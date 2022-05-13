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Кроссовер Honda CR-V нового поколения: теперь живьём

13.05.2022 353 0 0

Вместе с фото слили и первые характеристики: оказалось, что «шестой» паркетник крупнее предшественника. Кроме того, после смены поколений марка расширит географию продаж трехрядного варианта.

 

Патентное изображение кросса Honda CR-V новой, шестой по счету, генерации выложили в Сеть еще минувшей зимой. А теперь в базу минпрома КНР внесли фотографии реальной машины. Предыдущий паркетник для Поднебесной от глобальной модели в плане дизайна практически ничем не отличается, стало быть, и свежий «мировой» CR-V будет таким же.

Новый кроссовер выглядит солиднее предшественника: модели достались узкие фары, пронзенные хромированной плашкой; радиаторная решетка стала больше, а наружные зеркала установили на отдельных ножках. При этом CR-V сохранил фирменные L-образные задние фонари.

Согласно документам китайского сертификационного органа, новый паркетник заметно крупнее предшественника: длина составляет 4703 мм, что на 82 мм больше по сравнению с прежним местным SUV, в ширину модель прибавила 11 мм (теперь 1866 мм), колесная база увеличена на 40 мм до 2701 мм. И лишь высота выросла всего на 1 мм (1680 мм). А еще китайцам предложат семиместный Honda CR-V. Трехрядное исполнение есть и у модели предыдущей генерации, но такой кроссовер представлен в основном в Юго-Восточной Азии.

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Двигатель пока заявлен один – бензиновая «турбочетверка» L15BZ 1.5 мощностью 193 л.с. Полуторалитровый турбомотор с аналогичной отдачей есть и у прежнего кроссовера, только он носит индекс L15BL.

Премьеру Honda CR-V нового поколения справит до конца текущего года.

Уходящий кроссовер Honda CR-V
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Уходящий кроссовер Honda CR-V
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Уходящий кроссовер Honda CR-V
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Уходящий кроссовер Honda CR-V
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Напомним, нынешний кроссовер в строю с 2016-го, рестайлинг он пережил в 2019-м. Паркетник шестой генерации на российском рынке не появится, причем решение свернуть продажи своих автомобилей в РФ марка приняла еще до известных событий.

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