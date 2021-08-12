Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и философию? Азия против Европы, атмосферник против турбо, вариатор против гидромеханики, передний привод против полного. В конце концов просто интересно узнать, что же мы потеряем со скорым уходом Хонды с российского рынка и приобретем с активным наступлением Опеля.

Как вы, быть может, слышали, японская компания с 2022 года прекращает продавать автомобили в России. Останутся только мотоциклы и садовая техника. А вот Opel, перебравшись в стан глобального концерна Stellantis, наоборот наращивает обороты в России. К зиме в России должен появиться обновленный Grandland, который наверняка будет дороже, так что самое время присмотреться к нынешнему поколению. Или поторопиться с покупкой CR-V. По слухам, складские запасы хондовского кроссовера иссякнут к началу 2022 года.



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Простор и багажник

Японская модель – переросток класса и длиннее Опеля: 4586 мм против 4477 мм, а вот колесная база, по которой косвенно можно судить о размерах салона, больше у немецкой машины (2675 против 2600 мм). Кто же просторнее? Honda, причем радикально! Японцы всегда мастерски распоряжаются пространством в салоне. Вот и CR-V очень щедра на объем по всем направлениям, и это немедленно формирует первое впечатление. Сиденья по-американски широкие, диапазон регулировок солиден. И за рослым водителем усаживаешься без малейшего стеснения, и центрального тоннеля тут практически нет.

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Opel же скорее ставит во главу угла уют, но если в вас больше 180 см, запаса по диапазону продольного перемещения почти не останется. Может быть, потому что если бы сиденье сдвигалось еще дальше, то заднему пассажиру пространства для ног не осталось бы совсем? Ведь и без того рослому удобно усесться во втором ряду проблематично. Остается довольствоваться обогревом задних сидений и прятаться от солнца за выдвижными шторками. В Хонде обо всем этом остается только мечтать.

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Те миллиметры, на которые Хонда обыгрывает Опель по длине, японцы пустили на багажник. Формально его объем 522 против 514 л, но по факту багажное отделение в CR-V существенно больше. Спинки второго ряда падают в салон одним движением ручек и образуют ровную площадку, длины которой хватит даже для организации спального места для двоих взрослых.

Honda CR-V

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В Опеле на ночлег не остановишься, зато предусмотрены боковые ниши для мелочей, кольца и крючки для крепления сетки и фиксации груза, подсветка и розетка на 12 вольт. Удачно организовано пространство под фальшполом. Очень понравилось, что фальшпол можно закрепить в поднятом положении на подпружиненных фиксаторах. Спинки сидений второго ряда тоже складываются в ровный пол из багажника. В общем, за простором – к Хонде, за порядком – к Опелю.

Opel Grandland X

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Отделка и оборудование

Бич Опеля – рояльный черный лак на консоли. Модно? Наверное. Практично? Увы – и царапается моментально, и представляет собой мечту детектива: отпечатки остаются при любом касании. С такой точки зрения Honda предпочтительнее. Хотя этому салону фактически уже пять лет, он по-прежнему интересен и не уступает Опелю в стиле, отделке и ощущении новизны. В обеих машинах жесткие пластики, но Honda изящно обыгрывает тему псевдодеревянными вставками, которые смотрятся просто отменно и не требуют постоянного ухода. Невозможно придраться и к качеству американской сборки. А вот Opel неидеальным сопряжением салонных панелей грешит.

Opel Grandland X Honda CR-V

Opel Grandland

К обзорности «немца» есть вопросы: мало того что стекло пятой двери невелико, хотелось бы и боковые зеркала побольше. Спасибо системе предупреждения о помехе в слепой зоне. Honda разобралась с обзорностью лучше – и зеркала тут крупные, и при включении поворотника на центральный монитор выводится картинка происходящих по правому борту событий.

Opel Grandland X

Opel Grandland X

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Вообще, в каждой машине есть приятные фишки, способные повлиять на выбор. У Грандленда это выдвижная секция подушки сиденья, благодаря которой ноги совсем не устают в дальней дороге. И да, у этих кожаных сидений опционно есть вентиляция! Отменно реализованы уплотнители дверей, благодаря которым пороги остаются чистыми после любой грязи. Форсунки стеклоомывателей встроены в поводки щеток стеклоочистителя, так что держать стекло в чистоте можно с минимальным расходом жидкости.

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В Хонде к вашим услугам – индуктивная зарядка для смартфонов и проекционный дисплей. Правда, решение это попахивает нафталином: выдвижное стекло с регулировкой по высоте в наши дни воспринимается как анахронизм. Но лучше, чем ничего! Интересно реализована функция складывания зеркал. Автоматически при выключении мотора они не складываются, приходится нажимать кнопку. Но даже если забыть это сделать, можно сложить зеркала с улицы. Просто проводишь пальцем по датчику бесключевого доступа на ручке еще раз – и запертая машина «прижимает уши». А еще в CR-V стоит навигация со встроенным Яндекс.Навигатором и Яндекс.Музыкой. Правда, быстродействие мультимедиа лучше у Опеля, к тому же тестовая Honda иногда отказывалась коннектиться с «яблочным» смартфоном.

Honda CR-V Honda CR-V

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В движении

Можно считать, нам повезло: на продаваемых у нас CR-V стоят атмосферники 2,0 и 2,4 мощностью 150 и 184 л.с. В Европе и США с недавних пор продаются исключительно гибрид и турбоверсия с мотором 1,5 л, выдающим 173 либо 193 л.с. На тест нам удалось раздобыть CR-V с топовым 184-сильным мотором, тогда как Opel доступен исключительно с 1,6-литровым 150-сильным турбо. Внимание, вопрос: кто же быстрее?

Opel! Cочетание турбомотора и шестиступенчатой гидромеханики Aisin великолепно: разгон напористый и наглый, так что уйти от потока нетрудно, и с обгонами со средних скоростей тоже проблем нет. Но в пробках надоедает нервная реакция на педаль газа, из-за которой поддерживать равномерную дистанцию до идущей впереди машины в плотном трафике непросто.

Opel Grandland X Honda CR-V

При параллельном старте Honda проигрывает в наборе сотни чуть больше корпуса, и разгон не такой драматичный. Здорово, что вариатор классно имитирует гидромеханику и не подвешивает обороты двигателя в узком, наиболее эффективном диапазоне. Эластичности атмосферника хватает, но все же управление тягой становится приятным лишь по достижении 2500 оборотов.

На бумаге Grandland X обещает средний расход в 7,3 л, а CR-V – 7,8 л на сотню. Конечно, реальный расход обоих выше на литр-полтора, но соотношение сохраняется, и в целом картина такая: CR-V 2,4 прожорливее и медленнее турбированного Грандленда.

Opel – технический клон Peugeot 3008, базирующийся на платформе EMP2, а это исключительно передний привод с МакФерсоном спереди и упругой поперечной балкой сзади. CR-V в России – только полноприводная.

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Несмотря на французскую тележку, настроен Grandland Х по немецким канонам и едет плотно, даже жестко. В результате на плохой дороге приходится серьезно сбрасывать скорость. Лежачих полицейских машина проходит с передачей ударных ускорений членам экипажа даже на скорости 20-25 км/ч. Не сбросите – получите пробой подвески. Зато управляемость очень хороша. Ни раскачки, ни рысканий, ни кренов. И шумоизоляция на очень хорошем уровне, на крейсерской скорости в салон не проникает дорожный шум. Разве что мотор голосит в кик-дауне.

Претензий к траекторной устойчивости CR-V нет, крены в виражах невелики, поворачиваемость близка к нейтральной. Все окей, но без огонька. Подвеска беззвучно отрабатывает неровности. Мелкие и средние неровности, лежачие полицейские воспринимаются без дискомфорта. Вибраций на руле нет. Хорошо! А вот уровень шума относительно Опеля высоковат. Дорожный фон явно пробивается в салон уже на 50 км/ч, аэродинамический – на 80-90 км/ч, работа двигателя слышна с холостых оборотов, а при активном «педалировании» он доминирует.

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В общем, если любите тишину и водить активно, Opel – отличный вариант. За плавностью хода, приятной в дальних марш-бросках, идите к Хонде.

Покупка и обслуживание

Обе машины не локализованы. Honda CR-V собрана в Северной Америке, Opel Grandland X поставляют из немецкого Айзенаха. Отсюда и экспортные цены: «верхняя» комплектация Опеля стоит 2 549 000 рублей. Недешево. Но у Хонды с отметки 2 524 900 прайс-лист только начинается, а исполнения с двигателем 2,4 оцениваются в 2 939 900-3 254 900 рублей.

Первое и главное, что следует учесть при выборе не самой массовой модели – ограниченное количество дилеров. В Москве и Санкт-Петербурге, конечно, проблем не почувствуете. В официальной столице у Хонды девять центров, в северной – три. Opel завел по четыре и три представителя соответственно. А вот в масштабах страны на фоне рыночных марок всё не так радужно. Opel успел обзавестись по всей стране пока только 14 дилерами. Из них половина, как написано выше, в Москве и Питере. Остальных можно пересчитать по пальцам: сервис найдете в Нижневартовске, Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Рязани, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Если ни один из этих городов к вам не близок, нужно очень любить Opel, чтобы его купить.

У Хонды 39 техцентров. Самый восточный в Иркутске, есть дилеры в Калининграде (самый западный), Ставрополе и Краснодаре (самые южные). А вот севернее Петербурга – никого. Неплохо охвачены области к югу и востоку от Москвы. Обслужить Хонду можно в Ярославле, Иваново, Нижнем Новгороде, Рязани и Туле.

А что будет, когда Honda покинет российский рынок? Сервисная поддержка, в том числе гарантийная, разумеется, останется. С таким уже сталкивались владельцы Опелей и Фордов – и никакой катастрофы не произошло. Тем более, автомобильные дилеры Хонды уже привыкли существовать на особом положении. Вот уже несколько лет они сами выкупают машины у завода и занимаются поставками.

Общие гарантийные условия у обеих марок одинаковые: 3 года или 100 000 км пробега. Однако Honda придерживается привычных интервалов в 15 000 км (или раз в год). А вот стоимость сильно разнится – от примерно 13-15 тысяч рублей за базовое ТО до 30-40 тысяч за обслуживание с заменой масла в вариаторе (каждые 45 000 км), топливного фильтра (каждые 90 000 км) или иридиевых свечей зажигания (каждые 120 000 км).

Opel тоже прописывает визиты раз в год, но раз в 10 000 км. Разброс цен меньше: от 15 до 25 тысяч в зависимости от программы конкретного ТО. За условные 100 000 км пробега набежит плюс-минус та же сумма, что и у Хонды.

Правда, есть один нюанс для тех, кто любит заботиться о своей машине сверх прописанной заводом программы. Такие автомобилисты полагают (и совершенно справедливо!), что в городских условиях масло не выхаживает 15 000 км с сохранением всех своих свойств. И меняют его вдвое чаще, каждые 7000-8000 км. В случае с CR-V придется ездить на дополнительные промежуточные обслуживания. Пускай не к дилеру, но это всё равно лишние траты. А вот с интервалом 10 000 км для Грандленда можно более частой заменой не заморачиваться. И на круг выйдет экономия на пресловутых дополнительных заменах масла. Так что для кого-то меньший межсервисный интервал Опеля – это благо.

Что с надежностью?

Поспорить с японской надежностью сложно. А на «российской» CR-V к тому же стоят атмосферные моторы 2,0 (R20A) и 2,4 (K24Z). Проблемы с ними могут возникнуть, только если лить некачественный бензин, неподходящее масло, да ещё и редко менять его. Ну разве что после 100 000-120 000 км на моторе 2,4 может проявиться повышенный расход масла из-за залегания колец. Двигатели, кстати, рассчитаны на бензин АИ-92, но мы бы всё-таки рекомендовали использовать АИ-95 – так спокойнее. Вариаторы на Хонде тоже славятся хорошей ходимостью. По опыту владельцев до 200 000 км машина не должна доставить серьезных хлопот.

Grandland предлагает только турбированный агрегат 1,6 мощностью 150 л.с. Это семейство моторов EP6 или Prince совместной разработки с BMW. Появившись в конце 2000-х, оно отметилось массой детских болячек. Масложор и переборка головки блока требовались порой уже на 60-80 тысячах км. Теперь, после многочисленных модернизаций, двигатели вышли на приличный уровень надёжности по меркам современных наддувных моторов. Но в России всё равно больше доверяют атмосферникам.

Зато коробка на Опеле предпочтительнее – «шестиступка» Aisin. Вариаторы Хонды хотя и надёжны, но, как ни крути, остаётся их конструктивная фобия пробуксовок и ударных нагрузок, к которым гидромеханика более толерантна. По сервису тут паритет: обеим АКП положена замена масла раз в 60, край 80 тысяч километров.

Напоследок стоит вспомнить о том, что в один прекрасный день машину нужно будет продавать. И тут конкурировать с «японкой» будет очень и очень непросто.