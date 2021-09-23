Honda анонсировала ещё один недорогой кроссовер: тот самый ZR-V?

Пару дней назад индонезийское подразделение Honda провело онлайн-презентацию трехрядного кроссовера BR-V второго поколения, который появится и в остальных странах Юго-Восточной Азии. Теперь же выяснилось, что марка готовит еще одну новую модель для этого региона: спрятанная под красным покрывалом машина мелькает в самом конце 14-минутного видео, посвященного «второму» BR-V. Название грядущей новинки не раскрывается, сегмент, к которому она относится, тоже не обозначен. Впрочем, судя по силуэту и рейлингам на крыше, это снова будет кроссовер. Отметим, паркетник получил головную оптику, чей диодный узор не похож на светодиодную же «подпись» других актуальных моделей Хонды.
Некоторые азиатские профильные медиа считают, что новый кросс создан на базе свежего BR-V, который, в свою очередь, предположительно делит платформу с последними седаном и хэтчем Honda City. При этом будущий паркетник якобы строго пятиместный, тогда как Honda BR-V по умолчанию имеет семиместный салон.
Новому кроссу прочат имя ZR-V: этот индекс компания зарегистрировала еще в прошлом году. Правда, индийские СМИ полагают, что под именем ZR-V будут выпускать совсем другой паркетник – разработанный специально для их страны, длиной менее четырех метров (таким машинам в Индии положены налоговые льготы). Есть и другая версия: мол, кросс, засвеченный индонезийским офисом Хонды, поступит в продажу как новый WR-V, хотя нынешний кросс-хэтч, носящий этот индекс, в Индонезии не представлен (актуальная «пятидверка» доступна в той же Индии, Южной Америке и Африке).
Иных подробностей о модели на данный момент нет. Скорее всего, полностью новый кросс раскроют уже в следующем году.
Что же касается BR-V второй генерации, который, возможно, стал донором для засвеченного SUV, то в Индонезии продажи этой модели стартуют в январе 2022-го. Там семиместный кроссовер предложат с безальтернативным четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 i-VTEC, выдающим 121 л.с. и 145 Нм, мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод только передний. Ориентировочная цена – от 260 000 000 местных рупий, что эквивалентно примерно 1 329 000 рублей по текущему курсу.
В России паркетник Honda BR-V никогда не продавали, да и вообще, новые автомобили марки нам уже не светят: со следующего года Хонда сворачивает это направление бизнеса в нашей стране.
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