Рестайлинговый пикап Nissan Navara снова показался на фото: теперь топ-версии

Дизайн экстерьера грузовика выполнили в стиле старшего Titan. Кроме того, у обновленной Navara появилась спецверсия с еще более брутальным обликом. По неофициальным данным, в Азии модели достался турбодизель от европейского варианта.

Первое шпионское фото рестайлингового пикапа Nissan Navara без маскировки выложили в Сеть несколько дней назад, но то была средняя или и вовсе базовая комплектация. А на свежих кадрах, опубликованных на таиландском сайте Headlightmag, запечатлена уже топ-версия, причем почти со всех сторон. Более того, издание где-то раздобыло явно официальные картинки – на них мы видим особый вариант исполнения Pro4X. Кстати, у машин вроде бы на всех изображениях имеется надпись Frontier (это имя используется, например, в Штатах и в Южной Америке), однако в Таиланде дореформенный грузовик зовется именно Navara. Так что пока непонятно: то ли снимки были сделаны не в этой стране, то ли папарацци попалась экспортная версия. Но в любом случае, это не Frontier для США – там до сих пор представлена модель предыдущего поколения, и на ее же основе будет сделана новая.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Переднюю часть глобальной Navara оформили в стиле старшего пикапа Titan, предназначенного для американского рынка: модель получила огромную радиаторную решетку с толстыми хромированными плашкам по бокам и сверху, новые бамперы, иные головную оптику и задние фонари. Главное отличие машин на свежих кадрах от грузовика, который мы видели на прошлой неделе, — это светодиодные фары с интегрированными светодиодными же ДХО (выполнены в виде букв L). Особенности Navara Pro4X – черная матовая решетка, такого же цвета вставка на бампере и пластиковые накладки на колесных арках, оранжевый декор и наклейки с названием спецверсии.



Обновленная Nissan Navara в версии Pro4X 1 / 3 Обновленная Nissan Navara в версии Pro4X 2 / 3 Обновленная Nissan Navara в версии Pro4X 3 / 3

Салон пикапа пока не засветился. Не исключено, что внутри будут новая мультимедийная система с увеличившимся в размерах экраном да другие материалы отделки.



По предварительной информации, в Таиланде рестайлинговый пикап будет доступен со 190-сильным дизелем YS23DDTT 2.3 с двумя турбокомпрессорами (такой есть у европейской версии Navara). Дореформенная модель там предлагается с турбодизелем YD25DDTi 2.5 мощностью 163 или 190 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный.

Дореформенный пикап Nissan Navara, версия для Европы 1 / 3 Дореформенный пикап Nissan Navara, версия для Европы 2 / 3 Дореформенный пикап Nissan Navara, версия для Европы 3 / 3

Премьеру обновленная Navara справит до конца текущего года. Некоторые СМИ даже пишут, будто такой пикап представят уже в ноябре. В России модель давно не продают, ее возвращение на наш рынок не планируется.

