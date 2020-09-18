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  • Honda сохранила «другой» паркетник WR-V: рестайлинг и расширение линейки

Honda сохранила «другой» паркетник WR-V: рестайлинг и расширение линейки

18.09.2020 44 0 0

Компания Хонда представила посвежевший компактный кросс, предназначенный для Бразилии. Там модель немного подросла и обзавелась новым оборудованием. Техника прежняя.

 

Маленький псевдокроссовер Honda WR-V дебютировал в 2016 году, он построен на базе компакта Jazz/Fit предыдущего поколения, выпуск налажен в Бразилии и Индии. Индийская «пятидверка» обновилась минувшим летом, а вот бразильцы прежде не были уверены в том, что их паркетник переживет рестайлинг: некоторые местные СМИ предположили, будто Хонда заменит модель на кросс-версию Fit последней генерации. Но нет, WR-V Бразилию покидать не собирается, там кросс тоже модернизировали. Отметим, по итогам 2019-го спрос на модель в этой южноамериканской стране упал на 18% до 12 160 единиц. Для сравнения, Citroen C4 Cactus в Бразилии в прошлом году обрел 16 438 владельцев (там Кактус – именно кроссовер), а на Ford EcoSport, к примеру, выбор остановили 34 206 клиентов.

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Внешне бразильский WR-V в целом изменился так же, как индийской кросс: у него новая радиаторная решетка с горизонтальными полосками вместо сот и с другой хромированной плашкой, плюс появились светодиодные фары и противотуманки, а у задних фонарей иная начинка (тоже светодиодная). Пара отличий от «индийца» — другая накладка на заднем бампере и сохранившаяся стандартная антенна (в Индии WR-V обзавелся «плавником»). А еще бразильский паркетник чуть подрос: длина теперь составляет 4068 мм, что на 67 мм больше по сравнению с предшественником (в Индии длина — прежние 3999 мм). Колесная база едина для обеих модификаций – 2555 мм. Салон прежний, если не считать новых материалов отделки.

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Если в Индии линейка комплектаций Honda WR-V после рестайлинга сократилась с трех до двух, то в Бразилии – наоборот: к версиям EX и EXL присоединилась новая базовая LX. Кроме того, во всех вариантах исполнения бразильского кросса теперь имеется ESP (у индийской модели этой системы нет в принципе). В списке стандартного оборудования также есть ABS+EBD, система помощи при трогании на подъеме и пара подушек безопасности. В арсенале самого дешевого WR-V LX  еще значатся обычный кондиционер, мультимедийная система с 5-дюймовым экраном и камера заднего вида. А вот светодиодные фары базовому кроссу не положены, они появляются, начиная с версии EX. Средняя комплектация – это также климат-контроль с сенсорным блоком управления, мультимедиа-система с 7-дюймовым дисплеем, боковые «эйрбэги», круиз-контроль и задний парктроник. Наконец, топовому WR-V EXL достались «кожаный» салон, навигатор, шесть подушек безопасности и датчики парктроника спереди.

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Двигатель прежний: в Бразилии паркетник оснащается 1.5 i-VTEC, который традиционно для этой страны питается как бензином (115 л.с.), так и этанолом (116 л.с.). Мотор работает в паре с вариатором. В Индии у WR-V два движка на выбор – четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2 i-VTEC (90 л.с.) с 5МКП и турбодизель 1.5 i-DTEC (100 л.с.) с 6МКП. Привод же в любом случае только передний.

С появлением новой «базы» Honda WR-V в Бразилии сильно не подешевел – от 83 400 реалов (около 1 197 000 рублей по актуальному курсу), тогда как дореформенный кросс стоил от 83 700 реалов (1 202 000 рублей). Теперь уже средняя комплектация EX и топовая EXL, разумеется, «потяжелели» — 90 300 и 94 700 реалов соответственно (1 296 000 и 1 359 000 рублей).

Позже рестайлинговый паркетник должен добраться и до других стран Южной Америки. В России Honda WR-V не продают, привозить к нам относительно простенькую модель компания не собирается.

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