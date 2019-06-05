Обновлённый Nissan Navara: почти без изменений во внешности, но с другой коробкой передач

Дизельный двигатель, который устанавливается под капот этой машины японской марки, стал немного мощнее.

Компания Nissan выпускает свой пикап Navara с 1997 года, он пришёл на смену Hardbody Truck. Модель успела сменить три поколения, последнее было показано летом 2014 года, а для европейского рынка – осенью 2015-го. Теперь модель, предназначенную для Старого Света, обновили, причём большая часть изменений коснулась «начинки».

Nissan Navara 2020 модельного года получил модернизированную подвеску. В «многорычажке» сзади появились новые пружины (теперь для всех версий, а не только для топовых). В итоге дорожный просвет сзади вырос на 25 мм, а грузоподъёмность увеличилась на 45 кг.

Сзади были установлены дисковые тормоза (вместо барабанных), а передние увеличили на 4 мм. В итоге это привело к увеличению тормозного усилия на 40%.

В линейку обновлённого пикапа также входит пара «дизелей» объёмом 2,3 л. Однако отдача базового варианта увеличилась из-за установки второго турбонагнетателя: теперь она составляет не 160 л.с., а 163 л.с. Крутящий момент также вырос – с 403 Нм до 425 Нм. Мощность второго двигателя осталась прежней – 190 л.с. Теперь оба мотора соответствуют эконормам Euro-6d-temp, которые с 1 сентября этого года начнут применять ко всем новым автомобилям, зарегистрированным в Европе. Двигатели оснащаются обновлённой шестиступенчатой механической коробкой передач: у неё увеличенные передаточные числа и более короткий ход.

Внешность изменилась незначительно: Nissan Navara 2020 модельного года получил новые 17- и 18-дюймовые колёсные диски, а также светодиодные фары с чёрной обводкой. Интерьер остался прежним. В списке оснащения появилась новая информационно-развлекательная система. Она позволяет контролировать некоторые функции пикапа через смартфон. Так, можно открыть или закрыть машину, проверить уровень жидкостей, установить в навигаторе место назначения.

Отметим, после обновления пикап подорожал. Дорестайлинговый Nissan Navara в Великобритании стоит минимум 20,5 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 1,7 млн рублей по актуальному курсу). Начальная цена новинки составляет 21,85 тыс. фунтов (что примерно равно 1,8 млн рублей).

Navara оказался самым продаваемым пикапом бренда по итогам продаж в 2018 году. По всему миру было реализовано 231 435 машин, что на 6% больше по сравнению с показателями предыдущего года. В России эта модель не представлена. Однако, у нас можно купить его «родственника» – Mercedes-Benz X-Class. Флагманская версия модели (с 258-сильным 3-литровым дизельным двигателем V6) появилась на нашем рынке в августе 2018 года.