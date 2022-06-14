Новинки ×
  • Chevrolet готовится к скорому дебюту Blazer EV: первое фото конкурента Ford Mustang Mach-E

Chevrolet готовится к скорому дебюту Blazer EV: первое фото конкурента Ford Mustang Mach-E

14.06.2022 41 0 0

Американская компания объявила дату официальной презентации своей очередной «батарейной» новинки – 18 июля текущего года.

 

Марка Chevrolet принадлежит концерну General Motors, который продолжает придерживаться пути «озеленения» своих брендов: уже к 2025 году он планирует вывести на рынок не менее тридцати новых электромобилей. Ещё в октябре прошлого года стало известно, что полностью электрические версии появятся у кроссоверов Chevrolet Equinox и Blazer. Первые изображения Equinox EV были опубликованы в январе этого года, а в марте появился первый видеотизер Blazer EV. Теперь же производитель показал первый снимок «зелёного» Блейзера.

Напомним, продажи среднеразмерного кроссовера Chevrolet Blazer стартовали в США в 2019 году. По итогам «ковидного» 2020-го американцы купили 94 599 машин, а в 2021-ом был зафиксирован «минус»: модель разошлась тиражом в 70 325 единиц, что на 25,7% меньше. В текущем году у SUV пока тоже отрицательная динамика: в первом квартале 2022-го дилеры реализовали 18 808 экземпляров, что на 2,4% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Очевидно, регулярные обновления не особо помогают увеличить интерес к кроссоверу, но, возможно, это получится у электрической версии.

На фото: Chevrolet Blazer EV

Chevrolet официально представит Blazer EV в следующем месяце, 18 июля, а на рынок США новинка выйдет весной 2023 года. Ранее уже сообщалось, что «электрокросс» окажется «заряженным» спортивным SUV с прибавкой в виде литер SS к названию. Это ещё раз подтвердил новый официальный снимок – на заглушке, которая находится на месте традиционной решётки радиатора, можно увидеть соответствующий шильдик красного цвета.

Судя по фото, электрическая версия Chevrolet Blazer получит ряд отличий от вариантов с ДВС. Так, у «зелёного» кроссовера иная светодиодная головная оптика, фары соединены между собой светящейся полосой, в центре которой находится подсвеченный логотип в виде галстука-бабочки. Кроме того, SUV получил иное оформление переднего бампера с интегрированными воздухозаборниками. В углублении на переднем крыле спрятан порт для зарядки (его мы видели ещё в марте). Корму новинки производитель пока не показал.

На фото: порт для зарядки Chevrolet Blazer EV

Также Chevrolet пока что держит в секрете интерьер будущего электрического кроссовера. Предполагается, что у Blazer EV будет виртуальная приборная панель и крупный тачскрин современной информационно-развлекательной системы.

Не раскрыты и технические характеристики новинки, вероятно, их обнародуют в ходе дебюта кроссовера. По предварительным данным, у Blazer EV запас хода на одной зарядке будет варьироваться в диапазоне от 402 до 482 километров. В зарубежных СМИ предполагают, что конкурентом электрического Блейзера может стать Ford Mustang Mach-E. Напомним, в версии GT его двухмоторная силовая установка выдаёт 487 л.с., а её максимальный крутящий момент равен 814 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) ему нужно 3,7 секунды.

На фото: Chevrolet Blazer RS
1 / 3
На фото: Chevrolet Blazer RS
2 / 3
На фото: Chevrolet Blazer RS
3 / 3

О ценнике Chevrolet Blazer EV станет известно позднее. Отметим, стоимость актуального «обычного» Блейзера на домашнем рынке стартует с отметки 33 400 долларов. В его моторную линейку входят два бензиновых двигателя – 2,0-литровая «турбочетвёрка» (231 л.с., 350 Нм) и атмосферный V6 объёмом 3,6 литра (312 л.с., 366 Нм). Оба работают в паре с девятиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод — передний или полный.

кроссовер авторынок новинки Chevrolet Chevrolet Blazer

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Запрет на регистрацию: стоит ли покупать машину с ним и можно ли его снять Иногда в продаже можно увидеть заманчиво дешевые автомобили, в описании которых содержится важная фраза: «запрет на регистрационные действия». Что это такое, можно ли от него избавиться и че... 1203 0 0 13.06.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Citroen C-Crosser Citroёn C-Crosser – автомобиль уникальный. С одной стороны, если у нас «французов» за что-то и любили, так это за самобытный дизайн. Но у C-Crosser его практически нет: это клон Mitsubishi O... 3575 1 2 12.06.2022
Статьи / История Стретч, электрокар, дизель и трековый болид: необычные и неизвестные версии ВАЗ-1111 Ока Когда-то мы вспоминали историю разработки и особенности конструкции советско-российской микролитражки ВАЗ-1111﻿ Ока, а также разбирали детально пять причин, за которые её любили и н... 1655 2 3 11.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 25852 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11933 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 11567 12 44 29.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings