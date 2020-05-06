Новинки ×
  • Ram готовит конкурента Chevrolet Colorado и Toyota Tacoma. У пикапа будет знакомое название

Ram готовит конкурента Chevrolet Colorado и Toyota Tacoma. У пикапа будет знакомое название

06.05.2020 134 0 0

Итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles может представить новый среднеразмерный пикап Dakota до 2022 года.

 

Бренд Dodge выпускал грузовичок Dakota с 1987 по 2008 годы, затем модель ещё несколько лет сходила с конвейера под маркой Ram. Около девяти лет назад производство автомобиля было прекращено, так как спрос в сегменте среднеразмерных пикапов заметно сократился (кстати, тогда же Ford отправил в отставку свой Ranger). Однако в течение последних нескольких лет в Сети регулярно появляются слухи о возрождении модели, и теперь у них появилось пока неофициальное, но всё-таки подтверждение: в FCA (владеет брендом Ram) подали заявку на товарный знак Dakota в американское патентное ведомство.

На фото: Ram Dakota 2008-2011
1 / 2
На фото: Ram Dakota 2008-2011
2 / 2

Как сообщает Motor Trend, итало-американский концерн подал документы в конце прошлого месяца. Пока что FCA ожидает решения по заявке на товарный знак Dakota. Конечно, бывает, что автопроизводители регистрируют названия, которые впоследствии не используют, но, вероятно, это не тот случай. Дело в том, что на рынке среднеразмерных пикапов в США наблюдается рост спроса: за последние шесть лет продажи в сегменте выросли в 2,5 раза. В 2019-ом Ford вернул Ranger (за прошлый год был продан 89 571 экземпляр), а Jeep (марка также принадлежит FCA) вывел Gladiator (40 037 машин). В числе конкурентов у будущего пикапа Ram будут также Chevrolet Colorado (122 304 шт.) и лидер рынка – Toyota Tacoma (248 801 шт.).

Ожидается, что Ram может представить свой грузовичок до 2022 года. Во всяком случае, если компания всё ещё придерживается плана, опубликованного летом 2018 года. Название Dakota в нём не фигурировало, а будущая новинка была обозначена просто как некий «новый среднеразмерный пикап».

На фото: актуальный Fiat Strada
1 / 2
На фото: актуальный Fiat Strada
2 / 2

В роли донора для нового Ram Dakota может выступить недавно представленный Fiat Strada нового поколения. Его производство налажено в Бразилии, откуда он будет поступать в другие страны Южной Америки. В Мексике модель, возможно, поступит в продажу как Ram 700. Есть вероятность, что до США автомобиль доберётся с именем Ram Dakota, но «начинку» ему, скорее всего, придётся сменить. Базовый мотор у Strada – 88-сильный Fire 1.4, также в линейке присутствует «атмосферник» Firefly 1.3, который питается либо бензином, либо этанолом (в первом случае отдача равна 101 л.с., во втором – 109 л.с.). В пару к любому двигателю идёт пятиступенчатая «механика», привод – только передний.

Ещё одно предположение об основе будущего среднеразмерного пикапа Ram было сделано в связи со слиянием FCA и PSA. Обсуждалась вероятность того, что Дaкотой станет новый грузовичок Peugeot Landtrek, который был разработан совместно с китайской компанией Changan. В его линейку двигателей входят турбодизель объёмом 1,9 литра с отдачей 150 л.с., а также 210-сильный бензиновый турбомотор объёмом 2,4 литра. В пару к ним предлагается «механика» или «автомат».

На фото: Peugeot Landtrek
1 / 2
На фото: Peugeot Landtrek
2 / 2

Для сравнения, у нынешнего лидера сегмента среднеразмерных пикапов в Штатах – Toyota Tacoma – в гамме пара бензиновых «атмосферников»: 161-сильный четырёхцилиндровый мотор объёмом 2,7 литра и 3,5-литровый V6 мощностью 282 л.с. Они комплектуются шестиступенчатыми ручной и автоматической коробками передач.

Несмотря на подъём сегмента среднеразмерных пикапов, его показатели теряются на фоне любви американцев к полноразмерным «грузовикам». В тройку лидеров в 2019 году вошли Ford F-series (896 526 машин), Ram Pickup (633 694 шт.) и Chevrolet Silverado (575 603 шт.). Кстати, не так давно дизайнер Kolesa.ru представлял то, как может выглядеть обновлённый Ford F-150.

пикап США новинки Ram

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Kia Soul I с пробегом: кузов из фольги и тонкая пластмасса Цены на Соул первого поколения удивительно высоки – выше, чем на заведомо более комфортные Ceed и Cerato, принадлежащие к С-классу. Похоже, все дело в коробчатом силуэте, и хотя строго перед... 701 0 0 06.05.2020
Статьи / Авто недели Немного Нива, немного Эволюшн: стоит ли покупать Mitsubishi Outlander I за 450 тысяч рублей В самом конце прошлого года мы раздумывали о покупке недорогой Toyota RAV4 второго поколения и отмечали, что кое в чем она даже превосходит свою преемницу. Однако достойные альтернативы Той... 4556 2 0 05.05.2020
Статьи / Практика Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла? Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радос... 9855 11 0 05.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 43717 13 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 40382 7 0 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 29230 18 0 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше