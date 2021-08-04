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Первый «зелёный» кроссовер бренда: Cadillac начнёт принимать заказы на Lyriq этой осенью

04.08.2021 129 0 1

Живые продажи электрического кроссовера американского бренда начнутся на домашнем рынке в начале следующего года.

 

О Cadillac Lyriq ничего не было слышно с весны 2021-го. Напомним, американский бренд опубликовал первый тизер «зелёного» паркетника в марте 2020-го, тогда же прошла презентация новой платформы, которую концерн General Motors разработал для своих электромобилей. Предполагалось, что новинка дебютирует в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, но этому помешал ковид. В итоге премьеру пришлось отложить: Cadillac рассекретил «электропаркетник» Lyriq в статусе концепта только в начале августа прошлого года, а серийную версию показал в апреле 2021-го.

На фото: Cadillac Lyriq

С тех пор о новинке ничего не было слышно. Свежие данные появились только теперь, в отчёте концерна GM о доходах за второй квартал 2021 года, адресованном акционерам. Сообщается, что дилеры бренда в США начнут принимать заказы на новинку через полтора месяца, 18 сентября. Живые продажи «электрокроссоверов» Cadillac Lyriq стартуют в начале 2022 года.

Напомним, серийная версия первого «зелёного» кроссовера Cadillac мало чем отличается от концепта. Товарный паркетник получил обычные боковые зеркала вместо камер на передних дверях, кроме того, переднюю часть Lyriq украсили большим количеством хромированных деталей, заглушка на месте традиционной радиаторной решётки «переехала» без изменений. Корма тоже почти не изменилась, за исключением нижней части заднего бампера. У базовой версии 20-дюймовые колёса, а за доплату доступны 22-дюймовые.

Салон тоже остался почти таким же, как и у прошлогоднего концепта: как Kolesa.ru отмечал ранее, в компании решили сохранить панорамный 33-дюймовый виртуальный щиток приборов, а также деревянные вставки с лазерной гравировкой, подсвеченные светодиодами. Хотя кресла, коврики и педали всё-таки сделали на вид более традиционными. Объём багажника варьируется в диапазоне от 793 до 1723 литров, салон рассчитан на пятерых седоков.

В ходе презентации компания рассказала только об одной заднеприводной модификации Lyriq. Единственный электромотор выдаёт максимальные 346 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Ёмкость батареи составляет 100 кВт*ч, а запаса хода на одной зарядке хватит на 483 км пути (расчёт вели по циклу EPA). От экспресс-терминалов можно всего за полчаса зарядить аккумулятор, чтобы хватило на 314 км. Позже появится полноприводная версия кроссовера.

Напомним, Lyriq базируется на новой модульной электромобильной платформе Ultium: она же лежит в основе дебютировавших ранее пикапа и внедорожника GMC Hummer EV. Расстояние между осями у паркетника Cadillac равно 3094 мм, длина – 4996 мм, ширина – 1977 мм, а высота – 1623 мм. Снаряженная масса в базовой комплектации составляет 2545 кг.

Производство Cadillac Lyriq наладили на заводе в городе Спринг-Хилл (штат Теннесси, США), его переоборудование концерну GM обошлось в пару миллиардов долларов. Рядом строится второе «батарейное» предприятие в рамках партнёрства с LG, первая площадка расположена в Лордстауне (штат Огайо).

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