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  • Американский Chevrolet Blazer опять обновлён: внезапный икс-фейс и «телик» побольше

Американский Chevrolet Blazer опять обновлён: внезапный икс-фейс и «телик» побольше

08.02.2022 417 0 0

Менее года прошло с предыдущего обновления американской версии кроссовера Chevrolet Blazer, но GM решила ещё раз поиграть с его внешностью и оснащением, чтобы модель, наконец, стала хитом.

 

Имя Blazer, известное в России по рамным среднеразмерным внедорожникам из прошлого века, теперь принадлежит кроссоверу с несущем кузовом, который производится в Мексике и в Китае, причём китайский вариант заметно отличается от мексиканского. Кроссоверы мексиканской сборки с 2019 года продаются в США, но больших успехов на домашнем рынке новый Blazer пока не добился: в 2021 году, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 70 325 шт., на 26% меньше, чем в 2020-м. Для сравнения скажем, что Toyota RAV4 в прошлом году разошёлся в США тиражом 407 739 шт. (-5%), Honda CR-V — 361 271 шт. (+8%), Nissan Rogue (он же X-Trail) — 285 602 шт. (+25%).

Проблема в том, что в гамме Chevrolet есть чуть более компактный и доступный кроссовер Equinox (в 2021 году продано 165 323 шт.), который ближе к вышеперечисленным лидерам рынка: все они по американским меркам считаются компактными и Blazer с габаритной длиной 4862 мм и колёсной базой 2863 мм — тоже, потому что до полноценного «мидсайза» вроде Ford Explorer он не дорос. Получается, что Blazer как бы застрял между классами и это несколько тормозит его продажи, но GM не сдаётся и к 2023 модельному году приготовила для него очередной апгрейд.

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Смешно сказать, но к предку Blazer прилепили изрядно потасканных на моделях Lada и Mitsubishi икс-фейс с характерными хромированными загогулинами. Заодно слегка изменились гнёзда противотуманок и контур радиаторной решётки. Задние фонари получили новую витеиватую светодиодную начинку. Кроме того, доступны новые варианты колёсных дисков (18-, 20- и 21-дюймовые) и новые цвета окраски.

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Главное и, по сути, единственное изменение в салоне — базовый 10-дюймовый экран мультимедийной системы вместо прежнего 8-дюймового. Вдобавок расширена доступность некоторых значимых опций: получить беспроводную зарядку для смартфона и адаптивный круиз-контроль теперь можно в любой комплектации.

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Изменений по части техники нет — её перетряхнули в рамках прошлогоднего обновления. Chevrolet Blazer 2023 модельного года будет по-прежнему доступен с двумя бензиновыми двигателями на выбор — 2,0-литровой «турбочетвёркой» (231 л.с., 350 Нм) либо 3,6-литровым атмосферным V6 (312 л.с., 366 Нм), оба идут в комплекте с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод — передний либо полный, причём в комплектации RS мощность на задние колёса отбирают две индивидуальные муфты, как у родственного Cadillac XT5.

У американских дилеров Chevrolet Blazer 2023 модельного года появится ближайшим летом, цены пока не объявлены. В России эта модель сейчас официально не представлена.

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