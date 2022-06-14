Chevrolet готовится к скорому дебюту Blazer EV: первое фото конкурента Ford Mustang Mach-E

Марка Chevrolet принадлежит концерну General Motors, который продолжает придерживаться пути «озеленения» своих брендов: уже к 2025 году он планирует вывести на рынок не менее тридцати новых электромобилей. Ещё в октябре прошлого года стало известно, что полностью электрические версии появятся у кроссоверов Chevrolet Equinox и Blazer. Первые изображения Equinox EV были опубликованы в январе этого года, а в марте появился первый видеотизер Blazer EV. Теперь же производитель показал первый снимок «зелёного» Блейзера.



Напомним, продажи среднеразмерного кроссовера Chevrolet Blazer стартовали в США в 2019 году. По итогам «ковидного» 2020-го американцы купили 94 599 машин, а в 2021-ом был зафиксирован «минус»: модель разошлась тиражом в 70 325 единиц, что на 25,7% меньше. В текущем году у SUV пока тоже отрицательная динамика: в первом квартале 2022-го дилеры реализовали 18 808 экземпляров, что на 2,4% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Очевидно, регулярные обновления не особо помогают увеличить интерес к кроссоверу, но, возможно, это получится у электрической версии.



На фото: Chevrolet Blazer EV

Chevrolet официально представит Blazer EV в следующем месяце, 18 июля, а на рынок США новинка выйдет весной 2023 года. Ранее уже сообщалось, что «электрокросс» окажется «заряженным» спортивным SUV с прибавкой в виде литер SS к названию. Это ещё раз подтвердил новый официальный снимок – на заглушке, которая находится на месте традиционной решётки радиатора, можно увидеть соответствующий шильдик красного цвета.



Судя по фото, электрическая версия Chevrolet Blazer получит ряд отличий от вариантов с ДВС. Так, у «зелёного» кроссовера иная светодиодная головная оптика, фары соединены между собой светящейся полосой, в центре которой находится подсвеченный логотип в виде галстука-бабочки. Кроме того, SUV получил иное оформление переднего бампера с интегрированными воздухозаборниками. В углублении на переднем крыле спрятан порт для зарядки (его мы видели ещё в марте). Корму новинки производитель пока не показал.



На фото: порт для зарядки Chevrolet Blazer EV

Также Chevrolet пока что держит в секрете интерьер будущего электрического кроссовера. Предполагается, что у Blazer EV будет виртуальная приборная панель и крупный тачскрин современной информационно-развлекательной системы.

Не раскрыты и технические характеристики новинки, вероятно, их обнародуют в ходе дебюта кроссовера. По предварительным данным, у Blazer EV запас хода на одной зарядке будет варьироваться в диапазоне от 402 до 482 километров. В зарубежных СМИ предполагают, что конкурентом электрического Блейзера может стать Ford Mustang Mach-E. Напомним, в версии GT его двухмоторная силовая установка выдаёт 487 л.с., а её максимальный крутящий момент равен 814 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) ему нужно 3,7 секунды.



На фото: Chevrolet Blazer RS 1 / 3 На фото: Chevrolet Blazer RS 2 / 3 На фото: Chevrolet Blazer RS 3 / 3

О ценнике Chevrolet Blazer EV станет известно позднее. Отметим, стоимость актуального «обычного» Блейзера на домашнем рынке стартует с отметки 33 400 долларов. В его моторную линейку входят два бензиновых двигателя – 2,0-литровая «турбочетвёрка» (231 л.с., 350 Нм) и атмосферный V6 объёмом 3,6 литра (312 л.с., 366 Нм). Оба работают в паре с девятиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод — передний или полный.

