрытыми клапанами в выхлопной системе. Есть у седана и набор режимов движения.

Режим Eco, если он вдруг кому-то здесь понадобится, сделает автомобиль ленивым до зевоты, Comfort годится для неспешного передвижения в пробках, Sport нужен, если хочется добавить немного веселья, а Sport+ позволяет почти без лишних барьеров ощутить, на что способна эта машина. Если захочется экстрима, то все электронные помощники здесь отключаются полностью.

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Sport+, кроме острых ощущений, подразумевает ещё и особое оформление центрального дисплея – на нём появляются шкалы давления масла в моторе, температуры «охлаждающей воды», давления турбины, температуры масла в коробке передач и температуры воздуха на впуске. Выглядит эффектно. Есть и настраиваемый режим движения DIY.

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При этом сконфигурировать вручную можно любой ездовой режим, без ограничений. Например, силовой агрегат оставить в «спорте», а усилие на руле сделать лёгким… ой, то есть «грациозным», по версии GAC. В «комфортном» и тем более в «спорте» на руле многовато фонового усилия. Но почему в Empow нет возможности ручного переключения передач?

Нельзя перебирать ступени робота вручную ни селектором, ни подрулевыми лепестками – их попросту нет. Досадная оплошность для спортивного седана, ведь порой хочется переключиться «вниз» быстрее, чем соображает коробка. Empow охотно вкручивается в повороты и уверенно стоит на дуге, старательно вызывая ощущение лёгкой и шустрой машины. Хороши и тормоза.

Такому шасси не помешал бы мотор помощнее. И он есть! Но в Китае. Там продаётся версия R с 2,0-литровым двигателем мощностью 265 л.с. и 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Вот это уже намного интереснее. Жаль, что к нам «эрку» привозить не собираются – уверен, она пришлась бы по вкусу любителям быстрых седанов.

Разумные цены

Базовая версия Empow GS оснащается светодиодными фарами, бесключевым доступом, двумя подушками безопасности и 7-дюймовым экраном приборной панели. GL получает двухзонный «климат», электроприводы регулировок передних кресел, аудиосистему Yamaha очень приличного звучания, беспроводную зарядку, подогрев сидений и шесть подушек.

Кроме того, топовый седан получает набор ассистентов: адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, ассистента движения в пробках, систему автоматического торможения, ассистента распознавания дорожных знаков и систему мониторинга слепых зон. GS обойдётся в 2 999 000 рублей, но… ровно столько же стоит гораздо более упакованная версия GL.

Да, это не ошибка. Дело в том, что эта цена актуальна для седанов 2024 года выпуска – автомобили 2025 года стоят уже 3 219 000 рублей. Но даже в этом случае стоимость Empow нельзя назвать неадекватной. Пусть практичности у него куда меньше, чем у любого кроссовера, зато харизмы – точно больше.