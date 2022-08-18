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  • Acura Precision EV: предвестник нового кроссовера, который станет близнецом Honda Prologue

Acura Precision EV: предвестник нового кроссовера, который станет близнецом Honda Prologue

18.08.2022 54 0 0

Пока что SUV японского бренда представлен в статусе концепта. Серийный электрический паркетник, созданный на его основе, появится в 2024 году.

 

Марка Acura принадлежит японской компании Honda. Ранее в Акуре объявили о своих планах по «озеленению» модельного ряда: предполагается, что полный переход на электромобили в США произойдёт в конце следующего десятилетия (ближе к 2040 году). При этом в структуре продаж в Штатах уже к 2030-му на долю таких машин должно приходиться 50%. Первой «электричкой» Acura станет кроссовер, он уже находится в разработке.

На фото: концепт Acura Precision EV

Пока что производитель подготовил концептуальный электрический SUV, которому дали название Precision EV (в переводе с английского «точность», «меткость»). В компании отметили, что он призван продемонстрировать «будущее дизайна Acura». Предполагается, что этот шоу-кар впоследствии ляжет в основу серийного кроссовера, который станет первым электрокаром бренда.

Концептуальный SUV Acura имеет довольно острые черты при общей визуальной сглаженности линий кузова. У кроссовера «выпирающий нос», большую часть которого занимает заглушка в форме пятиугольной фирменной решётки радиатора. Она имеет синюю подсветку и рисунок в виде стремящихся к логотипу бренда ромбовидных кристаллов. Знак марки – буква «A» – тоже подсвечивается.

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По бокам от заглушки находятся фары в виде небольших треугольников, из которых в сторону центра тянутся узкие полоски. «Противотуманки» в нижней части переднего бампера оформлены в виде россыпи светящихся элементов, ниже по центру располагается небольшой воздухозаборник. В стиле головной оптики оформлены и задние фонари: из заходящих на крылья треугольников выходят узкие полосы, стремящиеся к логотипу в центре. Ещё сзади имеется два «ушка», визуально они являются продолжением крыши. Шоу-кар Precision EV получил колёсные диски размером 23 дюйма.

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Интерьер оформлен в минималистичном стиле. Acura Precision EV оснастили спортивным «сплюснутым» рулём, который по форме скорее напоминает бабочку, за ним располагается сравнительно небольшой изогнутый дисплей, выполняющий роль виртуальной «приборки». В центре передней панели находится полупрозрачный экран мультимедийной системы, находящийся под небольшим углом к водителю.

Автомобиль имеет несколько режимов, в том числе автономного вождения, при котором руль прячется внутрь панели, появляется холодная синяя подсветка, а на экранах информационно-развлекательной системы и «приборки» отображается «подводная графика». Для отделки салона концептуального паркетника Acura использовала экологически чистые материалы, речь идёт в том числе об элементах, созданных из специальной древесины, переработанного пластика, акрила и алюминия.

Информации о технике концепта пока нет. Известно, что серийный электрический паркетник, созданный по мотивам Acura Precision EV, появится в 2024 году. Его ближайшим родственником станет пока что не представленный электрический кроссовер Honda Prologue. Его внешность была рассекречена на скетче в мае текущего года. В основу этих автомобилей ляжет платформа и тяговые батареи Ultium (в рамках соглашения с американским концерном GM).

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