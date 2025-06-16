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  • Нужны ли нам дилеры и почему они панически боятся онлайн-продаж

Нужны ли нам дилеры и почему они панически боятся онлайн-продаж

16.06.2025 159 2 1

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» на днях предложила законодательно запретить онлайн-продажи автомобилей напрямую от производителя. То есть, в обход этих самых дилеров, из которых и собрали некую ассоциацию. Что характерно, общество эту идею не одобрило – автомобилисты строчили гневные комментарии с требованием взамен запретить дилеров. Но подождите, неужто они и впрямь нам больше не нужны?

Итак, президент РОАД Алексей Подщеколдин отправил руководителю ФАС России Максиму Шаскольскому письмо, в котором он предлагает внести в национальный план по развитию конкуренции на 2026-2030 годы полный запрет онлайн-продаж автомобилей. Дело в том, что в текущей версии проекта распоряжения правительства есть пункт о развитии прямых онлайн-продаж автомобильной техники от производителей и дистрибьюторов (то есть в обход дилеров) в объёме не менее 5% объёма рынка на конец 2026 года. Это и не понравилось членам ассоциации.

Конечно, РОАД сама виновата в едких комментариях – нечего было мотивировать запрет онлайн-продаж «необходимостью защиты потребителей» и «поддержанием конкуренции в авторитейле». От чего они собрались защищать потребителей? От честных цен без накруток и навязанных допов? Сомнительная идея. И как вообще можно поддержать конкуренцию запретом независимых продаж? Смех, да и только.

Развитие прямых продаж, оказывается, может привести к ущемлению прав и интересов автомобильных дилеров и навязыванию им заведомо невыгодных условий в контрактах, встревожены в ассоциации. Ну, например, поставок неликвидных версий по невыгодным ценам или прочих принуждений со стороны дистрибьюторов. РОАД также зачем-то упоминает в письме, что якобы только у дилеров есть всё необходимое для ремонта и сервисного обслуживания оборудование и документация. Хотя речь вообще-то шла чисто о продажах.

Но что вообще такое эти онлайн-продажи? Ещё задолго до появления автомобилей на известных маркетплейсах некоторые автомобильные бренды запустили продажу машин на своих официальных сайтах. Тогда это казалось диковинкой – ну как это, просто взять и купить машину на сайте в один клик, словно какую-нибудь микроволновку? Серьёзно? Работала эта схема… прямо скажем, так себе. Например, Hyundai в 2020 году запустил «онлайн-шоурум», где можно было выбрать себе нужную модель, цвет, комплектацию и оплатить покупку картой. За машиной, правда, всё равно нужно было ехать к дилеру.

Но вот в чём дело: самые горячие новинки и просто ликвидные варианты исчезали из виртуального шоурума буквально мгновенно! Потому что их моментально выкупали перекупы с помощью специальных ботов, которые постоянно мониторили наличие определённых версий. Ну а потом эти автомобили, конечно же, появлялись в продаже в разных левых салонах с наценкой в несколько сотен тысяч рублей.

Сейчас автомобили можно купить онлайн на маркетплейсах (там представлены китайские бренды и АвтоВАЗ), на сайтах некоторых банков и официальных интернет-витринах автопроизводителей. GWM предлагает покупать машины своих брендов через мобильное приложение, но выдача новинки всё равно производится по старинке – у дилера. И оформляет покупку тоже дилерский центр, без него в этой цепочке не обойтись никак. По крайней мере, пока. Зачем тогда РОАД бьёт тревогу? Наверное, на всякий случай.

Понятна и реакция общества на попытку запрета онлайн-продаж. Дилеры капитально подмочили свою репутацию в эпоху коронавирусной пандемии. Помните, какой тогда возник дефицит на рынке? Цены на автомобили росли, как грибы после дождя, а в наличии были только экземпляры с неадекватным ценником. А чтобы попытаться хоть как-то его обосновать перед представительством и потенциальными покупателями, дилеры фаршировали машины антикором, сеточками в бампер, оклеивали плёнкой и делали тонировку, кидали в салон коврики за оверпрайс и придумывали прочие трюки.

Потом ситуация повторилась – только теперь уже сами знаете из-за чего. Купить у дилера машину без допов практически нереально – иначе автосалон на этом почти ничего не заработает. А так свой план сделает не только отдел продаж, но и отдел аксессуаров дилера. Причём рычагов влияния на это у дистрибьюторов нет никаких: все автодилеры – это отдельные юридические лица, с которыми представительство работает в рамках договора с определёнными условиями. Условия выполняются? Ну и всё, до свидания.

Но главная причина, почему дилерам пока не стоит бояться онлайн-продаж, заключается в нас – петролхэдах. Ну не можем мы пока покупать автомобили в интернете, как бытовую технику. Мы разбираемся в технике и слишком любим машины, чтобы брать их не глядя, не посидев внутри и не покатавшись на тест-драйве. А пока ничего из этого нельзя сделать онлайн, без дилеров нам не обойтись. А остальным – добро пожаловать на маркетплейсы, ребята!

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2 комментария
16.06.2025 08:23
Papirus

Вроде бы идея покупать машины «напрямую у завода» через интернет и благая, но по факту не реализуемая. Хотя бы потому, что все логистические вопросы (хранение на складах, доставка к покупателю, растаможка, предпродажная подготовка и тп) завод или представительство будут вынуждены делать сами - то есть им придется брать на себя функции дилеров. Поэтому на маркетплейсах всё равно будут представлены эти прокладки. А учитывая, что зарабатывают ОД в больше всего именно на навязанных услугах, то и в заводских комплектация машин там никто не увидит, если только не будет происходить затоваривание складов. Как организовать «дефицит» машин в нужной комплектации дилеры прекрасно знают и совместными усилиями это организовывали. Вспомните хотя бы очереди на Дастер или Фокус: с наценкой несколько сотен тысяч машину можно было забрать хоть сегодня, если хотите без допов - вносите предоплату и ждите год (за это время и цена вырастет). «Почему то» ни органы, ни ФАС, не производители очевидным сговором не заинтересовались.
Есть определенная категория покупателей, которая покупает всё на маркетплейсах, не желая лишний раз контактировать с обществом - наверное для них такая форма продаж будет во благо. В остальных случаях никакого преимущества (удешевления) это не принесёт.

1
16.06.2025 09:23
Witalij

Не, без них никуда. Со всеми недостатками и ухищрениями. Опасаются они китайцев, вот и выкатили предложение в правительство.

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