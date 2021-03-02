Итак, вы повзрослели, обзавелись семьей и дозрели до необходимости обзавестись достаточно большим, комфортабельным и желательно престижным семейным автомобилем. При этом вы хотите по-прежнему получать удовольствие от вождения! Понятно, что Mercedes E-class или Audi A6 вполне бы вас удовлетворил, но деньги, деньги… Может ли сравнительно свежий Мондео стать достойной заменой более дорогому бизнес-классу?

Истоки и техника



На рубеже 90-х годов прошлого века в руководстве гигантского концерна Ford пришли к выводу, что специфика рынков, конечно, есть объективная реальность, но разрабатывать и производить для каждого из них отдельные модели в одном, по сути, размере не слишком рационально. Так в планах компании появилась концепция world car, «всемирного автомобиля», и первой моделью стал представленный в 1992 году Ford Mondeo. В Европе этот автомобиль сменил Ford Sierra, выпуск которого продолжался чуть более 11 лет, а в США – Ford Telstar и его близнеца, Mercury Topaz.



Ford Mondeo 1993–2000

Само имя Mondeo, произведенное от латинского слова mundus (мир) и ассоциирующее с французским mond и испанским mundo, должно было четко указывать на «всемирный» статус новинки. Однако общая платформа CDW27, единая конструкция и единство кузовных панелей не означали полного тождества: для различных рынков предназначались разные линейки двигателей и даже названия! Например, в Северной Америке автомобиль продавался как Ford Contour and Mercury Mystique.

Так началась тридцатилетняя история успеха Ford Mondeo. За это время успели смениться пять поколений (правда, в англоязычной литературе Mondeo Mk1 и Mk2 относят к одному поколению). На рубеже перехода от второго к третьему поколению сменилась и базовая платформа: вместо CDW27 конструкторы использовали новейшую модульную среднеразмерную платформу EUCD. В разные годы Мондео производился на многих заводах, расположенных не просто в разных странах, но и на разных континентах – в Мексике, Китае, на Тайване, в Германии, Бельгии и Испании, а с 2010 года Mondeo Mk4 начали собирать и в российском Всеволожске.

Наше издание уже несколько раз публиковало материалы, посвященные доступным на вторичном рынке Mondeo третьего и четвертого поколения. Но теперь нас интересует то, что происходило дальше. А происходило вот что: в 2012 году Ford продемонстрировал в Детройте и Париже совершенно новый Mondeo, построенный на платформе Ford CD4. В следующем, 2013 году его производство (правда, под названием Ford Fusion) стартовало в городе Сонора в Мексике и на заводе Флэт Рок в Мичигане, в 2014-м его сборка началась и в Европе, в испанской Валенсии, еще спустя несколько месяцев, в апреле 2015-го, первые Mondeo российской сборки выкатились из цехов завода во Всеволожске.

Ford Mondeo 2000–09

Стоит отметить, что маркетологи Ford серьезно сузили линейку доступных на российском рынке версий. Во-первых, у нас собирали и официально продавали только седаны, хотя на других рынках покупатели могли выбрать и варианты с пятидверным кузовом, фастбэки и универсалы. Серьезно отличались и линейки силовых агрегатов. Европе был предложен выбор из пяти бензиновых двигателей семейства Ecoboost, шести дизельных моторов (семейств Duratorq EcoBlue) и гибридной силовой установки, Северной Америке – шесть бензиновых моторов семейств Ecoboost и Duratec и опять же гибрид и подзаряжаемый гибрид (PHEV). Из всей гаммы моторов россиянам достался только Ecoboost объемом 2,0 литра (в двух вариантах мощности, 199 и 240 л.с.), а вот в качестве базового двигателя оказался мотор из американской линейки Duratec 2,5, дефорсированный со 175 до 150 л.с.

Примечательно, что, несмотря на не самую высокую мощность и скромную динамику, именно 150-сильный атмосферник наиболее органично вписался и в российские реалии, и в характер нового Mondeo, что и подтвердили проголосовавшие рублем покупатели.

Из всех версий коробок передач российским клиентам была официально предложена только шестиступенчатая гидромеханика 6F35, в то время как в Европе и Америке предлагался целый набор других вариантов, включая пяти- и шестиступенчатые механические коробки G5M и G6M , 8-ступенчатый автомат 8F40 и роботизированную трансмиссию 6DCT450.

Ford Mondeo 2010–14

В остальном конструкция Mondeo была вполне «глобальной» и одинаковой для всех рынков: привод на передние колеса (к сожалению, в России не продавалась версия, оснащенная полным приводом), передняя подвеска – стойки McPherson, задняя – многорычажная, рулевое управление реечного типа с электроусилителем, тормоза всех колес – дисковые. Автомобиль отличался богатым опционным наполнением даже в базовой комплектации Ambiente, которая в 2015 году стоила 999 000 рублей.

За пределами РФ Mondeo Mk5 и производится, и продается вплоть до настоящего времени. У нас же официальные продажи прекратились в 2019 году после того, как Ford объявил о закрытии заводов и прекращении продаж всей легковой линейки.

Однако на вторичном рынке автомобили вполне присутствуют и пользуются определенным спросом, тем более что цену их на сегодняшний день можно посчитать вполне доступной. Специалисты по продаже автомобилей с пробегом считают, что уход марки с рынка неизбежно ведет к снижению цен на подержанные экземпляры, так что сегодня Mondeo Mk5 можно приобрести по цене от 750 000 до 1 500 000 рублей в зависимости от года выпуска, пробега, комплектации и состояния. На самом деле за 1 400 000-1 500 000 (а это цена нового Kia Ceed в средних комплектациях) вполне можно найти седан в топовой комплектации Titanium, выпущенный всего два года назад, с пробегом 40-50 тысяч километров!

Одним словом, к этому варианту стоит присмотреться и почитать, что же пишут о Mondeo Mk5 их владельцы, за что хвалят, а за что ругают.

Ненависть #5: неровные стыки, облезающий руль и провисающая панель

Равномерность зазоров между наружными кузовными панелями считается главным индикатором качества сборки автомобиля. Так вот, с этим делом у Ford Mondeo есть определенные проблемы. Понятно, что такого рода дефекты сборки можно найти далеко не у каждого экземпляра, но, что уж там говорить – бывает.

Вот, к примеру, такой рассказ: «Пришёл в салон во главе команды экспертов, которые, не дойдя метров 10 до автомобиля, в один голос заявили: "Пошли отсюда – машина битая". Капот имеет щель справа примерно 7-9 мм, правый нижний угол переднего бампера утоплен вовнутрь, крышка багажника имеет щель слева. А в итоге – ни одной крашеной детали, машина небитая, просто похабная российская сборка... ».

Есть определенные врожденные болячки и внутри салона. В целом с качеством внутренних панелей особых проблем нет – пластик мягкий, приятный на ощупь, но вот почему-то верхняя часть передней панели имеет тенденцию провисать под действием тепла и солнечных лучей. «Я думаю, многие читали или слышали о провисающем торпедо на данной модели, меня тоже постигла данная участь – бодался с дилером, переделывали, но, честно сказать, лучше бы не трогали». «Провисла торпедо – заводской брак у очень многих Мондео, пока ничего сделать с этим не могут».

Ford Mondeo 2013–н.в.

Жалобы на эту проблему были настолько массовыми, что в фирменных СТО в свое время пробовали исправить этот дефект по гарантии, заменяя деталь на новую, якобы на усиленных крепежах. Однако, по свидетельству владельцев, особо эффективным такое лечение назвать нельзя – даже после замены новая передняя панель могла снова провиснуть. А могло случиться нечто подобное и с другими деталями интерьера, например, с потолком с одной стороны, в том месте, где пластик панели стыкуется с обшивкой потолка в районе поручня.

И очень много жалоб на отвратительное качество материала, которым обтянут руль: «Оплётка руля облезла через 2 года с хвостиком в местах наиболее частого хвата. Кожа (если там вообще кожа) – полное барахло». «Руль в целом неплох, но оплетка не выдерживает критики». «Рулевое колесо поменяли по гарантии, чувствую, придется еще раз менять – стирается кожа».

Наконец, любому новому владельцу авторы отзывов в интернете рекомендуют прикупить в запас штук пять колесных гаек. По их словам, штатные гайки сделаны из очень непрочного металла и быстро деформируются, ну а в итоге может получиться так, что вы не сможете поменять колесо в случае прокола. Так что стоит быть бдительным и вовремя заменять деформированные гайки при сезонной смене резины.

Любовь #5: внешний дизайн и аэродинамика кузова

Констатировать наличие такого рода дефектов особенно обидно, поскольку с точки зрения внешнего дизайна Mondeo действительно очень хорош. «Морда у нее как у Астон Мартина, фары – вообще бомба, лучше только у Ауди. Мондео 5 похож на большую акулу, и я так вам скажу, друзья: в нашем аквариуме она пользуется уважением». «Мне нравится. Добавлю сакраментальную для отзывов об этом автомобиле фразу: "особенно спереди". На самом деле нравится и профиль, и задок неплохо сделан. С правильными дисками машина, на мой взгляд, смотрится!».



Ford Mondeo 2013–н.в.



Что же касается профиля, то во многих отзывах авторы высоко оценивают плавность и стремительность линий, но отмечают, что арки у машины бездонные, и диски размерности R16, которые ставились на массовую комплектацию Тренд, выглядят несколько непропорционально, но вот на низкопрофильных шинах облик приобретает некую законченность. «В этом классе из непремиума мне нравятся две машины – Мазда 6 и Мондео. Мазда более женственная, Мондео слегка брутальнее, особенно передняя часть». Тут, конечно, «на вкус и цвет». Автомобиль может нравиться и с некоторыми оговорками, например, такими: «Нравится он мне только в белом и синем цвете и непременно с LED динамическими фарами головного света, они подчеркивают внешний облик, делают его более выразительным». Ну что же, все имеют право на собственное восприятие. Но вот отзывов, в котором дизайн автомобиля назвали бы неудачным, мне не попадалось.

Еще одной удачей создателей кузова Mondeo можно считать его аэродинамику: «При самой плохой дороге, когда снег, дождь, песок из-под колёс, передние стёкла и зеркала остаются абсолютно чистыми». «Аэродинамика – это что-то! На одном бачке омывателя проездил всё лето».

Но у любой медали есть две стороны. В частности, владельцы рекомендуют быть очень внимательными при парковке около бордюров, если, конечно, вам дорог передний бампер. Дорожный просвет у автомобиля – среднестатистический в рамках класса, опасности улечься на брюхо в городе нет, но осторожность не помешает.

Ненависть #4: обзорность

Человеку, который решит все-таки прикупить Mondeo с пробегом, стоит учесть, что у модели есть определенные проблемы с обзорностью, не самые критичные и смертельные, но все же есть. Во-первых, в очень многих отзывах авторы упоминают ограничение обзорности из-за широченных передних стоек, которые загораживают ощутимый сектор обзора.



Пешеход на переходе может скрыться в этой слепой зоне на 1-1,5 секунды, так что стоит быть повнимательней: «немного напрягают передние стойки – они довольно широкие и массивные, из-за чего иногда возникает дискомфорт с обзором при повороте, в котором присутствует бордюр или иное препятствие сбоку от водителя, которое плохо видно».

Впрочем, авторы многих отзывов с такой точкой зрения не согласны: мол, есть модели, где эта проблема проявляется куда более серьезно, а обзор сильно зависит от посадки.



Ford Mondeo 2013–н.в.



Есть вопросы и к обзорности назад: «Если вы выезжаете под острым углом на главную, то вам необходимо максимально согнуться к рулю, чтобы в боковое зеркало убедиться в отсутствии помехи. Вы нагибаетесь, и в этот момент ремень безопасности клинит, и вы не можете посмотреть в зеркало. Это надо учитывать». Салонное зеркало тоже многие считают недостаточно информативным, мол, камеру заднего обзора нужно ставить в обязательном порядке, если, конечно, она не была предусмотрена в комплектации.

Но и камеру нельзя назвать панацеей.

Есть, кстати, претензии и к ней: «Динамические линии неправильно показывают траекторию манёвра задним ходом. Например, выезжаю задом из мойки, руль вывернут до отказа вправо, в левом углу монитора вижу препятствие, по линиям прохожу, а по зеркалу – фактически нет». В общем, владельцы советуют быть осторожней, а камере доверять, но обязательно проверять.



Зато проблема запотевания стекол решается включением кондиционера, причем на холод ставить не нужно. Просто нажимаем кнопку – и все, нет никакого запотевания. Но вот почему боковое зеркало со стороны водителя и салонное сделаны фотохромными, а справа стоит обычное, владельцы не понимают и считают это «странной экономией на спичках».



Любовь #4: эргономика, комфорт и объем салона

В целом в своих отзывах владельцы достаточно единодушны в оценке внутреннего мира Mondeo – мол, все хорошо, места хватает, да и удобно всё. Или почти всё. «Места много, у меня рост 190, люблю ездить как можно ниже и дальше от руля. При таких настройках я могу сесть позади водительского сидения, и мне не будет тесно». Встречаются, конечно, и менее восторженные оценки: «Салон не такой большой, как может показаться снаружи, но места хватает. Ездили втроем на 4000 км (три парня 183-195 см ростом), все было нормально».



Ford Mondeo 2013–н.в.



И профиль сидений удобный, и расположение органов управления без серьезных нареканий. «Ездил на 1500 км. Усталости нет, а у меня остеохондроз шейного отдела позвоночника». Действительно, сидения очень неплохие. Есть регулировка поясничной поддержки, боковой, в области бедер… Разве что кто-то порой ворчит, что длина подушки могла бы быть и больше, а если бы был выдвижной экстендер, то все было бы вообще отлично. Автор другого отзыва рассказывает, что проехал практически все Черноморское побережье, останавливаясь только на заправках через 500-600 км, в то время как на том же маршруте в случае с Opel Astra приходилось останавливаться каждые 2 часа, поскольку ноги и спина просто отваливались.



Но особенно положительно владельцы оценивают функциональное насыщение автомобиля. Тут и такая нужная в нашем климате вещь, как обогрев лобового стекла, и складывание зеркал с кнопки, и дистанционный запуск – нажал кнопку на брелоке, выйдя на балкон, и садись в уже прогретую машину. Нравится и система удобного входа, которая предупредительно отодвигает водительское сиденье в заднее положение, а после включения зажигания перемещает его на выбранную позицию. Кстати, в отзывах владельцы отмечают, что сиденье правого переднего пассажира имеет все те же регулировки, что и сиденье водителя (кроме памяти), и это большой плюс.

Ford Mondeo 2013–н.в.



Есть, конечно, и некие минусы. Например, в одном из отзывов автор отмечает, что кнопка отключения парктроников расположена рядом с передним пассажиром, так что жена пару раз нечаянно на нее нажимала, и на кнопку складывания зеркал можно случайно нажать, поскольку разместилась она рядом с клавишей стеклоподъемника. Но в целом такого рода эргономические промахи оцениваются как досадные мелочи, которые не портят общего впечатления.

А вот что портит, так это общая скромность оформления салона. И архитектура его, как пишут в отзывах, ближе к 2010-м, чем к 2020-м, и разнофактурность пластика передней панели раздражает. Опять же, никаких вставочек под дерево и тому подобных свистков и бантиков – в общем, не лакшери, совсем не лакшери, никакой премиальности и лоска не наблюдается, да и надпись Sony в середине передней панели премиальности не добавляет.

В очень многих отзывах авторы отмечают, что машина буквально набита электроникой «по самое не хочу». Стержневым элементом всей электронной начинки машины, безусловно, является система Ford SYNC. Ее оценивают по-разному. Кто-то считает, что система исключительно удобна: и телефон достаточно «прописать» один раз, а дальше он подключается автоматически, и голосовое управление работает вполне корректно. Но многие пишут, что работает она недостаточно быстро, что для срабатывания пункта меню на тачскрине нужно сильно нажать и задержать палец на пару секунд, что навигация не обновляется и не позволяет вводить адреса с номерами корпусов…

Ford Mondeo 2013–н.в.



Да и то, что многие функции (например, часть управления климатом и подогрев руля) включается только через меню и не имеет собственных кнопок, устраивает не всех. А еще в целом ряде отзывов встречаются жалобы на разнообразные «глюки»: то при запуске двигателя не подъезжает сиденье, то зеркала не хотят возвращаться на положенное им место, то слетает с Bluetooth прописанный iPhone, и вместо музыки с телефона включается радио. Может загореться ошибка датчика давления в шинах, могут перестать работать стеклоочистители и омыватели, а потом заработать как ни в чем не бывало. Порой начинают жить собственной жизнью мозги системы управления климатом – например, при установке на 19 градусов зажарить так, что весь вспотеешь, а потом столь же неожиданно вернуть температуру к заданному значению.

Но в целом владельцы оценивают функциональное наполнение салона очень положительно. Разве что система автоматической парковки, входящая в пакет «Техно», оставляет их равнодушными. Кто-то пишет, что так и не смог пересилить себя и доверить управление автомобилем электронному разуму, кто-то объясняет, что ему такая система просто не нужна, поскольку парковаться он и сам умеет.

Вполне положительно оценивают владельцы и объем багажного отсека. Проем достаточно широкий, так что проблем с загрузкой крупных вещей и чемоданов не возникает, задние сидения можно сложить, и тогда в багажник вполне помещается пара велосипедов, трехметровые плинтусы или, как пишет один из авторов, двухметровые садовые качели. «Багажник, ребята – это второй дом! В путешествие вчетвером в Казахстан с вещами и со свободным салоном – таким вас побалует не каждый седан», – полагает автор одного из отзывов. Но конфигурацию багажника владельцы считают не совсем идеальной: он длинный, и закатившиеся к заднему дивану мелкие вещи замучаешься доставать.

Ford Mondeo 2013–н.в.

Ненависть #3: задняя подвеска

Авторы многих отзывов в числе существенных недостатков модели отмечают работу задней подвески. В целом подвеской они довольны: и рулится автомобиль прекрасно, и не сыплется на наших ямах и буграх. Мы к этому вопросу еще вернемся, пока же можно обсудить претензии именно к подвеске заднего моста. Ну не нравится владельцам то, что она слишком жесткая и грохочет при проезде через любую кочку или переезде через «лежачих полицейских».

«В минусах поставил подвеску, так как, конечно же, в автомобиле такого класса хотелось бы иметь задние стойки помягче». «На Мерседесе я штурмовал "лежачих полицейских" на любой скорости. С Мондео об этом надо забыть». Все дело в том, что штатные амортизаторы настроены под полную загрузку автомобиля. Если вы едете в автомобиле один или с пассажиром на переднем сидении, то передний мост загружен нормально – на него еще и вес двигателя приходится, а вот задний остается незагруженным. В итоге передняя часть автомобиля проходит через препятствие мягко, а вот задняя подпрыгивает.

Ford Mondeo 2013–н.в.



Частично вопрос можно решить, снизив давление в шинах до 2,2 атм, ну а три пассажира на заднем сидении или полностью загруженный багажник и вовсе снимают проблему. Но многие владельцы все равно считают, что инженеры Ford решили вопрос настройки подвески не самым удачным образом. Некоторые из них полагают, что эта конструктивная особенность подвески была заложена в пятый Mondeo с учетом полноприводной модификации, которая до России не доехала. Исходя из этого, многие считают, что стоит самостоятельно заняться подбором пружин и амортизаторов, но вот примеров удачного подбора с конкретным указанием оптимальных компонентов мне что-то не попалось.

Любовь #3: шумоизоляция и свет

Работая над материалами для рубрики «5 причин», я уже привык, что в отзывах о популярных и массовых моделях недостаточный уровень шумоизоляции и отвратительный акустический комфорт оказывается среди самых явных и заметных для многих недостатков, с которыми тем не менее владельцы либо мирятся («все же не о Роллс-Ройсе говорим, музыку погромче сделал – и все»), либо борются доступными методами. Честно говоря, начиная просматривать отзывы про Ford Mondeo, я ожидал столкнуться примерно с такой же ситуацией.



Но, к большому моему удивлению, огромное количество владельцев Mondeo V относят шумоизоляцию к числу достоинств модели, и практически никто не отмечает слишком высокий шум в салоне среди недостатков! Соответственно, никто не рассказывает о том, как он самостоятельно проклеивал виброизолом колесные арки, насколько сложно этим заниматься без ямы или подъемника и во что обойдется установка дополнительной шумоизоляции в сервисе.

«Хороший уровень шумоизоляции (комфортно на скоростях до 100 км/ч на абразивном асфальте, до 160 на новом)». «Шумоизоляция на хорошем уровне: толстые стекла, двери массивные, чувствуется хороший добротный металл, по городу вообще одно удовольствие ездить, очень тихо и комфортно в салоне. На трассе до 120 тоже весьма комфортно: при общении за рулем не приходится это делать на повышенных тонах». По мнению владельцев с опытом владения автомобилями других (в том числе премиальных) марок, по этому параметру Mondeo существенно лучше не только «японцев», но и «немцев»! «Очень тихий относительно "японок" – доложили, наверное, килограмм 150 дополнительной шумоизоляции». «Мондео реально тише Мерседеса. И, по-моему, он тише и Е-шки W212 (потому что она по шумоизоляции была сделана так же, как С-класс)».





Ford Mondeo 2013–н.в.



Еще одним приятным сюрпризом стала очень высокая оценка владельцами качества головного света. Ford – марка американская, а все мы привыкли к тому, что у американских автомобилей свет – не самая сильная сторона. Но не в случае Mondeo! Здесь владельцам нравится и сам световой поток, который дают светодиодные источники, и работа управляющей ими автоматики.



«Отдельного упоминания безусловно заслуживает система Ford Dynamic Led. Свет, конечно, качественный: плотный световой поток, резкие очертания границ, ни намека на паразитные засветы, автоматический дальний свет». «Огромный плюс в темное время суток – динамические светодиодные фары. Прекрасно освещают путь и в тоже время не слепят водителей встречных автомобилей». «Оптика шикарная, поворотная, отлично светит, есть режим адаптивный – он включает ближний/ дальний свет, когда необходимо. Ехал поздно по извилистой трассе 130-150 км/ч – удобная вещь, работает в 95% случаев адекватно, видит как и встречные машины, так и те, которые догоняешь, вовремя».

И такого рода высказываний – очень много. Конечно, и на солнце бывают пятна... Например, автор одного из отзывов отмечает, что ему не хватало галогенной подсветки в поворотах, которая устроена фиксированно и, в отличие от светодиодов, вспыхивает моментально. Но и он занес головной свет в список достоинств модели.

Ненависть #2: расход горючего в городе

А вот топливная экономичность явно стала камнем преткновения и предметом острых дискуссий. Меньше всего критикуют автомобили с турбированными двухлитровыми моторами. По всей видимости, люди изначально были готовы к тому, что достаточно тяжелый седан с двумя сотнями «лошадок» под капотом будет отличаться изрядным аппетитом, так что средний расход на уровне 10-10,5 литров они оценивают как очень неплохой показатель. Есть, конечно, среди владельцев двухлитровых версий и те, кто считает иначе, но их немного (правда, как и самих отзывов о таких машинах): «В качестве минуса следует записать расход топлива. Первые пройденные 200 км в городском режиме (правда, сейчас зима) показали, что расход составляет 14,5-15 литров. Езжу я в среднем темпе, не овощной, но и не гонщик, так что после 2,0 компрессора на Мерсе с его 12 литрами зимой это немного напрягает».



Ford Mondeo 2013–н.в.



А вот владельцы массовых версий с 2,5-литровым атмосферником по большей части выражают свое неудовольствие. Главным образом, их не устраивает расход в городском режиме: «Расход неприлично высокий! Многие пишут о 12-13 литрах на 100 км вялого городского пробега. Ничего подобного! Если только по городу (в моем случае СПб), то расход 13,5-14,5 л 95-го бензина, а в жаркую неделю доходил до 14,7 (и это я один в машине, реже вдвоем). Стиль езды у меня пенсионерский, ни резких стартов, ни обгонов я не люблю, 92-й бензин не люблю, штрафы платить тоже не люблю, поэтому скорость строго до 80 км/ч, но ниже указанных цифр расход опускается только на трассе, вот тут рай – 6,5-7,5 л на сотню». «Расход топлива – главный минус.... В городе по компу – 14-15, и это если не гонять! По трассе 8. За последние 5000 км, смешанный цикл, в основном город на дорожном компьютере стойко держится 13,5л/100 км. Если топнуть, то, сами понимаете – думаю, и 18 не проблема». Ну а в пробках, по свидетельству владельцев, расход легко доходит до 19,5 л/100 км, причем, по рассказу одного из них, в официальном сервисе, куда он обратился по поводу слишком высокого расхода, ему объяснили, что если средняя скорость составляет менее 30 км/час, то вполне допустимым показателем для данного автомобиля считается и 22 литра… Естественно, у владельцев возникает вопрос: зачем? Зачем устанавливать двигатель такого объёма при столь скромных мощностных характеристиках, тем более что двухлитровые атмосферные моторы выдают те же 150 л.с., и расход в тех же пробках составляет при этом не более 13 литров? Но тут можно только перефразировать известное высказывание: «Других моторов у Ford для вас нет». Во всяком случае, у этой модели.

Любовь #2: управляемость, динамика и маневренность

Казалось бы, сочетание более чем полутора тонн веса со 150-сильным дефорсированным «под налог» атмосферником и классической гидромеханикой должно было привести к тому, что владельцы начнут массово жаловаться на недостаток динамики. Ан нет! Да, в отзывах авторы признают, что этот автомобиль не для гонок, что скорость он набирает очень плавно, словно нехотя, так что даже в режиме «тапочек в пол» пассажиры не хватаются за ручки от страха. Тем не менее все происходит достаточно быстро, а уж когда двигатель раскрутится до 3000 оборотов, и вовсе начинается совсем другая жизнь. Успевай только считать переключения передач… Не устраивает логика работы коробки? Пожалуйста, переходи в спортивный режим и переключай передачи сам.



Но это в городе, а на трассе все еще более неоднозначно. Как пишут авторы отзывов, за отметкой 110-120 км/ч скорость набирается достаточно медленно, времени на обгон уходит много, так что порой выходить на обгон бывает просто страшно. Однако встречаются и весьма любопытные наблюдения: «Ездил в Питер. Туда – буквально проклинал мотор и его слабость. Обратно – то ли в мозгу у меня переключились настройки, то ли машина приспособилась, но я остался полностью доволен: и обгоны давались легко, и стратегия езды изменилась под объективную динамику данного автомобиля».

Ford Mondeo 2013–н.в.

В общем, в реальной жизни вялый, на первый взгляд, 2,5-литровый мотор в сочетании с не самой лучшей коробкой делает Мондео совсем не овощным автомобилем. При этом крутить мотор до 3500-4000 тыс. оборотов смысл есть, а вот выше – уже нет, мотор не добавляет мощности. В целом типичная оценка динамики Mondeo с атмосферным двигателем выглядит примерно так: «Мотор не выбесил, не овощ – и на том спасибо».

Другое дело – двухлитровый Ecoboost, особенно в 240-сильной версии. Такой двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч примерно за 7,5 секунд, что позволяет чувствовать себя уверенно на любых обгонах, в том числе – с пассажирами на борту. Но стоит учитывать, что у мотора в таком варианте хороши низы и средние обороты, а вот крутить его до отсечки особого смысла уже и нет. В общем, мы имеем мотор с хорошей и удобной «гражданской» кривой мощности, вполне подходящий для семейного автомобиля.

Что же касается тормозной динамики, то она особых нареканий не вызывает. Стоит только учитывать ряд специфических моментов. С одной стороны, коэффициент замедления у этой модели возрастает «по-американски» равномерно и в зависимости от давления на педаль. Сильно надавил – сильно замедлился, слабо надавил… Но автомобиль не любит резкого нажатия на педаль тормоза, тут же начинает «клевать».

Зато восторги по поводу управляемости автомобиля можно найти чуть ли не в каждом отзыве. «Я был удивлен, как она рулится, довольно большая баржа – и рулится!». «Если вы любите управлять автомобилем и не прочь иногда пошалить в скоростных виражах, то я рекомендую Мондео!». «Очень нравится поведение машины на трассе – рулится отлично, огрех с колейностью не замечено, шумоизоляция на скорости отличная. Ну и ощущение от управления приятное – машина большая, довольно тяжелая, но при этом послушная и очень устойчивая». «Едет машина вкусно, несмотря на пакет для плохих дорог и передний привод. С массой в 1650 кг автомобиль интересно проходит повороты, хочется поворачивать снова и снова».



Ford Mondeo 2013–н.в.

И что особенно приятно: отменная управляемость прекрасно сочетается с плавностью и мягкостью хода, а это уже показатель «породистости». Во многих отзывах авторы сравнивают Mondeo с Toyota Camry, и это сравнение в целом оказывается не в пользу Toyota: при сопоставимой плавности хода управление Camry воспринимается как куда более «ватное». Впрочем, могут сравнить и с седанами Mercedes: «Все мелкие дорожные ямки-неровности-шероховатости Mondeo реально "переплывает". После мерседесовской АМГ-подвески я испытал легкий шок от того, что прежние мои маршруты стали проходить, словно по другим дорогам – настолько мягче и тише стала езда».



Хвалят в отзывах и работу системы стабилизации. В обычных условиях она весьма деликатна и практически незаметна, но готова прийти на помощь в сложных ситуациях: «Порадовала система стабилизации: прошлой зимой зацепил нечищенную обочину на большой скорости, система сработала мгновенно, отделался легким и коротким испугом».

Неплох Mondeo и в условиях города: несмотря на передний привод и габариты (длина автомобиля – 4871мм), модель имеет небольшой радиус разворота. Как пишут в отзывах владельцы, по ощущениям, он не больше, чем у заднеприводного Mercedes Е-class.

Ненависть #1: дерганая АКП и плавающие обороты

Однако есть в автомобиле узел, который способен изрядно подпортить ощущение плавности и комфорта. Это шестиступенчатая гидромеханика 6F35. Очень многие из тех, кто присматривается к Mondeo, опасаются именно этой коробки – ведь про нее на форумах ходит масса страшилок, и эти страшилки возникли не на пустом месте.



«Это, пожалуй, худший из основных узлов Мондео. Нет, она не сломалась, но она бесила с самого первого дня эксплуатации: туповатая, работает грубо и переключает небыстро. На холодную тянет переключения 1-2-3, после прогрева начинает работать плавнее, но до определения "плавно" ей далеко. Если кратко, то АКП – это ложка дегтя в этом автомобиле». При этом авторы отзывов отмечают, что коробка работает надежно, без отказов, даже в случае экстремальной эксплуатации. Но вот плавность переключений на низших передачах – тут действительно есть проблемы.

Ford Mondeo 2013–н.в.

В отзывах упоминаются разные способы борьбы с «пинающейся» коробкой: кто-то предлагает устраивать своего рода перегазовку, приотпуская и вновь нажимая педаль газа, и тогда переключения получаются достаточно плавными. Кто-то предлагает обратиться в специализированный сервис, установить дополнительный радиатор охлаждения и перепрошить блок управления, после чего, по уверениям авторов, проблема уйдет. Но на радикальные меры идут не все. Большинство предпочитает просто констатировать наличие проблемы и изливать свое раздражение в отзывах в сети.



А еще владельцев версий с двухлитровым двигателем Ecoboost очень раздражают плавающие холостые обороты. В интернете бытует мнение, что это явление характерно и для этого мотора (в том числе и на автомобилях Range Rover Evoque), да и вообще для многих двигателей Ford. В случае обращения с этой проблемой на сервис владельцы обычно слышат в ответ, что всё нормально, «это не баг, а фича».

Любовь #1: неугоняемость, стоимость КАСКО и ТО, надежность

И все же основные аргументы в пользу приобретения Mondeo, как правило, лежат в экономической плоскости. Во-первых, модель считается «неугоняемой» (в отличие от Toyota Camry и Mazda 6), а это автоматически означает и существенно более низкую стоимость КАСКО. Опять же, на дополнительные противоугонные системы можно не тратиться.



Во-вторых, налог. В центральной России владельцам Mondeo с 2,5-литровым мотором нужно платить ежегодно всего по 5250 рублей, в некоторых других регионах – и того меньше. В результате те из владельцев, кто приобрел Mondeo в качестве «антикризисного варианта» и пересел в него из более мощных машин, просто-таки поют «Аллилуйя!». Для сравнения: сумма налога на 250-сильный Volvo S60 составляет 18 750 рублей, так что почувствуйте разницу.

Ford Mondeo 2013–н.в.

Не разорительным оказывается и техническое обслуживание, стоимость которого, как правило, составляет 11-13 тысяч рублей. Впрочем, можно уложиться и в 9500, если тщательно выбирать сервисный центр, а все расходники купить самостоятельно. Владельцы в своих отзывах утверждают, что плановые ТО стоят примерно столько же, сколько обслуживания того же Ford Focus: «Стоимость расходников совершенно адекватная. Из последнего – свечи NGK по 650 руб./шт. + замена 800 руб., задние тормозные колодки – что-то около 1600 за комплект и установка 1200, дворники Bosch – что-то около 1400 руб., после монструозных дворников Фокуса за 1900-2000».



По ценам на расходники и комплектующие Mondeo однозначно выигрывает у многих одноклассников. Например, полный комплект тормозных колодок на эту модель стоит 2500 руб., а для Мазда 6 – 9000. А уж бывшие владельцы автомобилей премиальных марок и вовсе считают, что обслуживание Mondeo обходится им чуть ли не даром.

Но самое важное, что в случае правильного и своевременного обслуживания Mondeo не мучает своих владельцев постоянными поломками. «Отличная машина, не было заменено ни единой лампочки – только расходники, и это при пробеге 48 000 км за 3,5 года». «Проехал 100 000 км без каких-либо проблем и уверен, что при должном отношении пройдёт ещё столько же!». «Про неисправности можете вообще не беспокоиться ранее, чем через 150 000 км». Свидетельств такого рода очень много.

Ford Mondeo 2013–н.в.



В целом владельцы очень высоко оценивают надежность Mondeo. Кузов полностью оцинкован, краска крепкая и неплохо держит сколы, так что в особом гниении и цветении Mondeo не замечены. Лобовое стекло тоже очень прочное: «Машине почти 5 лет, ловил лично раза 3 приличные камни на трассе, сколы от камешков образуются, до трещин дело пока не доходило».

Но даже если что-то и потребует ремонта, то цены на запчасти не приведут в состояние ужаса и не активируют домашнее удушающее земноводное: «Цены ремонта подвески радуют, можно легко себе позволить купить стойки в круг и не вздрогнуть». Тут, правда, стоит учесть, что с расходниками проблем нет, а вот с запчастями проблемы есть, особенно в регионах. В отзывах владельцы ворчат, что все на заказ и зачастую – из Европы, а аналогов нет, ну или почти нет. В результате сроки поставки на заказ, сами понимаете, могут получиться очень разными, и решение пустяковой проблемы может затянуться достаточно надолго.

Тем не менее в отзывах постоянно звучит мысль, что нет более оптимального автомобиля по соотношению цены и потребительских качеств, чем Форд Мондео Mk5. Приверженцы других марок могут назвать эти утверждения спорными, но, согласитесь, определенные основания для них все же имеются.