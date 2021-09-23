Honda анонсировала ещё один недорогой кроссовер: тот самый ZR-V?

Пару дней назад индонезийское подразделение Honda провело онлайн-презентацию трехрядного кроссовера BR-V второго поколения, который появится и в остальных странах Юго-Восточной Азии. Теперь же выяснилось, что марка готовит еще одну новую модель для этого региона: спрятанная под красным покрывалом машина мелькает в самом конце 14-минутного видео, посвященного «второму» BR-V. Название грядущей новинки не раскрывается, сегмент, к которому она относится, тоже не обозначен. Впрочем, судя по силуэту и рейлингам на крыше, это снова будет кроссовер. Отметим, паркетник получил головную оптику, чей диодный узор не похож на светодиодную же «подпись» других актуальных моделей Хонды.

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Некоторые азиатские профильные медиа считают, что новый кросс создан на базе свежего BR-V, который, в свою очередь, предположительно делит платформу с последними седаном и хэтчем Honda City. При этом будущий паркетник якобы строго пятиместный, тогда как Honda BR-V по умолчанию имеет семиместный салон.



Новому кроссу прочат имя ZR-V: этот индекс компания зарегистрировала еще в прошлом году. Правда, индийские СМИ полагают, что под именем ZR-V будут выпускать совсем другой паркетник – разработанный специально для их страны, длиной менее четырех метров (таким машинам в Индии положены налоговые льготы). Есть и другая версия: мол, кросс, засвеченный индонезийским офисом Хонды, поступит в продажу как новый WR-V, хотя нынешний кросс-хэтч, носящий этот индекс, в Индонезии не представлен (актуальная «пятидверка» доступна в той же Индии, Южной Америке и Африке).

Honda BR-V нового поколения 1 / 3 Honda BR-V нового поколения 2 / 3 Honda BR-V нового поколения 3 / 3

Иных подробностей о модели на данный момент нет. Скорее всего, полностью новый кросс раскроют уже в следующем году.



Что же касается BR-V второй генерации, который, возможно, стал донором для засвеченного SUV, то в Индонезии продажи этой модели стартуют в январе 2022-го. Там семиместный кроссовер предложат с безальтернативным четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 i-VTEC, выдающим 121 л.с. и 145 Нм, мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод только передний. Ориентировочная цена – от 260 000 000 местных рупий, что эквивалентно примерно 1 329 000 рублей по текущему курсу.

В России паркетник Honda BR-V никогда не продавали, да и вообще, новые автомобили марки нам уже не светят: со следующего года Хонда сворачивает это направление бизнеса в нашей стране.