Nissan ещё раз засветил обновлённый пикап Navara на видео и назвал дату премьеры

После рестайлинга Навара стала похожа на старший грузовик Titan. Технику, как ожидается, обновят только на некоторых рынках – например, в Азии модель должна получить другой дизель.

Впервые обновленный пикап Nissan Navara (он же Frontier и Южной Америке) засветился еще в мае, когда марка опубликовала тизерный ролик со всеми своими ближайшими премьерами. А несколько дней назад в Сеть выложили шпионские фотографии грузовика без какого-либо камуфляжа. И все же компания решила сделать вид, что никакого «слива» не было: рестайлинговая Navara удостоилась отдельного ролика-анонса, вдобавок объявлена дата презентации – модель дебютирует 5 ноября.

Напомним, в нынешнем поколении, с заводским индексом D23, пикап пребывает с 2014-го, с тех пор тех пор его уже несколько раз модернизировали, но без серьезных изменений в дизайне экстерьера, если, конечно, не считать множества спецверсий. Теперь же облик доработали, переднюю часть сделали в стиле старшего пикапа Titan, доступного в Штатах: Navara обзавелась огромной радиаторной решеткой с толстыми хромированными плашкам по бокам и сверху, новыми бампером и фарами. Благодаря папарацци мы также знаем, что модели достались иные задние фонари. Кроме того, кое-где у пикапа появится особый вариант Pro4X с черной матовой решеткой, такого же цвета вставкой на бампере и пластиковыми накладками на колесных арках.



Обновленный пикап Nissan Navara. Фото: Headlightmag

В салон рестайлингового грузовика фотошпионам заглянуть пока не удалось. Вполне возможно, что внутри установили новую мультимедийную систему и заменили материалы отделки. Еще могли расширить список оборудования. На выбор все так же будет доступна одинарная, полуторная или двойная кабина.



На азиатских рынках ждут новый двигатель: якобы на смену турбодизелю YD25DDTi 2.5 придет дизель YS23DDTT 2.3 с двумя турбокомпрессорами (этот движок от Renault). Последний мотор еще в прошлом году появился у европейской Navara, у него два варианта мощности – 163 или 190 л.с. Как и прежде, пикап предложат с задним или полным приводом.

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В России Nissan Navara уже давно не продают, возвращение модели на наш рынок не планируется.



Между тем японцы также готовят к премьере новый пикап Frontier для США (не путать с южноамериканской версией). В Штатах до сих представлен грузовик второй генерации, то есть образца 2004 года. Американская модель следующего поколения еще сильнее отдалится от глобальной Navara, хотя за основу для нее возьмут все тот же пикап из 2004-го.