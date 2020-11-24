Они из джаза: хэтчбек Honda City составит компанию одноимённому бюджетному седану

В начале 80-х Honda City была модной молодёжной малолитражкой с коротким 3-дверным кузовом, но уже к середине 90-х была девальвирована до безликого седана и отправлена на выселки в страны третьего мира, где до сих пор и обретается. Нынешнее седьмое поколение City дебютировало ровно год назад в Тайланде в виде седана, а теперь свет увидел хэчтбек. Понадобился он для полноценной борьбы с Toyota Yaris и в связи с грядущей отставкой микровэна Fit/Jazz третьего поколения, на платформе которого построен, но пока что тайский Jazz по-прежнему продаётся и стоит дешевле свежеиспечённого хэтчбека City — от 555 000 и от 599 000 бат соответственно (1,4 млн и 1,5 млн рублей).

В Европе и Японии в прошлом году дебютировал абсолютно новый, «четвёртый» Jazz, но для развивающихся стран он слишком дорогой и высокотехнологичный — здесь японская марка будет продвигать модель City. Если бы в начале века Honda решилась на строительство завода в России, то сегодня и на нашем рынке была бы модель City — она составила бы конкуренцию локализованным Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, VW Polo и Renault Logan.

В техническом плане хэтчбек Honda City полностью повторяет одноимённый седан, даже колёсная база не изменилась — 2589 мм. Длина, понятное дело, поменьше: 4345 против 4553 мм. Задние двери у хэчбека такие же, как у седана, что позволило сэкономить на оснастке при подготовке новинки к производству. Объём багажника хэтчбека Honda не указывает, но известно, что его можно увеличить, сложив разделённую в пропорции 60:40 спинку заднего сиденья. Вдобавок хэтчбек City унаследовал от микровэна Jazz возможность установить подушки заднего сиденья вертикально, чтобы на пол за передними сиденьями можно было поставить кадку с фикусом или любой другой вертикально ориентированный габаритный груз.



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Версия RS (красная машина на фотографиях) чуть крупнее по длине (4349 мм) из-за более агрессивного декора кузова, но к спорту она не имеет никакого отношения — силовой агрегат один на все версии: 1,0-литровая бензиновая «турботройка», выдающая максимальные 122 л.с. и 173 Нм, в паре с вариатором, имеющим ручной режим переключения между семью квазипередачами. В Индии, где тоже появится пятидверный City, для этой модели предусмотрены другие моторы: 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» (121 л.с., 145 Нм) и турбодизель того же объёма (100 л.с., 200 Нм), оба по умолчанию идут в паре с 6-ступенчатой МКП, а вариатор — опция для бензинового мотора.



Салон выглядит старомодно, но любителям японского дизайна он придётся по вкусу. Версия RS украшена красной прострочкой и красными вставками в обивке.



Седан Honda City, по данным ресурса BestSellingCarsBlog, с января по август этого года разошёлся в Тайланде тиражом 22 509 экземпляров и занял четвёртую строчку в списке самых популярных новых автомобилей после Isuzu D-Max (96 283 шт.), Toyota Hilux (70 916 шт.) и Toyota Yaris (25 465 шт.). Yaris представлен в Тайланде в с кузовами седан и хэтчбек, а теперь два кузова есть и у City, так что Honda сможет отобрать у Тойоты лидерство в сегменте традиционных легковушек. Honda Jazz, к слову, за означенный период нашла в Тайланде стране 9021 покупателя.

