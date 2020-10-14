Новый пикап Nissan Navara сбросил камуфляж: в стиле Titan, пока без светодиодных «подков»

Младший грузовик японской марки стал выглядеть брутальнее за счет переделанного передка. В салоне же, скорее всего, без особых перемен. Предполагается, что модель представят до конца текущего года.

Пикап Nissan Navara (он же NP300 Navara и Frontier) актуального поколения дебютировал в 2014-м. С тех пор модель успела обновиться (например, в Европе), однако внешность модернизация не затронула, если, конечно, не считать множества спецверсий, появившихся у грузовика за это время. Теперь же Navara сменила имидж: преобразившийся пикап без лоскутка камуфляжа поймали в Таиланде, снимок опубликовало местное издание Head Light Magazine. Кстати, пикап с новым дизайном марка Nissan засветила еще в мае в тизерном видеоролике со всеми своими ближайшими премьерами.

Итак, переднюю часть Navara сделали в стиле старшего пикапа Titan: модель получила огромную радиаторную решетку с толстыми хромированными плашкам по бокам и сверху, новые бампер и фары, по-другому оформлены и противотуманки. При этом в фарах нет светодиодных дневных ходовых огней, разделенных на две секции и образующих нечто вроде «подков» — их мы видели в майском видеотизере. Хотя вполне возможно, что на шпионском фото запечатлена базовая или средняя комплектация. На корме изменений, скорее всего, меньше, ведь считается, что это не следующее поколение, а рестайлинг. В салоне реформ тоже, вероятно, не слишком много – ждем свежую мультимедийную систему с увеличившимся в размерах экраном.



Дореформенный пикап Nissan Navara для Таиланда 1 / 2 Дореформенный пикап Nissan Navara для Таиланда 2 / 2

Тайские СМИ считают, что местную версию Navara предложат со 190-сильным дизелем YS23DDTT 2.3 с двумя турбокомпрессорами (такой есть у европейской версии). Актуальный пикап в Таиланде доступен с турбодизелем YD25DDTi 2.5 мощностью 163 или 190 л.с., он работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный.



Презентацию Nissan Navara с новым дизайном могут провести уже в этом году. В России модель уже давно не продают, ее возвращение на наш рынок не планируется.

Nissan Titan для США 1 / 3 Nissan Titan для США 2 / 3 Nissan Titan для США 3 / 3

Между тем японцы также готовят к премьере новый пикап Frontier для США. Напомним, в Штатах до сих продают грузовик второй генерации, то есть образца 2004 года. Американская модель следующего поколения еще сильнее отдалится от глобальной Navara, хотя за основу для нее возьмут все тот же пикап из 2004-го.

