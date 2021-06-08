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  • Гудбай, GM: первые фото Opel Astra нового поколения на французской платформе EMP2

Гудбай, GM: первые фото Opel Astra нового поколения на французской платформе EMP2

08.06.2021 421 1 1

В новом, шестом по счёту поколении Astra полностью утратит связи с General Motors и породнится с новыми Peugeot 308 и DS 4 из корпорации Stellantis. Одна из «розеточных» версий может превратиться в хот-хэтч с приставкой OPC.

 

Разработанное ещё под руководством GM пятое поколение Opel Astra (обозначается литерой K во внутризаводской хронологии) стремительно теряет покупателей: если в первый полный год продаж — 2016-й — в Европе, по данным ресурса CarSalesBase, было продано 250 410 экземпляров, то уже к 2018-му спрос сократился примерно вдвое, до 158 674 единиц. В ковидном 2020-м реализовано 70 550 единиц. С января по апрель текущего года Astra разошлась в Европе тиражом 19 790 шт., что на 12,1% меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Для сравнения скажем, что VW Golf за первые четыре месяца этого года привлёк 77 326 европейских покупателей (-7,7%), Skoda Octavia — 61 440 (+20,4%), Toyota Corolla — 49 152 (+7,4%), Ford Focus — 38 468 (-33,3%), Seat Leon — 33 288 (+7,2%), Renault Megane — 26 526 (+32%), Peugeot 308 — 25 775 (-6%), Kia Ceed — 22 193 (+6,5%).

Opel Astra уходящего поколения K
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Opel Astra уходящего поколения K
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Opel Astra уходящего поколения K
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С новой Astra (L) марка Opel надеется вернуть в лидеры европейского С-класса и, по данным немецкого журнала auto motor und sport, среди соплатформенных и соразмерных родственников на платформе EMP2 окажется самой драйверской. Немецкие коллеги полагают, что Astra может даже получить полноприводную версию OPC с plug-in гибридной силовой установкой мощностью 300 л.с. — на платформе EMP2 такая установка есть пока только у кроссоверов, в том числе у Opel Grandland X.

Opel Astra L получит спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой.

«Дежурная» линейка силовых агрегатов у новой Астры, скорее всего, будет такой же, как у нового Peugeot 308, то есть ожидаются две переднеприводные plug-in гибридные версии мощностью 180 и 225 л.с., чисто бензиновые с мотором 1.2 PureTech (110 либо 130 л.с.) и дизельная с мотором 1.5 BlueHdi (130 л..с.). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».

Официальный пресс-релиз принёс сегодня несколько фотографий фрагментов новой Астры. Как видно, дизайнерский тренд, заданный год назад кроссовером Opel Mokka второго поколения, полностью сохранён: светодиодно-глянцевый Opel Vizor на передке, крупные буквы названия модели на багажной двери, широкоформатное двухэкранное табло в салоне — но на сей раз с чётким изломом посередине, который позволил сильнее повернуть правый экран на водителя и таким образом усилить ощущение кокпита. Под правым экраном можно разглядеть «пианино» горячих клавиш. Кроме того, на Астре, судя по тизеру, дебютирует полностью новый дизайн трёхспицевого руля будущих Опелей.

Производиться новая Astra будет на головном заводе Opel в немецком Рюссельсхайме, продажи в Европе начнутся ближайшей осенью, а полноценная премьера, вероятно, состоится уже в ближайшие недели. Возвращение трёхдверки в гамму маловероятно, но универсал точно будет.

В апреле стало известно о том, что у новых Opel Astra и Peugeot 308 к 2023 году появятся полностью электрические версии, но под них, скорее всего, придётся подкатить совершенно новую платформу eVMP, так как EMP2 не рассчитана на размещение батарей большой ёмкости. Впрочем, в России электрическая Astra вряд ли появится, а вот с ДВС — очень даже может быть. Джи-эмовская Astra K в Россию официально не поставлялась из-за ограничений, наложенных GM в 2017 году при продаже компании Opel французской Groupe PSA (ныне Stellantis).

хэтчбек новинки Opel Opel Astra

 

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1 комментарий
08.06.2021 18:19
Bezerok

Будем ждать и у нас. Судя по тизерам реально постарались и машина действительно новая во всем. Очень крутой хэтч получится.

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