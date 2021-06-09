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  • Обновлённый Opel Grandland: без «икса», но с ночным видением и матричными фарами

Обновлённый Opel Grandland: без «икса», но с ночным видением и матричными фарами

09.06.2021 143 0 0

Флагманский SUV марки Opel получил новое фирменное лицо, цифровую панель приборов и расширенный список электронных ассистентов водителя.

 

Кроссовер Grandland X дебютировал в 2017 году, когда марка Opel только-только вошла в состав французской Groupe PSA (ныне Stellantis), и оказался типичным продуктом переходного периода — его дизайн разрабатывался ещё по джи-эмовским канонам (отсюда очень консервативный интерьер), а вот платформу автомобиль получил уже французскую, EMP2.

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Хитом на европейском рынке Grandland X не стал, но назвать его середнячком вполне можно: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 71 680 экземпляров. Это сильно меньше, чем у лидеров сегмента компактных кроссоверов (VW Tiguan – 176 288 шт., Nissan Qashqai — 135 829 шт., Peugeot 3008 — 125 440 шт.), но больше, чем у таких достойных моделей как Kia Sportage (69 016 шт.), Renault Kadjar (63 685 шт.) и Jeep Compass (47 312 шт.).

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Плановый рестайлинг избавил Grandland от бессмысленной буквы Х в названии и подтянул стилистику автомобиля к новому фирменному стилю Opel Visor. Выглядит теперь Grandland лаконичнее и современнее, особенно внутри, где старомодная джи-эмовская передняя панель уступила место новой, почти точно такой же, как у кроссовера Mokka второго поколения. Виртуальный щиток приборов (до 12 дюймов) плавно перетекает в чуть повёрнутый на водителя экран мультимедийной системы (до 10 дюймов), но руль, дверные карты, низ центральной консоли и ортопедические передние сиденья остались прежними.

Передок кроссовера полностью перекроен: здесь новый бампер с закамуфлированными в сеточку противотуманками и визуально единая глянцевая панель, накрывающая фары и фальшрадиаторную решётку. Сами фары теперь в дорогих версиях матричные, в каждой установлено по 84 светодиода, которые загораются и выключаются по команде электроники, чтобы не ослеплять водителей встречных машин и подсвечивать, когда нужно, повороты. Корма, судя по отсутствию полноценных фотографий, не изменилась, но на багажной двери теперь имеется крупная рельефная надпись Grandland.

В числе электронных ассистентов водителя немецкого кроссовера появилась довольно диковинная в этом сегменте система ночного видения на базе инфракрасной камеры, которая видит людей и животных на расстоянии 100 м и выводит их изображения на экран. Расширен функционал адаптивного круиз-контроля, который работает вплоть до полной установки и следит за усталостью водителя. А ещё есть система распознавания дорожных знаков, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора и автопарковщик.

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Линейка двигателей обновлённого кроссовера пока не объявлена, но полноприводная plug-in гибридная версия мощностью 300 л.с. точно сохранится. Информацию по другим модификация компания Opel раскроет ближе к старту продаж, который в Европе состоится ближайшей осенью.

В России пока ещё продаётся дорестайлинговый Grandland X с единственным силовым агрегатом: 1,6-литровая бензиновая «турбочетвёрка» мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой гидромеханической АКП и передним приводом. Стоит такой автомобиль дорого — от 2 129 000 рублей. Неудивительно, что спрос пока гомеопатический — в прошлом году продано только 117 экземпляров, но для Опеля это не повод уводить модель с рынка, так что ждём обновлённый Grandland и, конечно же, анонсированную на этой неделе новую Астру.

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