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Раскрыт кроссовер Honda ZR-V, и это не та модель, которую ждали

05.05.2022 415 0 2

Под новым именем будут продавать паркетник с дизайном, как у свежего американского HR-V. С заокеанским вариантом такой SUV, видимо, разделил и «тележку».

 

Индекс ZR-V компания Хонда зарегистрировала еще два года назад, а в последний раз о нем вспоминали минувшей осенью, когда марка готовилась к премьере некой новой модели в Индонезии. Прежде считалось, что это имя достанется компактному кроссу, который окажется на ступеньку ниже паркетника HR-V (он же Vezel на некоторых рынках), и что такую машину будут продавать в небогатых азиатских странах. Но Honda поступила иначе: индекс ZR-V присвоен кроссоверу для Китая, причем этот SUV мы уже видели – он представляет собой разновидность американского HR-V нового поколения (полностью пока не раскрыт).

Honda ZR-V

Напомним, предназначенный для Северной Америки кросс построен на той же платформе, что и последний Civic, тогда как адресованный  Японии, Юго-Восточной Азии и Европе HR-V/Vezel делит «тележку» с Honda Fit/Jazz. Видимо, ZR-V тоже сделан на платформе Сивика. Внешне китайский SUV отличается от американского лишь деталями: в частности, у него иные диски, выставленные напоказ патрубки выпускной системы (если это, конечно, не бутафория) и панорамная крыша вместо стандартного люка. Ну и отличия от «мирового» свежего HR-V – более массивные бамперы, свои решетка и фары, раздельные фонари и дополнительные окошки в задних стойках. Интерьер ZR-V еще не показали.

Honda ZR-V
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Honda ZR-V
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Honda ZR-V
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О технике паркетника для КНР тоже пока ни слова, но на багажной двери красуется шильдик 240 Turbo – такое обозначение носит «турбочетверка» 1.5 мощностью 182 л.с. (240 Нм), которая ставится на местный новый Civic.

Производство ZR-V наладят на заводе СП GAC Honda, на рынок кроссовер выйдет до конца текущего года. Отметим, у Хонды есть еще одно совместное предприятие в Китае – с компанией Dongfeng, и оно-то, скорее всего, будет выпускать «мировой» паркетник нового поколения (к слову, у прежнего кросса в КНР множество разновидностей).

Honda HR-V для Америки и кроссовер для Европы
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Honda HR-V для Америки и кроссовер для Европы
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Honda HR-V для Америки и кроссовер для Европы
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Honda HR-V для Америки и кроссовер для Европы
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Между тем свежий HR-V/Vezel уже присутствует в Поднебесной, но в виде электрокара, который позиционируют в качестве отдельной модели. Вернее, это две «электрички»: e:NS1 от Dongfeng Honda и e:NP1 от GAC Honda. Каждый кросс предложен в двух вариантах. Базовая версия комплектуется электромотором мощностью 182 л.с. (установлен на передней оси) и батареей емкостью 53,6 кВт*ч, второе исполнение имеет 204-сильный двигатель и батарею на 68,8 кВт*ч.

Электрокроссы Honda e:NP1 и e:NS1
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Электрокроссы Honda e:NP1 и e:NS1
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Электрокроссы Honda e:NP1 и e:NS1
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Электрокроссы Honda e:NP1 и e:NS1
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Что же касается шансов на появление Honda ZR-V в других странах, то они есть: такой кросс ждут, например, в Японии, где он, очевидно, будет на полступеньки выше HR-V/Vezel.

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