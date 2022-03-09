GM анонсировала электрический спортивный кроссовер Chevrolet Blazer EV SS

Батарейный кроссовер появится в продаже весной 2023 года, но его официальная премьера состоится уже в этом году.

К 2035 году корпорация General Motors хочет полностью избавиться от моделей с ДВС в легковом сегменте, а к 2025 году выведет на рынок не менее тридцати новых электромобилей. Батарейные версии кроссоверов Chevrolet Equinox и Chevrolet Blazer президент GM Марк Ройсс анонсировал ещё в октябре прошлого года. В январе корпорация опубликовала первые изображения Equinox EV: он поступит в продажу осенью 2023 года и в базовой комплектации будет стоить около 30 тысяч долларов.

В свою очередь Blazer EV поступит в продажу весной 2023 года, однако до сегодняшнего дня GM его не показывала даже на тизерах. Теперь опубликован видеотизер, из которого, честно говоря, понять что-либо о внешности невозможно, но важнее другое — в тизере заявлен не просто Blazer EV, а спортивный Blazer EV SS.﻿

Литерами SS (Super Sport) в линейке Chevrolet традиционно обозначаются мощные версии легковушек и спорткара Camaro, а в 2006 году буквами SS пометили топ-версию рамного внедорожника TrailBlazer с 400-сильным мотором V8 для американского рынка. С тех пор версий SS у внедорожников и кроссоверов Chevrolet не было. Современный TrailBlazer — это вообще недорогой субкомпактный паркетник, у которого вряд ли когда-нибудь появится спортивная версия.



Американский бензиновый Chevrolet Blazer 2023 модельного года.

Blazer в прошлом тоже был рамным внедорожником, а сегодня это среднеразмерный кроссовер с несущим кузовом и довольно эффектным дизайном в духе купе Camaro. С бензиновыми моторами современный Blazer продаётся в США неважно (причины мы разбирали в заметке, посвящённой недавнему рестайлингу кроссовера), а вот электрический Blazer EV вполне может стать хитом и составить конкуренцию Tesla Model Y. Спортивная версия SS наверняка привлечёт к новинке дополнительное внимание.



Увы, технические детали Blazer EV SS пока засекречены, но ожидается, что в основу этой модели ляжет кроссоверная версия платформы Ultium с двумя электромоторами и полным приводом. Эта же платформа лежит, например, в основе более крупного кроссовера Cadillac Lyriq, но он пока представлен только в заднеприводном варианте. Базовая версия Blazer EV тоже наверняка будет иметь один мотор и задний привод.

