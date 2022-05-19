Раскрыта внешность кроссовера Honda Prologue, сделанного вместе с GM

Еще в 2020-м Хонда вступила в альянс с концерном General Motors. Согласно договоренности, американцы разработают для японской компании пару электрических кроссов – их будут выпускать под брендами Honda и Acura, модели предназначены для Северной Америки. От GM электрокарам достанутся платформа и тяговые аккумуляторы Ultium. Прочие технические подробности пока не раскрываются, зато известно, как будет выглядеть паркетник Honda – модель назвали Prologue, и ее дизайн уже утвержден.

Объявлено, что облик электрокросса разработан американской студией Хонды в сотрудничестве с командой дизайнеров компании из Японии. Судя по единственному на данный момент официальному скетчу, кузов у Prologue оригинальный, на «электрички» Chevrolet или Cadillac кросс не похож. Особенности экстерьера – сросшиеся с черной заглушкой узкие фары с диодными полосками ходовых огней, зеркала на отдельных ножках и довольно внушительный неокрашенный обвес. К слову, представитель американского офиса Honda заявил, что дилеры «в восторге» от Prologue.

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На рынок электрический паркетник выйдет в начале 2024 года. Отметим, на данный момент в Штатах нет ни одной полностью «зеленой» модели Honda. Впрочем, Prologue – это только первая ласточка: в 2026-м компания намерена наладить производство массовых электрокаров на собственной «тележке» e:Architecture.



Между тем в ожидании светлого «электрического» будущего Honda не забывает и о «традиционных» моделях. Так, совсем скоро дебютирую кроссовер CR-V нового поколения и младший паркетник ZR-V (он же HR-V в США).