Ram готовит конкурента Chevrolet Colorado и Toyota Tacoma. У пикапа будет знакомое название

Бренд Dodge выпускал грузовичок Dakota с 1987 по 2008 годы, затем модель ещё несколько лет сходила с конвейера под маркой Ram. Около девяти лет назад производство автомобиля было прекращено, так как спрос в сегменте среднеразмерных пикапов заметно сократился (кстати, тогда же Ford отправил в отставку свой Ranger). Однако в течение последних нескольких лет в Сети регулярно появляются слухи о возрождении модели, и теперь у них появилось пока неофициальное, но всё-таки подтверждение: в FCA (владеет брендом Ram) подали заявку на товарный знак Dakota в американское патентное ведомство.



На фото: Ram Dakota 2008-2011 1 / 2 На фото: Ram Dakota 2008-2011 2 / 2

Как сообщает Motor Trend, итало-американский концерн подал документы в конце прошлого месяца. Пока что FCA ожидает решения по заявке на товарный знак Dakota. Конечно, бывает, что автопроизводители регистрируют названия, которые впоследствии не используют, но, вероятно, это не тот случай. Дело в том, что на рынке среднеразмерных пикапов в США наблюдается рост спроса: за последние шесть лет продажи в сегменте выросли в 2,5 раза. В 2019-ом Ford вернул Ranger (за прошлый год был продан 89 571 экземпляр), а Jeep (марка также принадлежит FCA) вывел Gladiator (40 037 машин). В числе конкурентов у будущего пикапа Ram будут также Chevrolet Colorado (122 304 шт.) и лидер рынка – Toyota Tacoma (248 801 шт.).

Ожидается, что Ram может представить свой грузовичок до 2022 года. Во всяком случае, если компания всё ещё придерживается плана, опубликованного летом 2018 года. Название Dakota в нём не фигурировало, а будущая новинка была обозначена просто как некий «новый среднеразмерный пикап».



На фото: актуальный Fiat Strada 1 / 2 На фото: актуальный Fiat Strada 2 / 2

В роли донора для нового Ram Dakota может выступить недавно представленный Fiat Strada нового поколения. Его производство налажено в Бразилии, откуда он будет поступать в другие страны Южной Америки. В Мексике модель, возможно, поступит в продажу как Ram 700. Есть вероятность, что до США автомобиль доберётся с именем Ram Dakota, но «начинку» ему, скорее всего, придётся сменить. Базовый мотор у Strada – 88-сильный Fire 1.4, также в линейке присутствует «атмосферник» Firefly 1.3, который питается либо бензином, либо этанолом (в первом случае отдача равна 101 л.с., во втором – 109 л.с.). В пару к любому двигателю идёт пятиступенчатая «механика», привод – только передний.

Ещё одно предположение об основе будущего среднеразмерного пикапа Ram было сделано в связи со слиянием FCA и PSA. Обсуждалась вероятность того, что Дaкотой станет новый грузовичок Peugeot Landtrek, который был разработан совместно с китайской компанией Changan. В его линейку двигателей входят турбодизель объёмом 1,9 литра с отдачей 150 л.с., а также 210-сильный бензиновый турбомотор объёмом 2,4 литра. В пару к ним предлагается «механика» или «автомат».



На фото: Peugeot Landtrek 1 / 2 На фото: Peugeot Landtrek 2 / 2

Для сравнения, у нынешнего лидера сегмента среднеразмерных пикапов в Штатах – Toyota Tacoma – в гамме пара бензиновых «атмосферников»: 161-сильный четырёхцилиндровый мотор объёмом 2,7 литра и 3,5-литровый V6 мощностью 282 л.с. Они комплектуются шестиступенчатыми ручной и автоматической коробками передач.

Несмотря на подъём сегмента среднеразмерных пикапов, его показатели теряются на фоне любви американцев к полноразмерным «грузовикам». В тройку лидеров в 2019 году вошли Ford F-series (896 526 машин), Ram Pickup (633 694 шт.) и Chevrolet Silverado (575 603 шт.). Кстати, не так давно дизайнер Kolesa.ru представлял то, как может выглядеть обновлённый Ford F-150.

